Rama Duwaji, la 'primera dama' de Nueva York, se refugia en España: su retiro islámico de 2.971 euros en Mallorca

El último viaje privado de Rama Duwaji (29 años) ha levantado ampollas en la opinión pública de Estados Unidos al coincidir, precisamente, con la fiesta más esperada e histórica del país: el 250 aniversario de su independencia.

Mientras el país presidido por Donald Trump (80) se ha sumergido este fin de semana en las celebraciones de su cuarto de siglo y medio de historia, la 'primera dama' de Nueva York, mujer del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani (34), se ha desmarcado por completo de la agenda oficial de la Gran Manzana para poner rumbo a España.

La artista e ilustradora sirio-estadounidense ha estado estos últimos días en Palma, la capital de la isla de Mallorca, en un viaje que combina el atractivo turístico con el recogimiento espiritual.

El objetivo de su escapada a "un retiro liderado por mujeres en el corazón del Mediterráneo, arraigado en la tradición islámica, la atención plena (mindfulness) y lo sagrado", no ha sido otro que realizar "una oda a Alá", tal y como reza el leitmotiv del exclusivo "santuario" en el que se ha alojado.

Retiro espiritual en Mallorca

El viaje de Rama Duwaji no se enmarca en una agenda oficial, sino en una cita de carácter cultural y místico.

La ceramista ejerce como "artista residente" y coanfitriona de The Women's Sanctuary, una organización sin ánimo de lucro que ha colgado el cartel de "plazas agotadas" para su exclusivo retiro, titulado Las plantas del Corán.

A lo largo estos días, la mujer de Mamdani ha participado en talleres botánicos, y ha podido analizar "la flora sagrada" descrita en los textos islámicos, según consta en el el sitio web de la asociación.

El retiro completo, con una extensión total de 6 días y 5 noches, tiene un coste de 3.400 dólares por participante, que equivalen, al cambio actual, a 2.971,26 euros. El precio incluye las dietas, el alojamiento, los talleres y las actividades de reflexión espiritual organizadas por el grupo.

El encuentro comenzó el pasado miércoles 1 de julio y concluye este lunes, día 6.

Nuevo seminario en Córcega

Tras su estancia en Baleares, la agenda de Duwaji, tal y como ha adelantado el citado medio, tiene previsto trasladarse a Córcega (Francia) del 9 al 14 de julio para liderar otro seminario que lleva por título María en el Corán.

El retiro que se celebrará en la isla francesa, organizado también por The Women's Sanctuary, está diseñado como un espacio de introspección espiritual y cultural dirigido por y para mujeres.

El ciclo se articulará en torno a la figura de María, la mujer más venerada en el Corán, explorando las escrituras sagradas "para profundizar en su fortaleza, su pureza y su entrega absoluta (taslīm)".

El programa estará liderado por conferenciantes como Medina Tenour, quien impartirá ponencias y talleres de escritura creativa.

Las sesiones profundizarán en el concepto de la ubūdiyyah (la amorosa servidumbre a Dios), analizando pasajes coránicos que van desde la oración de la madre de María, Ana, hasta el nacimiento del profeta Issa (Jesús).

Rama Duwaji, mujer del alcalde de Nueva York, ha viajado a Europa para participar en dos retiros espirituales. @thewomensanctuary

Dentro de este engranaje místico y con las plazas ya agotadas, el papel de Duwaji será fundamental como "artista residente". Así, dejará a un lado la política de la Gran Manzana para liderar la vertiente plástica y creativa del encuentro.

La mujer del alcalde de Nueva York estará al frente de un taller de ilustración reflexiva centrado en la palmera y el dátil, elementos botánicos de gran carga simbólica en la tradición islámica.

Su labor consistirá en guiar a las participantes para conectar, a través del dibujo y las artes plásticas, con la iconografía de los frutos benditos que, según la Sura Maryam del Corán, sostuvieron y alimentaron a María durante el momento del parto.

