Muere a los 75 años Peter Van Norden, actor de las secuelas de ‘Loca academia de policía’ y ‘Agárralo como puedas’

Peter Van Norden (a la derecha) en una escena de "Loca Academia de Policía 2" junto a su compañero Steve Guttenberg. Warner.

Si algo demostró la era dorada de la comedia absurda en Hollywood es que las películas no solo se sostenían gracias a sus grandes estrellas, sino también a un infalible ejército de actores secundarios capaces de robar una escena con apenas un gesto o una línea de diálogo. Peter Van Norden fue, sin lugar a dudas, uno de esos rostros indispensables.

El actor neoyorquino ha fallecido a los 75 años, dejando tras de sí el recuerdo de haber sido uno de los complementos perfectos de toda una generación de cinéfilos que crecieron alquilando cintas de vídeo a finales del siglo pasado.

Para el gran público, la fisonomía y el talento de Van Norden quedaron ligados para siempre a dos de las franquicias cómicas más exitosas de la época.

Peter Van Norden (a la derecha), en una de las entregas de ‘Loca academia de policía'. Warner.

Su momento de mayor popularidad llegó cuando se enfundó el uniforme de la comisaría más caótica del cine en Loca academia de policía 6: Ciudad en estado de sitio, estrenada en 1989.

En esta sexta entrega, el actor interpretó al torpe y bonachón oficial Tommy 'House' Conklin, un personaje que encajó de manera natural en el disparatado engranaje de la saga y que le otorgó un lugar permanente en la memoria de los fanáticos de la franquicia.

Poco después, en 1991, Van Norden consolidó su estatus en el género del humor slapstick al participar en Agárralo como puedas 2 1/2: El aroma del miedo.

En esta aclamada secuela, compartió el set con el mítico Leslie Nielsen dando vida al implacable pero hilarante abogado de la corporación energética corrupta, un rol que parodiaba con brillantez a los tiburones legales de la época.

Sin embargo, reducir la trayectoria de Peter Van Norden a sus papeles más cómicos restaría mérito a una carrera caracterizada por una versatilidad encomiable.

Capacidad para el drama

Nacido el 16 de diciembre de 1950 en Nueva York, antes de convertirse en un habitual de la comedia de brocha gorda, demostró su valía en producciones dramáticas de gran calado, como fue su participación en la laureada película Acusados, el crudo drama judicial de 1988 que protagonizó Jodie Foster.

Esta capacidad para saltar de la risa floja al rigor dramático le abrió de par en par las puertas de la pequeña pantalla norteamericana durante décadas.

La televisión fue, de hecho, el medio que convirtió a Van Norden en un visitante asiduo de los hogares de medio mundo.

Su nombre figuró en los créditos de algunas de las producciones más emblemáticas de la historia de la televisión, participando como actor invitado en ficciones del calibre de Se ha escrito un crimen, Urgencias, La ley de Los Ángeles, la mítica Frasier o el aclamado drama político El ala oeste de la Casa Blanca.

Pasión por el teatro

En cada una de estas apariciones, el intérprete aportaba la solidez que los directores de casting buscaban para apuntalar sus historias.

Más allá de los focos del cine y la televisión, la gran pasión de Van Norden residía en el teatro. Poseedor de una sólida formación clásica, fue un actor respetadísimo sobre las tablas, especialmente en los circuitos teatrales de Los Ángeles y Broadway.

A lo largo de los años, se ganó el aplauso unánime de la crítica especializada interpretando desde complejos personajes de Shakespeare hasta piezas de la dramaturgia contemporánea, demostrando que su talento excedía con creces los límites de la pantalla comercial.

50 años de matrimonio

Lejos de los focos de los platós y de las tablas, Peter Van Norden mantuvo una vida personal caracterizada por la estabilidad y una profunda dedicación familiar.

Antes de volcarse por completo en la interpretación, el actor demostró un brillante desempeño en las aulas, llegando a graduarse con honores magna cum laude en la Universidad de Colgate.

En el plano afectivo, compartió gran parte de su vida en matrimonio con Wendy Edith Van Norden.

Fruto de esta unión nació su único hijo, Robert Van Norden, quien con los años decidió seguir los pasos de su padre en el mundo del espectáculo, aunque detrás de las cámaras, consolidándose como productor de cine.

Ha sido precisamente su entorno familiar más cercano el que ha acompañado al intérprete en sus últimos momentos, confirmando que su fallecimiento se ha producido en un centro de cuidados del sur de California.

“Peter falleció de forma pacífica la pasada noche con Wendy, su mujer, a su lado”, ha escrito su hijo, Robert Van Norden, en una publicación de Instagram. “Fue un fantástico padre, marido, amigo y un respetado miembro del gremio teatral. Se le echará de menos”.