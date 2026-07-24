El apellido Pitt se extingue: cuatro de los seis hijos de Brad y Angelina renuncian a él borrando al actor de sus vidas

Érase una vez en Hollywood un hombre al que sus hijos repudiaban. No es el guion de la última película de Quentin Tarantino, sino la crónica de una tragedia familiar que se escribe con nombres propios.

El protagonista -como en la cinta del aclamado director- es Brad Pitt (62), pero la historia que se relata a continuación no es la de un actor en decadencia, sino la de un padre en caída libre en la relación con sus hijos.

Desde hace años, la estrella de cine apenas tiene contacto con ninguno de los descendientes que tuvo con Angelina Jolie (51). Casi no habla con ellos y no está presente en los momentos importantes de la vida de los adolescentes como la recién alcanzada mayoría de edad de los mellizos Knox y Vivienne este pasado 12 de julio.

A él le gustaría que las cosas fueran distintas, y espera que un día lo sean según cuentan los entendidos en Los Ángeles, pero la realidad es que la distancia entre ellos es cada vez mayor.

Cuatro de sus seis hijos ya han prescindido del apellido Pitt en su vida pública o legal, y varios han iniciado trámites judiciales para borrarlo oficialmente de sus documentos. Solo el mellizo Knox y Pax mantienen hasta ahora el doble apellido, aunque también muestran distancia emocional hacia su padre.

Vivienne Jolie. Geety Images

La última en seguir la estela de sus hermanos ha sido Vivienne. La joven ha celebrado su 18 cumpleaños presentando una petición formal ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles solicitando que su nombre legal sea cambiado de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie, según publica el Daily Mail que ha tenido acceso al documento.

El motivo del cambio que alega la adolescente es "personal" y la audiencia judicial oficial está programada para el 2 de noviembre.

En mayo de 2024, la joven ya omitió el apellido de su padre en el programa de Broadway de The Outsiders, apareciendo ella misma como Vivienne Jolie mientras ejercía como productora junto a su madre.

Esta noticia llega días después de que la hija del actor, Zahara (21), y su hijo Maddox (24) publicaran sendos comunicados revelando su intención de eliminar el apellido Pitt de sus apellidos.

En el estado de California, quienes deseen cambiar legalmente su nombre deben publicar una Orden para Comparecer, un documento en el que se solicita el cambio de nombre, durante cuatro semanas consecutivas en un periódico antes de la fecha de su comparecencia ante el tribunal.

Brad Pitt con sus hijos en 2014. Geety Images

Ambos anuncios se publicaron en el diario Los Angeles Daily Journal durante los meses de junio y julio.

Shiloh (20) fue la primera. Curiosamente la hija que más se parece a Brad Pitt decidió en 2024, coincidiendo con su mayoría de edad, distanciarse del apellido de su padre y borró todo rastro. El proceso culminó con éxito, pasando a identificarse públicamente como Shiloh Jolie.

A ella le siguió su otra hermana, Zahara (21), adoptada en Etiopía en 2005, y Maddox.

El incidente que lo cambió todo

Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron en el rodaje de la película Sr. y Sra. Smith en 2004. Por aquel entonces el actor estaba casado con Jennifer Aniston (57).

Brad puso fin a su matrimonio de cuatro años con la popular intérprete de Friends para comenzar una historia de amor con Angelina. Fueron considerados la pareja de moda de Hollywood durante su larga relación.

En agosto de 2014 decidieron sellar su relación con una boda secreta en el sur de Francia y fruto de su unión nacieron sus tres hijos: Shiloh en 2006 y los gemelos Vivienne y Knox en 2008.

También adoptaron a dos hijos más, Zahara y Pax, y Pitt adoptó legalmente al hijo que Angelina había adoptado antes de que estuvieran juntos, Maddox.

Brad Pitt y Angelina Jolie. Geety Images

Aparentemente eran una pareja inmensamente feliz, pero todo cambió en septiembre de 2016 tras el famoso incidente del avión. En una demanda que interpuso Angelina Jolie aseguró que en una pelea durante el vuelo Brad Pitt agredió físicamente a ella y a sus hijos.

El intérprete reconoció haberle gritado a su familia en el vuelo de Niza a Los Ángeles, pero en todo momento negó golpes y agresiones. La policía y el Departamento de Servicios Familiares e Infantiles de Los Ángeles investigaron los hechos, que terminaron sin cargos para Brad Pitt.

Después de aquello Angelina solicitó el divorcio y comenzó una larga batalla judicial que se extiende hasta hoy. La expareja aún lucha en los tribunales por la venta del Chateau Miraval en Francia, el lugar donde se casaron en agosto de 2014, y por el que el actor pide una millonaria indemnización.

Tras un amargo divorcio, Pitt ha rehecho su vida con la española Inés de Ramon (33). Con ella ha sido visto, muy enamorado, en las gradas del Mundial de Fútbol apoyando a la Selección española.