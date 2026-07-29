Jared Leto, acusado de agresión sexual por cuatro mujeres que eran adolescentes cuando se produjeron los hechos

Jared Leto (54 años) vuelve a estar en el centro de la polémica. El ganador del Oscar por Dallas Buyers Club y vocalista de la banda Thirty Seconds to Mars se enfrenta a gravísimas acusaciones de conducta sexual delictiva por parte de cuatro mujeres.

Los testimonios, que abarcan hechos ocurridos entre 2002 y 2016, han salido a la luz en el desgarrador documental de la BBC titulado Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood.

Las denunciantes sitúan los presuntos abusos cuando tenían entre 16 y 19 años y el actor se encontraba en la década de los 30 y los 40. Entre los testimonios más desgarradores destaca el de una mujer que asegura haber sido violada por Leto a los 17 años en su residencia de California -lo que constituye violación estatutaria según las leyes del estado-.

El actor con el Oscar en la mano. Geety Images

Según su relato, el intérprete invitó a ella y a una amiga a su domicilio, pidiéndole a esta última que esperara en una habitación contigua mientras cometía la agresión.

Llamadas explícitas

Los relatos recogidos por el equipo de investigación británico no terminan ahí. Una segunda víctima afirma haber sido agredida sexualmente en el baño de un motel en Las Vegas con 17 años, después de que el actor la obligara a tocarlo de forma inapropiada mientras se duchaba.

Una tercera mujer denuncia haber recibido amenazas de agresión sexual en la habitación de un hotel en Londres en 2013, tras un concierto de su banda en el O2 Arena.

Asimismo, una cuarta mujer sostiene haber sido víctima de manipulación y llamadas telefónicas con contenido explícito cuando apenas tenía 16 años. "Ocurrió hace 25 años... y se ha salido con la suya", lamenta una de las denunciantes bajo la condición de anonimato.

A estas acusaciones se suman testimonios de otras mujeres que recuerdan comentarios fuera de lugar sobre su físico durante encuentros de fans cuando tenían tan solo 14 años, así como antiguos miembros del equipo del grupo de rock que califican al artista como "una de las peores personas para las que he trabajado".

El cantante durante uno de sus conciertos. Geety Images

El documental de la BBC revela además que ha tenido acceso a al menos un acuerdo de confidencialidad (NDA) enviado a una de las implicadas con el objetivo de blindar el silencio sobre su vínculo con el intérprete.

Por el momento, ni el protagonista de Morbius ni su equipo legal han emitido un comunicado oficial en respuesta a estas nuevas revelaciones. No obstante, en el pasado, el polifacético artista ya negó rotundamente acusaciones similares vertidas por otras nueve mujeres que señalaban comportamientos inadecuados cuando aún eran adolescentes.