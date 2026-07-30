Sam Smith anuncia su compromiso con el diseñador Christian Cowan tras tres años de noviazgo

El cantante británico Sam Smith (34 años) ha anunciado oficialmente su compromiso con el diseñador de moda Christian Cowan (32), tras aproximadamente tres años de noviazgo.

La revelación fue hecha por el propio intérprete durante una reciente entrevista concedida al New York Times, en la que compartió detalles sobre el gran momento personal que atraviesa.

La pareja se conoció a través de internet hace cuatro años mientras estaban en Nueva York, y se dieron cuenta que sus raíces guardaban una coincidencia asombrosa: ambos crecieron a solo 10 minutos de distancia en un pequeño pueblo a las afueras de Cambridge, Inglaterra, un detalle del que ninguno de los dos era consciente hasta tiempo después.

Christian Cowan y sam Smith en una imagen de archivo. Gtres

El vínculo entre ambos creció a tal punto que Smith decidió mudarse permanentemente de Inglaterra a la Gran Manzana para estar con el diseñador.

En una aparición el año pasado en el programa de Stephen Colbert, la estrella del pop explicó que la vida en Nueva York les ha brindado a ambos "la mayor libertad" que jamás han experimentado.

Pese a que fueron vistos juntos por primera vez en diciembre de 2022 durante una visita a la Casa Blanca, donde Smith actuó con motivo de la firma de la Ley de Respeto al Matrimonio ante el presidente Joe Biden,, la pareja mantuvo una notable discreción hasta mayo de 2024, cuando hicieron oficial su relación posando juntos en la cotizada alfombra roja de la Met Gala.

La moda ha sido un pilar central en la conexión de la pareja. Cowan ha diseñado impactantes prendas para Smith en eventos de renombre internacional. Uno de los momentos más comentados ocurrió este pasado mes de mayo en la Met Gala, cuando el cantante lució una creación del diseñador inspirada en el artista francés Erté.

El look, confeccionado con un vestido negro drapeado con cristales y acompañado por un tocado de plumas de Stephen Jones, requirió 255,000 cristales y cuentas individuales, además de 2.000 horas de costura hecha a mano.

La pareja en la Gala MET. Geety Images

En aquella ocasión, Smith dedicó emotivas palabras a Cowan en redes sociales: "Este look es una carta de amor al rey de la ilustración de moda, y a mi amor, Sam", escribió el diseñador sobre la obra.

'Hazel Eyes'

La felicidad sentimental de Sam Smith se refleja directamente en su trabajo creativo. Su quinto álbum de estudio, titulado Hazel Eyes, está programado para salir a la luz el próximo mes y está profundamente inspirado en su relación con Cowan.

Smith reveló que comenzó a escribir el tema principal, Everlasting Love, la mismísima noche previa a su primera cita con el diseñador.

El álbum promete convertirse en un emblema para la comunidad LGBTQ+. "Para mí, hay algo radical en ser queer en este tiempo, en este mundo, y cantar canciones de amor. No voy a permitir que el veneno que leo y que veo afecte mi manera de amar".

Con una boda en el horizonte y un disco a punto de estrenarse, Sam Smith y Christian Cowan consolidan una de las parejas más queridas y creativas del panorama cultural actual.