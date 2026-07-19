Quiénes son los hermanos Tate, los polémicos y misóginos influencers detenidos en Miami con cargos de violación y trata

Son guapos. Son fuertes. Son ricos. Y, hasta ayer, poderosos. Diseñaban una vida de ensueño para millones de jóvenes: Ferraris, gimnasios, puros habanos y un visceral y absoluto desprecio por la vulnerabilidad.

Sin embargo, en cuestión de segundos, el castillo de naipes que los influencers Andrew y Tristan Tate edificaron en internet se ha venido abajo por el peso de su propio pasado.

Detenidos en Florida por los Marshals de Estados Unidos en un operativo sorpresa, los reyes de la "Manosfera" se enfrentan ahora a su hora más oscura: una solicitud de extradición británica que los acusa de convertir su supuesta superioridad en una red de violación y trata de mujeres.

Señalados internacionalmente por sus delitos, Andrew y Tristan Tate llevan tiempo siendo conocidos a nivel global por erigir un imperio digital basado en la misoginia y la dominación masculina.

El pasado sábado, 18 de julio, fueron arrestados en las inmediaciones del James L. Knight Center de Miami. La detención responde a una orden de arresto sellada en el marco de una solicitud de extradición por parte de las autoridades del Reino Unido.

Se abre así un nuevo y complejo capítulo en una saga legal internacional que ya se extiende por Rumanía, Gran Bretaña y territorio estadounidense.

El arresto de los Tate, quienes poseen la doble nacionalidad británica y estadounidense, se produjo poco antes de que Andrew, de 39 años, ejerciera como anfitrión de un evento de boxeo a puño limpio (IBA Bareknuckle 6).

El operativo fue registrado en vídeo y difundido por el portal TMZ, mostrando el momento en que Andrew, vestido con camisa morada, fue abordado y esposado al bajar de una camioneta blanca.

Poco después, su hermano Tristan, de 38 años, fue conducido también en privado y esposado hacia un vehículo policial sin prestar declaraciones.

Andrew y Tristan Tate, los polémicos hermanos que han sido detenidos el pasado sábado, 18 de julio, en Miami. Redes sociales.

Nuevas acusaciones en el Reino Unido

El Servicio de la Fiscalía de la Corona británica (CPS, por sus siglas en inglés) ha confirmado que las detenciones responden a un nuevo expediente de pruebas aportado por la policía de Bedfordshire, elevando a siete el número total de presuntas víctimas involucradas.

Los delitos imputados se remontan a un periodo comprendido entre julio de 2010 y agosto de 2017.

El desglose de los cargos presentados contra los hermanos detalla la gravedad de la acusación.

En el caso de Andrew Tate, se le imputan siete cargos adicionales de violación, que se suman a los que ya arrastraba en suelo británico, tras la aparición de cuatro nuevas víctimas.

Asimismo, enfrenta tres cargos por organizar o facilitar la trata de personas con fines de explotación sexual, tres cargos por agresión con resultado de lesiones corporales y 19 cargos vinculados a imágenes indecentes de un menor y pornografía extrema.

Tristan Tate, el menor de los hermanos, por su parte, ha sido acusado de un cargo de agresión sexual, dos cargos de violación y tres cargos por organizar o facilitar la trata de personas con fines de explotación sexual.

Malcolm McHaffie, jefe de la División de Delitos Especiales del CPS, ha refrendado la solicitud formal de extradición para que ambos comparezcan ante la justicia británica.

Los hermanos Tate, con el actor Steven Seagal. @tristantateofficiall

Orígenes familiares

Nacidos en Estados Unidos pero criados principalmente en el Reino Unido, los hermanos Tate provienen de un trasfondo familiar particular.

Son hijos de Emory Tate, un destacado maestro internacional de ajedrez afroamericano y exmilitar de la Fuerza Aérea, y de Eileen Tate, una asistente de catering británica.

Tras el divorcio de sus padres cuando eran niños, su madre se trasladó con ellos a la localidad de Luton, en Bedfordshire (Inglaterra), donde completaron su educación escolar básica antes de adentrarse de lleno en el mundo de los deportes de contacto.

Antes de ser las caras más visibles de la "manosfera", ambos forjaron carreras en el kickboxing profesional, donde Andrew llegó a coronarse campeón mundial en varias ocasiones.

