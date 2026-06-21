Alarma por Rod Stewart a sus 81 años: se desvanece en pleno concierto y necesita oxígeno ante 25.000 espectadores

La salud de Rod Stewart mantiene en vilo al mundo de la música. La preocupación en torno al estado físico del legendario músico británico, de 81 años, no ha dejado de crecer en las últimas semanas tras encadenar dos serios avisos que han encendido todas las alarmas.

El primero y más alarmante ha sido el gran susto que ha dado a sus seguidores en su más reciente concierto en Estados Unidos, el pasado viernes, 19 de junio, donde estuvo a punto de perder el conocimientoen pleno directo.

Este último e inesperado contratiempo tuvo lugar durante una actuación de su gira One Last Time en el Utah First Credit Union Amphitheatre (anteriormente conocido como USANA Amphitheatre), ubicado en West Valley City, en Utah. Con evidentes signos de agotamiento físico, casi se desvanece ante miles de fans.

Looks like one of my lectures



"Rod Stewart stops Utah concert to use oxygen tank onstage after nearly fainting"https://t.co/g5FNKj3XuY. — Tommy Mac (@TommyMa95268002) June 21, 2026

Un susto en directo

El emblemático recinto se encontraba a su máxima capacidad, con 25.000 espectadores que llenaban por completo sus instalaciones: 7.000 personas en los asientos fijos de la gradería reservada y otras 18.000 distribuidas en la amplia zona de césped de admisión general.

Lo que había comenzado como una noche de celebración y grandes éxitos dio un giro dramático cuando el veterano músico empezó a mostrar claros signos de fatiga sobre el escenario, evidenciando que arrastraba el desgaste de las semanas previas.

Los asistentes pronto advirtieron que algo no iba bien. Stewart comenzó a desplazarse con dificultad y a apoyarse en distintos elementos del escenario para mantener el equilibrio.

La gravedad de la situación obligó incluso a su equipo de asistencia a acercarle un tanque de oxígeno para ayudarle a recuperarse ante la mirada inquieta del público.

Lejos de ocultar lo sucedido, el cantante optó por dirigirse directamente a la multitud. Tras recuperar el aliento gracias al oxígeno, reconoció abiertamente que había estado a punto de perder el conocimiento en pleno espectáculo.

"El espectáculo debe continuar", sentenció. A continuación, pidió permiso al público para interpretar las siguientes canciones sentado: "Casi me desmayo ahí mismo. ¿Os importaría si me siento para esta canción?", expresó.

Su petición fue recibida con una cálida ovación. Arropado por el cariño de sus fans, completó el concierto desde una silla, demostrando su profesionalidad y compromiso con el escenario.

Algunos expertos locales apuntan a que la altitud de West Valley City pudo jugar un papel crucial en el episodio. La localidad se encuentra situada a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, una altura donde la menor concentración de oxígeno suele afectar especialmente al rendimiento físico. Un factor de riesgo importante para artistas y deportistas de avanzada edad.

Rod Stewart en una de sus actuaciones

Semanas difíciles para el músico

Un preocupante bache que se suma a la inquietud ya existente desde hace apenas tres semanas.

Y es que, a principios de junio, el artista se vio obligado a cancelar dos de sus espectáculos programados en el Coliseo del Caesar's Palace de Las Vegas debido a complicaciones de salud.

Este alarmante episodio en Utah llega en un momento sumamente delicado. Apenas unos días antes del desvanecimiento, y coincidiendo con los problemas que arrastra desde principios del presente mes, Stewart se vio obligado a suspender un concierto previsto en San Diego cuando faltaba menos de una hora para el inicio del espectáculo.

Aunque inicialmente se informó de una sinusitis, posteriormente el propio artista explicó que padecía una infección aguda de las vías respiratorias superiores que terminó provocándole una laringitis.

A través de sus redes sociales, el cantante pidió disculpas a sus seguidores y detalló que, aunque su estado general había mejorado tras recibir tratamiento médico, su voz todavía no se encontraba en condiciones de afrontar una actuación de gran exigencia. Esta misma dolencia es la que le había forzado previamente a suspender varios conciertos en Las Vegas.

Las cancelaciones generaron cierto debate en los medios y redes sociales cuando, poco después de los anuncios, el artista fue fotografiado asistiendo a un partido del Mundial de fútbol en Boston junto a sus hijos Aidan y Alastair.

Su entorno aclaró entonces que el problema no era de índole física general, sino estrictamente vocal, y que los médicos le habían recomendado un riguroso reposo de sus cuerdas vocales para evitar complicaciones mayores.

Rod Steart, en una imagen de sus redes sociales, durante un concierto. @sirrodstewart

Una rutina de hierro y el deseo de continuar

Pese a estos recientes baches de salud, Rod Stewart mantiene intacta su intención de seguir vinculado a la música.

A sus 81 años, continúa siendo uno de esos artistas capaces de llenar escenarios gracias a una combinación de carisma, experiencia y una energía que parece desafiar el paso del tiempo.

Cuando anunció la gira One Last Time en 2024, dejó claro que el título no significaba una retirada definitiva de la música. Su objetivo, según explicó entonces, era abandonar únicamente las largas y agotadoras giras internacionales, pero de ningún modo los conciertos individuales ni el contacto directo con su público.

De hecho, el cantante siempre ha presumido de una preparación física rigurosa. Durante décadas ha seguido una rutina de entrenamiento constante.

Prueba de ello es que cuenta con el mismo preparador personal desde hace casi 40 años. Entre sus ejercicios favoritos figura un curioso entrenamiento acuático que consiste en recuperar y empujar objetos pesados bajo el agua para mejorar la resistencia cardiovascular y pulmonar.

Por ahora, el artista británico mantiene sin cambios su calendario de actuaciones para los próximos meses en Estados Unidos.