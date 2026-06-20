Muere a los 36 años la influencer Carly Douglas tres meses después de anunciar que tenía cáncer de estómago

Un golpe repentino ha dejado en shock a una comunidad de más de 142.000 personas. La muerte de la influencer estadounidense Carly Douglas, a los 36 años, ha dejado conmocionados a sus seguidores tras apenas tres meses de lucha contra un cáncer gástrico en estadio 4.

La creadora de contenido, un referente en el ámbito del bienestar, el ejercicio y la vida familiar, había conectado con miles de usuarios por la sinceridad con la que abordaba su día a día, lo que ha hecho que su pérdida resulte tan dolorosa como inesperada para sus seguidores.

Lo cierto es que su declive físico se desencadenó hace solo tres meses. El pasado mes de marzo, Douglas acudió a urgencias por intensos dolores y una fuerte inflamación abdominal. Lo que parecía una obstrucción intestinal terminó siendo un diagnóstico demoledor.

"La peor pesadilla para una madre"

Un escáner y una endoscopia detectaron un gran tumor sangrante en el estómago que ya se había extendido a otros órganos.

Al asimilar la gravedad de la situación, Douglas se sinceró ante sus followers admitiendo que la noticia era "realmente como vivir en una pesadilla, intentando despertar continuamente".

Aquel trance lo definió como "la peor pesadilla de cualquiera, especialmente de una madre".

A pesar del impacto inicial, subrayó que desde el principio experimentó una profunda fe y "esta abrumadora sensación de paz de que voy a estar bien y de que voy a luchar".

Además, ofreció detalles de cómo se había desarrollado el inicio de su tratamiento de quimioterapia. "He sentido genuinamente cada una de las oraciones. Sé que es lo que me mantiene en pie", decía.

Una batalla documentada desde la realidad

Durante este breve proceso de enfermedad, Douglas decidió visibilizar su realidad desde el primer momento.

Así, compartió la información sobre sus ingresos hospitalarios y las sesiones de quimio, admitiendo en sus vídeos que la situación era una auténtica pesadilla, especialmente por su rol como madre.

A pesar de su sufrimiento, mantuvo la determinación de seguir adelante por su entorno. "Le sigo diciendo a la gente que el cáncer eligió a la chica equivocada, porque no voy a dejar que esto me venza", advertía. Tristemente, sus deseos se han visto truncados.

Su familia ha confirmado su fallecimiento a través de sus redes sociales con un mensaje vinculado a sus creencias religiosas. En su mensaje han destacado la entereza y optimismo con la que afrontó su enfermedad.

"El 13 de junio de 2026, Carly Faye Douglas alcanzó la gloria plena en su lugar de descanso eterno. Se encontró cara a cara con su creador y salvador y sus brazos están llenos de sus dos bebés celestiales", dicen en su escrito.

Carly Douglas estaba casada y tenía tres hijos. @carlyfdouglas

A pesar de su éxito en las plataformas digitales, su prioridad absoluta fue siempre su hogar. Junto a su marido, David, tenía tres hijos: River, Faye y Townes, quienes aparecían de forma habitual en sus publicaciones.

Sus allegados han recordado que la maternidad fue la faceta que más satisfacción le brindó y han descrito su matrimonio como "una relación sólida basada en el apoyo mutuo y la complicidad".

La marcha de Carly Douglas deja un vacío profundo en su entorno y en una comunidad digital que asimila la pérdida con incredulidad.

Sus seres queridos la despiden ahora con un mensaje de paz, recordando a una mujer que hizo de la autenticidad y el cuidado de los suyos su principal motor.