La madre de Daveigh Chase reclama la herencia de 400.000 dólares de su hija tras su muerte en la calle por SIDA

La dramática muerte de Daveigh Chase, la actriz que saltó a la fama mundial por poner voz a la adorable Lilo en Lilo & Stitch y por aterrorizar al público como Samara Morgan en The Ring, sigue generando titulares.

Poco después de conocerse su triste final a los 35 años, la batalla por la gestión de su legado ha comenzado en los tribunales de Los Ángeles. Su madre, Cathy Chase, ha presentado una solicitud formal ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para convertirse en la administradora de su patrimonio.

Según revelan los documentos judiciales obtenidos por The Hollywood Reporter, la intérprete falleció sin dejar testamento y poseía bienes personales valorados en unos 400.000 dólares (aproximadamente 370.000 euros). El tribunal ha fijado una audiencia para el próximo 12 de agosto, donde se decidirá si se concede la administración a su progenitora.

La intérprete en el teatro El Capitán en Los Ángeles, California. Geety Images

Descenso a los infiernos

La realidad de los últimos años de Daveigh distaba mucho del brillo de las alfombras rojas de su infancia. La actriz falleció el pasado 16 de junio en un hospital local debido a complicaciones derivadas del SIDA, una enfermedad agravada por un historial de consumo crónico de múltiples sustancias.

Antes de su deceso, Chase pasó años viviendo sin hogar en la conflictiva zona de Skid Row, en el centro de Los Ángeles, un área conocida por la extrema pobreza y la crisis de opiáceos.

Su madre rompió el silencio recientemente en declaraciones al Daily Mail, donde explicó el origen de la espiral de autodestrucción de su hija. Según Cathy, todo comenzó con un accidente de motocicleta que le provocó un dolor de espalda crónico. Para paliarlo, los médicos le recetaron opioides, lo que desencadenó una severa adicción.

Daveigh Chase en una alfombra roja en Los Ángeles. Geety Images

"Buscaba drogas y se juntaba con malas compañías", confesó rota de dolor. "Nunca eché a mi hija de casa. Quería libertad, y esa gente la enganchó a las drogas. Ese fue el principio". Cathy también insistió en que nunca existió un distanciamiento real entre ellas, a pesar de las circunstancias.

Sin embargo, el entorno de la actriz ofrece relatos cruzados sobre cómo fueron sus últimos momentos. Roy Hernandez, un hombre que afirma haber sido novio de Daveigh, inició una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe donde dibujaba un escenario distinto al oficial, asegurando que la actriz sufría de meningitis y de varias infecciones sanguíneas graves antes de fallecer.

Mientras las dudas sobre sus últimos meses de vida siguen en el aire, la justicia de California tendrá que resolver ahora el destino de la herencia de una estrella infantil cuyo final ha conmocionado a Hollywood.