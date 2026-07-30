Las vacaciones de Paulina Rubio con sus dos hijos en el sur de Francia antes del fallo por la custodia de Andrea Nicolás

En medio de una de las etapas judiciales más complejas de su vida personal, Paulina Rubio (55 años) ha optado por hacer una escapada con sus dos hijos, Andrea Nicolás y Eros, a Europa.

A través de una reciente publicación en sus redes sociales, la intérprete mexicana se ha mostrado disfrutando de unas vacaciones familiares a lo largo de la costa del sur de Francia, un destino idílico marcado por playas de aguas cristalinas, paseos en yate y momentos de desconexión.

Las imágenes publicadas por la Chica Dorada proyectan un ambiente de calma y unión familiar priorizando el bienestar de sus pequeños. En el carrusel de fotografías y vídeos que ha compartido se les puede ver en momentos cotidianos del verano como montando en bicicleta, comiendo un perrito y unas patatas fritas a orillas del río Sena (París) o disfrutando de una puesta de sol en la playa.

Paulina Rubio montando en bici. Geety Images

Para la cantante, este viaje representa mucho más que una escapada de verano. Es un intento consciente de ofrecer estabilidad emocional y un entorno protector a sus hijos lejos de las cámaras y la presión mediática que rodea su proceso legal en Estados Unidos.

"Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré", manifestaba recientemente la artista en un comunicado oficial.

La decisión final del tribunal de Miami está a las puertas. El juicio que enfrenta a Paulina y a su exmarido, Colate Vallejo-Nágera, por la custodia de su hijo Nico quedó visto para sentencia en mayo.

El empresario quiere que el joven se traslade a vivir a España con él -parece que este es el deseo también de Andrea Nicolás-, mientras su madre defiende que permanezca en Estados Unidos bajo su custodia.

Durante el proceso hubo momentos de máxima tensión con acusaciones cruzadas por parte de ambos progenitores. Los abogados de Colate alegaron que el adolescente no recibe los cuidados adecuados, sufre gritos frecuentes y vive en un entorno que podría considerarse hostil.

La defensa, por su parte, calificó de injuriosas estas afirmaciones y afirmó que lo único que hace Colate con su hijo es malcriarle en vez de educarle.

Ante tal panorama, la tutora legal del menor declaró que lo mejor para el niño era mantenerlo alejado de ambos un tiempo, en una residencia estatal.

Colate y Paulina Rubio en una imagen de archivo. Geety Images

Verano en España

Tras este periplo por el sur de Francia, Andrea Nicolá pasará el resto del verano con su progenitor y su familia paterna. El menor está muy integrado en la vida cotidiana española.

Así lo aseguraba hace unas semanas a EL ESPAÑOL su tía, Samantha Vallejo-Nágera "A él lo que le apetece es estar con nosotros y con sus primos y estar aquí entre Madrid y Pedraza es un planazo para él. Es su mayor deseo. Tengo un hijo como él, de la misma edad, son súper amigos, hablan siete veces al día, el fútbol, el partido, el no sé qué".

"Además le gusta cocinar. Le encanta comer en España, le encanta comer y cocinar con nosotros también en familia. Esa parte familiar de cocinar, de estar con los primos y todo eso nos encanta a todos".

La chef ya lo tiene preparado todo para pasar sus vacaciones en el "pueblo" como ella misma ha asegurado en sus redes sociales. La popular cocinera tiene una casa de estilo rústico en Pedraza donde suele reunir a los suyos en fechas como el verano o las navidades.

Andrea Nicolá combinará días de tranquilidad en Segovia con seguramente alguna escapada a la costa española con su padre.

No hace mucho que padre e hijo se han visto, ya que disfrutaron juntos del Mundial de Fútbol en Estados Unidos. "Lo viví con mi hijo, fue muy emocionante porque hemos visto todos los partidos (...). Como era su primer Mundial de súper aficionado, estaba súper contento", aseguró Colate tras la victoria de España.