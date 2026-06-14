El refugio de Norman Foster, 91 años, en Madrid: un palacete de 1912 en Chamberí y archivo con 74.000 documentos y piezas

Antes de instalar en Madrid el centro neurálgico de su legado profesional, Norman Foster ya mantenía una estrecha relación con España.

El arquitecto británico, que el pasado 1 de junio cumplió 91 años, comenzó a trabajar en nuestro país mucho antes de conocer a Elena Ochoa (67), con quien contrajo matrimonio en 1996.

De hecho, su 'romance' con España puede situarse a finales de los años 80, cuando recibió encargos tan relevantes como el diseño del Metro de Bilbao (1988-1995), una infraestructura convertida en símbolo de la transformación urbana de la capital vizcaína.

A esa obra le siguieron otros proyectos emblemáticos, entre ellos la Torre de Collserola de Barcelona, el Palacio de Congresos de Valencia, las bodegas Portia en Burgos o la actual Torre Cepsa de Madrid, uno de los rascacielos más reconocibles del skyline de la capital.

Norman Foster y Elena Ochoa, en Madrid, en 2024. GTRES

El rincón madrileño de Norman Foster

Su relación sentimental con la psicóloga, editora y comisaria de arte y mecenas española Elena Ochoa reforzó aún más ese vínculo con nuestro país y terminó por convertir la capital en una de sus principales bases de operaciones.

La capital española alberga desde hace casi una década la sede de la Fundación Norman Foster, una institución creada para preservar, estudiar y difundir el legado de uno de los arquitectos más influyentes de la era contemporánea.

Lejos de los focos y de los grandes proyectos internacionales que continúan llevando su firma por todo el mundo, Foster ha encontrado en el madrileño barrio de Chamberí un verdadero refugio intelectual desde el que proyecta el futuro de la arquitectura y conserva la memoria de más de siete décadas de trabajo.

Palacete del siglo XX

La Fundación Norman Foster ocupa un singular palacete situado en el número 48 de la calle Monte Esquinza, en pleno corazón de Chamberí.

El edificio fue diseñado en 1912 por el arquitecto Joaquín Saldaña para el Duque de Plasencia y constituye uno de los ejemplos más notables de la arquitectura residencial señorial del Madrid de comienzos del siglo XX.

A lo largo de su historia, el inmueble ha tenido usos muy diversos. