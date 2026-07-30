Peligra el refugio provenzal de George y Amal Clooney: así es la espectacular finca amenazada por los incendios en Francia

Los voraces incendios que asolan el sur de Francia han alcanzado las inmediaciones de uno de los rincones más exclusivos de las celebridades de Hollywood: Domaine de Canadel, la propiedad que George (65 años) y Amal Clooney (45) adquirieron en 2021.

Ante la amenaza directa de las llamas, el matrimonio y sus dos hijos mellizos, Alexander y Ella, han tenido que desalojar de emergencia la vivienda, dejando atrás una finca cuyo futuro es incierto.

"No sabemos si nuestra hermosa casa sobrevivirá a esta terrible prueba", aseguró el actor en una carta dirigida al alcalde de Brignoles -ciudad donde se encuentra la propiedad-.

Domaine Le Canadel. Leading States of World.

Ubicada en pleno corazón de la Provenza francesa, la propiedad se encuentra a tan solo a una hora en coche de la deslumbrante Saint-Tropez. Además, no queda muy lejos del Château Miraval, la famosa finca vitivinícola propiedad de Brad Pitt (62), compañero de reparto y amigo de Clooney en la trilogía de Ocean's Eleven.

La tranquilidad y la discreción del enclave fueron los principales atractivos para que el actor y la reconocida abogada de derechos humanos decidieran fijar allí uno de sus refugios familiares más preciados.

"En Francia, la fama no les importa. No quiero que mis hijos se preocupen por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos de famosos", declaró el actor a la revista Esquire.

La finca Domaine de Canadel es una auténtica joya de la arquitectura provenzal. Con un valor que supera los 9 millones de euros, la propiedad cuenta con una impresionante superficie construida de 900 metros cuadrados repartidos en tres pisos.

El edificio principal es una romántica mansión del siglo XVIII que se oculta tras uno de los jardines más elegantes y cuidados de la región. Está rodeada de viñedos, impregnando la propiedad del característico aire vitivinícola de la Provenza.

La vegetación está cuidada al más mínimo detalle. La casa se encuentra custodiada por imponentes árboles que aportan sombra natural, patios de grava delimitados por setos de boj y zonas al aire libre diseñadas para la contemplación.

Destaca su terraza exterior para almorzar al resguardo de un enrejado cubierto por tupidas enredaderas, un espacio idílico que evoca la clásica estampa provenzal con manteles de algodón, jarras de cristal, cestos de fruta fresca y sillas de madera o hierro forjado.

Vista área de la finca. Gtres

En los días más calurosos del verano, la finca cuenta con una piscina protegida por la sombra natural del arbolado, ofreciendo máxima privacidad.

En la misiva de los Clooney al alcalde de la localidad francesa, el matrimonio ha querido mostrar su solidaridad con el pueblo y han prometido que ayudarán a reconstruirlo.

"Al partir de Brignoles, queremos enfatizar dos cosas: primero, esperamos que usted y los residentes de nuestro pueblo estén a salvo; segundo, Amal y yo queremos afirmar que, sea cual sea el destino de nuestro pueblo, somos parte de esta comunidad y participaremos en su reconstrucción. Amamos Brignoles y a los amigos que viven aquí".

Viñedos dentro de la finca. Gtres

Brignoles cuenta con 18.000 habitantes y varios barrios del municipio ya han sido desalojados.

El destino de los Clooney se desconoce. Justo antes de desatarse los incendios, la pareja y sus hijos se encontraban disfrutando de unos días de descanso en Capri en una megasuite en el exclusivo Hotel Punta Tragara.