Trump se burla de Taylor Swift el día de su boda: la ataca en las redes con una imagen "fake" del Madison Square Garden

Donald Trump, el pasado 29 de junio, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington DC. GTRES

Dicen que la venganza se sirve en plato frío. Si no, que se lo digan a Donald Trump (80 años). El Presidente de Estados Unidos ha esperado a que llegara el tiempo oportuno para cristalizar su vendetta personal con Taylor Swift (36): el día más importante de su vida.

Incluso en la jornada más feliz de la artista, el mandatario no ha podido resistirse a la oscura tentación de burlarse de ella, demostrando que el rencor en su política no descansa ni ante un juramento de amor eterno.

El líder republicano ha aprovechado la boda de la superestrella del pop con Travis Kelce, celebrada el pasado viernes 3 de julio por la noche en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, como la oportunidad perfecta para lanzar otro ataque en una disputa que ya arrastra varios años de hostilidad.

Una imagen manipulada y publicada en la cuenta oficial de X de la Casa Blanca mostraba un mensaje a favor de Trump en las pantallas del Madison Square Garden, en Nueva York. Redes sociales.

El troleo llegó desde los canales oficiales del gobierno. La cuenta de la Casa Blanca en la red social X (antes Twitter) publicó una imagen manipulada del exterior del estadio neoyorquino, con capacidad para 20.000 personas.

En el montaje, la ficticia pantalla digital que corona el recinto mostraba el mensaje: "Trump es tu presidente", acompañado por un escueto pero provocador texto en la publicación: "¡Ha sucedido!".

Lo cierto es que la realidad que se vivió en Manhattan fue muy distinta y mucho más romántica.

Poco después de la ceremonia secreta del viernes por la noche, las pantallas reales del pabellón mostraron el mensaje "JUST&T MARRIED", un ingenioso guiño que combinaba la clásica frase de recién casados con la inicial "T" que comparten tanto Taylor como Travis.

El ingenio de Trump no ha dudado en recurrir a la imagen de los luminosos para lanzarle un nuevo dardo envenenado a quien lleva tiempo teniendo entre ceja y ceja.

La artista que se vende como la más cándida y dulce del mercado musical le cae como una auténtica patada. Y, una vez más, ha encontrado la excusa perfecta para hacerlo saber al mundo entero. No la soporta.

Taylor Swift y Travis Kelce ya son marido y mujer. GTRES

Una enemistad histórica

El incidente es un reflejo de la profunda y pública enemistad que el presidente de Estados Unidos mantiene con la actual reina del pop. El cabreo se viene cuajando desde hace varios años, y se ha intensificado a raíz del posicionamiento político de la artista.

Durante las elecciones presidenciales de 2024, Swift rompió su habitual neutralidad para dar su apoyo explícito a Kamala Harris, la oponente demócrata de Trump.

En aquel momento, la cantante justificó su decisión de manera contundente: "Creo que es una líder firme y talentosa, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guiamos por la calma y no por el caos".

Aquel respaldo enfureció por completo a Trump, quien no tardó en reaccionar con furia en sus redes sociales publicando en mayúsculas: "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!".

Además, el magnate le advirtió públicamente a la cantante, por no decir que la amenazó, directamente, con que "pagaría un precio por ello en el mercado".

Mensaje de Instagram de Taylor Swift anunciando que votaría a la entonces candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, en 2024. GTRES

Acoso... sin derribo

El acoso continuó el año pasado, cuando Trump volvió a atacarla en su plataforma Truth Social con un tono despectivo: "¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije 'Odio a Taylor Swift', ya no es 'sexy'?", dijo en tono de burla.

Sin embargo, los roces venían de más atrás. La primera gran incursión de la estrella en el tablero político ocurrió en las elecciones de mitad de mandato de 2018, cuando respaldó a dos candidatos demócratas en Tennessee, su estado natal.

"En el pasado, me he mostrado reacia a expresar públicamente mis opiniones políticas, pero debido a varios acontecimientos en mi vida y en el mundo durante los últimos dos años, ahora pienso de manera muy diferente al respecto", confesó Swift entonces.

Aquel movimiento también molestó a Trump, quien declaró irónicamente a los periodistas que, a partir de ese momento, la música de Taylor le gustaba "un 25 por ciento menos".

Taylor Swift y Travis Kelce, en una imagen de sus redes sociales. @taylorswift

Una boda de récord

A pesar del intento del presidente de empañar el festejo, nada ha podido eclipsar el enlace entre Taylor Swift, indiscutiblemente la estrella más importante del pop global, y Travis Kelce, el jugador de fútbol americano que ha batido todos los récords en la NFL.

La pareja, que se dio el 'sí, quiero' en una estricta ceremonia blindada en el Madison Square Garden de Nueva York, ha celebrado una unión histórica que ni la alargada sombra de Trump (mil veces más que la del ciprés) ha sido capaz de restar un ápice de brillo.