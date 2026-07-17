Muere a los 91 años Mary Jo Campbell , la abuela de las Kardashian y madre de Kris Jenner

Las Kardashian están de luto. Mary Jo "MJ" Shannon, madre de Kris Jenner (70 años) y la querida abuela de Kim (45), Kourtney (47), Khloé (42), Rob (39), Kendall (30) y Kylie (28), ha fallecido este jueves 16 de julio de 2026 a la edad de 91 años.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por su hija, Kris Jenner, quien compartió un emotivo mensaje de despedida: "Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor de tener que decirle adiós", ha comenzado el texto.

"Mi mamá era el corazón de nuestra familia. Me enseñó todo lo que realmente importa... a amar a tu familia con intensidad. Ella nos enseñó que la familia lo es todo. Ella nos enseñó cómo amara incondicionalmente y cómo encontrar la alegría en los pequeños momentos".

Kim Kardashian junto a su abuela. Redes sociales

"Cuando miré a mis hijos y a mi nietos a los ojos siempre veré pedazos de ti en todos nosotros. No hay una parte de mí que no tenga forma de ti... Mi corazón está roto en un millón de pedazos. te amo por siempre mami".

Poco después, Kim Kardashian también rindió homenaje a su abuela compartiendo anécdotas y lecciones de sus primeros años de vida, pidiéndole con cariño que le diera un abrazo en el cielo a su abuelo Harry Shannon, a su tía Karen Houghton y a su padre, Robert Kardashian.

Aunque no se ha revelado una causa oficial de muerte, la avanzada edad de la matriarca -quien estaba a solo diez días de celebrar su cumpleaños número 92- parece que ha sido la causa.

Superviviente de dos cánceres

Nacida el 26 de julio de 1934 en Arkansas, Mary Jo Campbell destacó desde joven por su elegancia y carisma. Trabajó brevemente como modelo y dio clases de etiqueta antes de volcarse por completo al mundo de los negocios familiares.

Su vida sentimental y familiar estuvo llena de retos que moldearon su fuerte carácter, una resiliencia que más tarde heredaría a sus hijas. Se casó por primera vez a los 18 años, justo después de graduarse de la escuela secundaria, en una unión que duró apenas dos meses porque ella misma consideró que "no era muy divertida".

Una de sus últimas imágenes públicas. Gtres

Poco después, contrajo matrimonio con el ingeniero Robert Houghton, con quien tuvo a sus dos hijas, Kris y Karen. Tras divorciarse cuando Kris tenía solo siete años, MJ asumió el reto de criar a sus hijas de manera independiente.

Más tarde, se casó con el empresario Harry Shannon, con quien permaneció unida durante más de 40 años hasta que él falleció trágicamente en un accidente automovilístico en 2003. Esta pérdida se sumó a otros momentos difíciles en su vida, como el reciente fallecimiento de su hija menor, Karen Houghton, en marzo de 2024.

Aunque el mundo conoció a las Kardashian a través de sus múltiples empresas de cosméticos y moda, MJ fue la pionera del espíritu comercial en la familia. En 1980, abrió su propia boutique de ropa infantil llamada Shannon & Co. en La Jolla, un exclusivo vecindario de San Diego, California.

Kris Jenner creció trabajando en los pasillos de esta tienda junto a su madre, donde aprendió de primera mano las bases del comercio minorista y la administración de empresas. MJ continuó siendo dueña de la tienda durante décadas, manteniéndola como su orgullo personal mucho después de que sus nietas alcanzaran el estrellato global.

Para los seguidores de los programas de telerrealidad Keeping Up With the Kardashians y la producción de Hulu The Kardashians, MJ era un personaje sumamente entrañable. Sus apariciones en televisión se caracterizaban por aportar dosis de sensatez, elegancia del viejo Hollywood y un humor seco e inigualable que contrastaba con el caos de sus nietas.

Kylie Kardashian con su abuela. Redes sociales

Además de su éxito comercial y televisivo, MJ fue una incansable luchadora en el ámbito de la salud, habiendo sobrevivido tanto al cáncer de colon como al cáncer de mama.

Su legado de fortaleza, elegancia y mentalidad empresarial seguirá vivo a través de sus hijas, sus nietos y sus numerosos bisnietos.