Roby Rose, la estrella de 'Orange Is the New Black', hospitalizada tras un accidente en la piscina de su casa

Ruby Rose (40 años) se encuentra ingresada en el hospital tras sufrir un accidente doméstico que le ha dejado al menos dos costillas rotas. La actriz australiana, residente en Estados Unidos, compartió el momento del incidente con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Según explicó la estrella de la serie Orange Is the New Black, el accidente ocurrió mientras regaba una zona de su jardín junto a la piscina de su casa. En un vídeo publicado en Instagram Stories, se puede ver cómo la intérprete camina por el borde con una manguera en la mano antes de resbalar y caer al agua, golpeándose con fuerza contra el borde.

En las imágenes, la actriz aparece visiblemente dolorida, tratando de incorporarse mientras se sujeta las costillas tras el impacto. Poco después, confirmó el alcance de sus lesiones con su característico sentido del humor: "Que en paz descansen mis costillas y el resto de mi verano. Están rotas, varias. Directa al hospital", escribió.

La actriz australiana durante un evento. Geety Images

Ruby también compartió el vídeo en Threads, donde resumió lo ocurrido con ironía: "Un segundo estoy aquí hablando contigo. Al siguiente estoy en el hospital con dos costillas rotas. ¡Menudo lunes de mierda!".

No es la primera vez que la actriz sufre lesiones graves. En 2019 fue hospitalizada tras realizar una escena de acción en Batwoman, una experiencia que derivó en dos hernias discales y que, según reveló después, pudo haber tenido consecuencias mucho más graves si no hubiera sido tratada a tiempo.

Más recientemente, Ruby ha hablado abiertamente sobre el impacto físico y emocional de aquel episodio, reconociendo que incluso necesitó tratamiento especializado para superar el trauma.

También superó un grave accidente de coche en el que perdió el conocimiento al salir despedida del vehículo tras el impacto.

Por ahora, la intérprete se recupera de este nuevo accidente, que llega en pleno verano y que, como ella misma ha señalado, podría obligarla a tomarse un descanso forzoso.