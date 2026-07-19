Shakira 'devora' a Madonna y Justin Bieber en la final del Mundial con un apoteósico show al estilo Super Bowl

Shakira, en su espectáculo en directo durante el medio tiempo de la gran final del Mundial 2026. Reuters

Este domingo, 19 de julio de 2026, la FIFA ha ofrecido al mundo uno de los shows más espectaculares en la historia reciente del fútbol mundial.

Durante la gran final del Mundial 2026 que se ha disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey se ha ofrecido un megaespectáculo sin precedentes. Un recital creado a imagen y semejanza de la Super Bowl que ha contado con un cartel de lujo.

Una combinación de artistas de muy diversa índole y género ha deleitado a los cerca de 1.500 millones de espectadores de todo el mundo que han presenciado el España Argentina en el encuentro entre La Roja y el equipo encabezado por Scaloni.

Desde Coldplay a Madonna o Shakira, que se ha 'comido', al menos en el sentido artístico de la palabra, a sus colegas de profesión, con una puesta en escena de altísimo nivel.

Shakira and Burna Boy are lit for halftime show. #ESPARG https://t.co/ZGGC19OvYW — Team Golden Goddess (@DancingInfinit1) July 19, 2026

Una ceremonia de clausura por todo lo alto

Antes de que rodara el balón y se desatara la locura del intermedio, la Ceremonia de Clausura de la Final del Mundial 2026 ya había dejado el listón muy alto para despedir el torneo.

aura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams entonan el himno de la FIFA. GTRES

Jennifer Hudson ha sido la encargada de abrir el espectáculo entonando con maestría el himno de Estados Unidos.

Le seguían las potentes voces de Laura Pausini, Nicole Scherzinger y un enérgico Robbie Williams, quienes han unido fuerzas para decir adiós a la cita mundialista con un despliegue de talento que ya es historia.

BTS, en su actuación del medio tiempo en la final del Mundial 2026. FIFA

El primer 'Halftime Show' de la FIFA

Hasta la fecha, las Finales de la Copa del Mundo nunca habían contado con un espectáculo musical de medio tiempo al estilo de la NFL.

Esta innovación marca un antes y un después en la forma de presentar el partido más importante del planeta.

Madonna. FIFA

Curado estratégicamente por Chris Martin de Coldplay y producido por Global Citizen, el show no solo ha buscado entretener.

También ha tenido un fuerte componente solidario: recaudar fondos para el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa destinada a mejorar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños y niñas en todo el mundo.

Para lograrlo, se ha confiado en un cartel estelar y multigeneracional encabezado por Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS, acompañados por el ritmo africano de Burna Boy, la maestría del director venezolano Gustavo Dudamel y las voces del Coro PS22.

Madonna, en el medio tiempo de la final del Mundial 2026. FIFA

La Reina del Pop, con Ronaldinho y Ronaldo

La expectación por ver a la reina indiscutible del pop, Madonna, era máxima, más aún cuando sorprendió al público al aparecer en escena junto a los exjugadores brasileños Ronaldinho y Ronaldo. Un verdadero puntazo. Un golpe de efecto totalmente inesperado.

También han actuado en directo el fenómeno global del K-pop, BTS, y el célebre Justin Bieber en lo que ha parecido una auténtica batalla de titanes.

El estadounidense, ayudado solo con su guitarra y su voz, aportó el toque de sutilidad y ha hecho alarde de su capacidad vocal y su tono ronco entonando Everything Hallelujah.

Pero fue Shakira quien terminó devorando el escenario. Con una energía arrolladora, sus icónicos movimientos de cadera y una presencia escénica imbatible, la barranquillera eclipsó por completo a la diva del pop.

Orgullo Venezolano "nuestro Rafael Dudamel durante la antesala de la final España vs Argentina del Mundial de Fútbol 2026" pic.twitter.com/V9scmMlY8a — Deimpacto.com (@DouglasAbreuB) July 19, 2026

Su actuación se convirtió en un apoteósico himno a la cultura y la música latinas que ha hecho vibrar los cimientos del MetLife Stadium, demostrando por qué es la mayor estrella hispana del planeta.

Para los aficionados latinos de todo el mundo, su presencia ha tenido un sabor muy especial. Shakira ha representado con orgullo las raíces hispanas en este histórico escenario.

Ha cumplido con creces la ilusión de los fans hispanoparlantes que deseaban verla brillar en la final de finales.

La combinación de géneros funcionó. El propósito solidario se cumplió. Pero la noche se la llevó, sin lugar a dudas, el rugido de la loba.