Bill Gates revela los nombres de 3 mujeres con las que tuvo relaciones extramatrimoniales e insiste en el chantaje Epstein

Bill Gates llega para su declaración a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el pasado 10 de junio. GTRES

No fueron dos. Finalmente, fueron tres las aventuras extramatrimoniales que tuvo Bill Gates (70) durante su matrimonio con Melinda French Gates, de la que se separó en mayo de 2021.

El cofundador del gigante de la informática Microsoft, admitió el pasado febrero haber sido desleal a su esposa. Entonces reconoció haber tenido aventuras con dos mujeres que tuvieron contacto con Jeffrey Epstein, pero que, según detalló, no formaban parte de su red de víctimas. "No hice nada ilícito", dijo.

Ahora ha salido a la luz el número exacto y la identidad de las mujeres con las que el empresario multimillonario traicionó a quien fue su mujer durante 27 años.

En su reciente comparecencia -a puerta cerrada- ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el magnate identificó a las tres mujeres con las que tuvo dichos affaires.

La transcripción de su declaración, difundida en los últimos días en la prensa estadounidense, arroja nueva luz no solo sobre los vínculos que mantuvo con el financiero, sino también sobre aspectos de su vida privada que Bill Gates nunca antes había expuesto con tanto detalle.

Por primera vez, Gates ha nombrado a las tres mujeres con las que mantuvo relaciones sentimentales durante su matrimonio con Melinda French Gates.

Estas son: Mila Antonova, jugadora de bridge de la que ya se había informado por The Wall Street Journal en 2023; Karima Nigmatulina, científica especializada en el ámbito nuclear; y Alice Jacobs Nesselrodt, una doctora a la que conoció antes de 2010 durante una conferencia.

Karima Nigmatulina, científica. Egon Zehnder.

Karima Nigmatulina, actual directora interina del Instituto de Investigación y Proyectos de Planificación General de Moscú, cuenta con una sólida trayectoria internacional que abarca la academia, la consultoría de optimización de algoritmos y el sector financiero.

Anteriormente, durante su estancia en el MIT, investigó e impartió varios cursos de pregrado y posgrado en la Sloan School of Management, por los que fue nominada a premios de docencia.

También ha trabajado en empresas como Alfa Capital en Rusia, y gestionando la correspondencia en el Comité de Relaciones Internacionales de la Duma Estatal de la Federación Rusa.

Según ha detallado Bill Gates, tuvo relaciones con ella en Londres, antes de 2013.

Nigmatulina se suma así a su compatriota Mila Antonova, con la que Gates entabló una relación cuando ella tenía apenas 20 años y ambos compartían una gran afición por el bridge.

El expríncipe Andrés, con Bill Gates, durante la Cumbre sobre la Malaria el 18 de abril de 2018 en Londres. omité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Gates y Epstein, en contacto entre 2011 y 2014

Esta no es la primera vez que Bill Gates habla, con todo lujo de detalles, sobre su vida personal e íntima.

Hace cuatro meses dio explicaciones sobre su faceta al margen de los medios. Sin embargo, ha sido en su comparecencia del pasado 10 de junio, -cuyo testimonio íntegro se ha ido desvelando en las últimas horas-, en la que se reunió con el comité en el Capitolio como parte de su investigación sobre el 'Caso Epstein' cuando ha abordado aspectos de su biografía que durante años permanecieron alejados del foco público.

Gates, que no ha sido acusado de ningún delito, ha respondido "de manera voluntaria", tal y como recalca People, a las preguntas sobre sus tratos con el delincuente pederasta.

Los primeros contactos entre Bill Gates y Jeffrey Epstein se remontan a 2011. Según el empresario, en aquella fecha estaba buscando interlocutores y posibles mecenas para proyectos de filantropía vinculados al ámbito de la salud a nivel global.

La amistad llegó a su fin en 2014, cuando llegó a la conclusión de que aquel vínculo había sido "un grave error de juicio".

Bill Gates en un acto en Londres en 2021. Gtres

Epstein quiso "presionarlo"

En su declaración inicial, que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes recoge en 138 páginas, Gates asegura que Epstein trató de "utilizarlo" para legitimar su imagen.

Cuando no lo consiguió, revela, intentó utilizar su conocimiento sobre las infidelidades del filántropo, así como sus movimientos, para "presionarlo" a que retomara el contacto con él.

“No tuvo éxito en este intento, pero demuestra algunas de las maneras en que trató de aprovechar sus interacciones conmigo para promover su agenda”, asevera. “Nunca debí haberme reunido con Epstein”.

Gates afirma, además que, una vez finalizada su relación con Jeffrey Epstein, tuvo constancia de que el financiero disponía de información sensible sobre su vida, entre ellas sus infidelidades durante su relación conyugal.

Cree que Epstein pudo haberse planteado utilizar esos datos para presionarlo. "Descubrí que Epstein había tenido conocimiento de información delicada sobre mi vida privada, incluido el hecho de que había sido infiel en mi matrimonio con Melinda French Gates", ha destacado.

Asimismo, ha matizado que el pederasta "nunca me chantajeó, pero al revisar estos correos electrónicos surge una seria probabilidad de que haya contemplado la posibilidad de hacerlo".

"Estos asuntos no tuvieron nada que ver con mis interacciones con Epstein, pero fueron dolorosos para mi familia", lamenta ahora.

Trump y Epstein

Niega haber sido testigo "de actividades delictivas"

Gates no ha esquivado sus respuestas sobre las supuestas declaraciones atribuidas a Epstein, en las que sostenía que Gates había contraído una enfermedad de transmisión sexual a través de unas "chicas rusas" y que había intentado mantener el asunto en secreto.

El empresario niega rotundamente esas afirmaciones y las califica de falsas, aunque admite que en algún momento pudo haber expresado una preocupación personal que posteriormente fue tergiversada.

Por otro lado, el cofundador de Microsoft ha reiterado que nunca visitó ninguna de las propiedades vinculadas a Epstein, como su isla privada en el Caribe, el rancho de Nuevo México o su residencia de Florida.

"Jamás he sido testigo de ninguna actividad delictiva ni he tenido indicios de que Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas en curso", ha recalcado antes de insistir: "Nunca he hecho daño a nadie".

En cuanto a un posible contacto con las víctimas de Epstein, Gates ha precisado que no mantuvo relaciones directas con ellas, aunque no descarta haber coincidido con alguna sin ser consciente de ello.

Mientras tanto, la Fundación Gates ha puesto en marcha una revisión independiente para examinar cómo se gestionaron en el pasado los nexos con Epstein y las posibles colaboraciones vinculadas a él.

Está previsto que las conclusiones de esta investigación se hagan públicas en los próximos meses.