De este modo, la faceta artística de la 'primera dama' se convertirá en la herramienta visual para canalizar las lecciones espirituales del seminario.

Una escapada polémica

Duwaji fue captada a comienzos de esta semana en el Aeropuerto Internacional de Newark, abordando en solitario un vuelo de ocho horas con destino a las islas Baleares.

Según adelantó el diario estadounidense New York Post, la decisión de Duwaji de no asistir al histórico 4 de julio y trasladarse a nuestro país ha desatado una tormenta política que trasciende las fronteras neoyorquinas.

Sus vacaciones de índole espiritual la sitúan ahora en el centro de una agria polémica y enciende un debate en la escena internacional: ¿Es apropiado que la mujer del alcalde de la ciudad más poderosa de Estados Unidos se pierda un momento de máxima relevancia histórica para el país?

Criada en Dallas y educada en los círculos de la alta sociedad de Dubái, la ceramista ya ha protagonizado algunos choques culturales, propios del cargo de su marido, con las elecciones de su estilo de vida.

Rama Duwaji, mujer del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, poco antes de embarcar en el avión rumbo a Palma de Mallorca. @ArynneWexler (X)

Un vuelo bajo la lupa de la oposición

La controversia estalló digitalmente cuando la comentarista conservadora Arynne Wexler publicó en la red social X imágenes de la esposa del alcalde esperando en la puerta de embarque de United Airlines.

Las fotografías, capturadas por un pasajero del mismo vuelo, han recibido críticas de la oposición republicana en el Ayuntamiento de Nueva York, que han calificado su ausencia en el día grande del país como un desplante institucional sin precedentes en una fecha de tanto calado patriótico.

“Nada representa mejor el 250 aniversario de Estados Unidos que saltarse la celebración para irse de vacaciones al Mediterráneo, pero no me sorprende porque ha dejado muy claro su odio hacia Estados Unidos”, ha sentenciado la concejal republicana Joann Ariola.

En la misma línea se ha pronunciado su homólogo de Staten Island,Frank Morano. Este ha señalado que, si bien las familias de los cargos electos tienen todo derecho a disfrutar de sus vacaciones, esta no era la fecha más idónea: "Era un momento para estar presente para la ciudad y para el país".

Zohran Mamdani, candidato a la Alcaldía de Nueva York, en el metro durante su campaña electoral en 2025. Brendan McDermid. Reuters.

La aclaración de Zohran Mamdani

Mientras Duwaji se refugia en los talleres espirituales de Mallorca, su esposo, el alcalde socialista Zohran Mamdani, ha tenido que lidiar en solitario con una intensa ola de calor en Nueva York y una agenda institucional saturada de reuniones de seguridad y desfiles conmemorativos.

No obstante, el propio alcalde se encuentra en el ojo del huracán tras haber solicitado a los ciudadanos racionar el uso del aire acondicionado mientras las dependencias del Ayuntamiento registraban temperaturas gélidas.

Un hecho que la oposición ha tildado, junto con el viaje de su esposa, de comportamiento propio de "socialistas de champán".

Rama Duwaji, en el barrio de Queens, en Nueva York, en junio de 2025. GTRES

A esto se suma el trasfondo ideológico de la pareja. El New York Post recuerda que Duwaji tuvo que eliminar sus redes sociales en el pasado tras la filtración de antiguos comentarios sumamente críticos con la política exterior norteamericana e intervenciones militares, a los que calificó en su día de "imperialistas".

Hasta la fecha, la alcaldía neoyorquina ha declinado responder formalmente a las críticas.

Sin embargo, sí ha querido dejar clara su transparencia en lo relativo a la gestión de los fondos públicos aclarando que Duwaji no ha viajado acompañada por el equipo de seguridad financiado por los contribuyentes.

Por su parte, Mamdani siempre ha defendido que las opiniones de su esposa pertenecen al ámbito privado. Asimismo, ha subrayado que ella no ostenta ningún cargo formal dentro de la administración de la ciudad de Nueva York.