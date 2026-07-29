Hallan sin vida al DJ Kavinsky en su casa de París a los 50 años

Tragedia y conmoción en la industria de la música internacional. El influyente DJ y productor francés Kavinsky, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, ha sido hallado muerto a los 50 años en su domicilio de París.

La noticia, adelantada este miércoles por el diario Le Parisien, ha dejado helados a millones de seguidores de la música electrónica en todo el mundo.

Según han revelado fuentes cercanas al citado periódico francés, el cuerpo sin vida del artista fue encontrado en la noche del pasado martes. Aunque aún se aguardan los resultados oficiales, las autoridades trabajan con la hipótesis principal de que haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), ya que en los días previos al fatídico desenlace el músico había aquejado intensos y continuos dolores de cabeza.

Kavinsky en sus redes sociales. Instagram

El icono que hizo vibrar al mundo

Nacido en el departamento de Sena-Saint Denis, a las afueras de la capital francesa, Kavinsky se consagró como uno de los pilares indiscutibles del género synthwave y del denominado french house.

Su estética, fuertemente marcada por el imaginario de los años ochenta, los videojuegos antiguos y una elegancia oscura, le valió un lugar de honor en la cultura pop global.

Su hito más recordado llegó en 2011 gracias a Nightcall, el hipnótico tema que se convirtió en la piedra angular de la banda sonora de la galardonada película Drive, protagonizada por Ryan Gosling (45).

La canción dio la vuelta al mundo y transformó a Belorgey en una estrella de culto masivo.

Apenas dos años atrás, el productor volvió a paralizar el planeta al convertirse en una de las grandes estrellas de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En una actuación histórica ante millones de espectadores, reinterpretó su emblemático Nightcall junto a la banda Phoenix y la estrella belga Angèle, firmando uno de los momentos más memorables de la cita olímpica.

La carrera musical de Vincent Belorgey comenzó casi por un giro del destino. Tras dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación, dio el salto definitivo a los platos y la producción en 2005 gracias a su gran amigo, el cineasta Quentin Dupieux, quien le regaló un ordenador usado con el que empezó a componer sus primeros temas.

Para dar forma a su universo conceptual, concibió al propio Kavinsky: un enigmático personaje de ficción presentado como un zombi de piel azul y deslumbrantes ojos rojos.

Según la mitología que el propio artista construyó alrededor de su alter ego, este personaje había resucitado en 2006 para crear música electrónica tras haber estrellado su icónico Ferrari Testarossa en 1986.

Hoy, la música electrónica pierde a uno de sus DJs más carismáticos, cuyo legado sonoro seguirá resonando con la misma fuerza en las pistas de baile de todo el mundo.