Tristan Tate, en su perfil de Instagram. @tristantateofficiall

El verdadero salto a la fama de Andrew ocurrió en 2016 tras su polémica participación en el reality show británico Big Brother (Gran Hermano), del cual fue expulsado tras la filtración de un polémico vídeo.

A partir de ahí, los hermanos supieron monetizar su notoriedad montando un lucrativo negocio de cámaras web y academias digitales.

Su fortuna actual proviene de su webcam studio, donde explotaban el entretenimiento para adultos.

El propio Andrew ha descrito el modelo de negocio en su web como una forma de convencer a mujeres para que trabajaran para él y generaran dinero a través de la "manipulación emocional".

Finalmente, consolidaron su imperio definitivo en TikTok e Instagram mediante vídeos virales que combinaban el despliegue de automóviles de lujo con discursos de superación masculina y abiertas declaraciones misóginas.

El influencer Andrew Tate. Redes sociales.

En algunas declaraciones explícitas sobre el control sobre la mujer, Andrew Tate ha afirmado públicamente en sus vídeos que las mujeres son "propiedad" de los hombres en una relación y que les deben obediencia.

Ha llegado a declarar incluso que si una mujer está con un hombre, le pertenece a él "exactamente igual que un coche".

Una de las polémicas que provocó su expulsión inicial de Twitter (ahora X) en 2017 fue afirmar textualmente que las mujeres que sufren agresiones sexuales deben "asumir cierta responsabilidad" por las situaciones en las que se colocan.

En varios de sus pódcasts, además, ha descrito escenarios hipotéticos sobre cómo reaccionaría si una mujer lo acusara de engañarla, afirmando que "bajaría el machete, la golpearía en la cara y la agarraría por el cuello".

Cabe destacar que la manosfera (del inglés manosphere) es un conjunto informal de sitios web, foros de internet, canales de YouTube, pódcasts y perfiles en redes sociales enfocados en la masculinidad, las relaciones de pareja y los roles de género. Todos ellos se caracterizan, por lo general, por su marcado rechazo al feminismo.

No es una organización unificada con un único líder, sino una red digital donde conviven diferentes subculturas que comparten la creencia de que la sociedad moderna discrimina a los hombres a favor de las mujeres.

Nacidos en Estados Unidos pero criados principalmente en el Reino Unido, los hermanos Tate son la cara más visible de la 'manosfera'. @tristantateofficiall

Un historial judicial que cruza fronteras

Este no es el primer choque de los Tate con los tribunales. En diciembre de 2022, la pareja fue arrestada en Bucarest (Rumanía), donde pasaron tres meses en prisión y posterior arresto domiciliario bajo sospechas de violación, trata de menores y delincuencia organizada orientada a la explotación sexual de mujeres.

Tras lograr abandonar Rumanía en febrero de 2025 con rumbo a los Estados Unidos, su panorama judicial se ensombreció aún más en Reino Unido, donde ese mismo año Andrew ya acumulaba 10 cargos penales y Tristan otros 11 por delitos de índole sexual y trata relacionados con denuncias previas.

A estas acusaciones oficiales se suman crudos testimonios públicos. En sus memorias tituladas Esto no es la vida real, la influencer y exnovia de Andrew, Lauren Southern, relató haber sido presuntamente violada y estrangulada hasta la inconsciencia por él durante una visita a Bucarest en 2018, cuando ella tenía 22 años.

Los hermanos Andrew y Tristan Tate, en sus redes sociales, con coches de lujo. @tristantateofficiall

Reacción de la defensa

Los hermanos Tate han mantenido de forma sistemática su inocencia frente a todas las imputaciones en su contra. Tras la detención en Florida, su abogado, Joe McBryde, refutó con dureza los nuevos cargos en declaraciones para The New York Post, argumentando que el arresto carece de oportunidad procesal.

Según McBryde, la detención no debió efectuarse hasta que concluyeran los juicios pendientes en Rumanía y una demanda por difamación en curso en el estado de Florida.

El letrado arremetió además contra la gestión política británica, tildando la acción judicial de persecución personal y "mezquina".

Por el momento, los hermanos permanecen bajo custodia federal en Estados Unidos a la espera de que se resuelva el procedimiento de extradición que podría devolverlos a territorio británico para rendir cuentas ante los tribunales de la "Manosfera" que ellos mismos ayudaron a propagar.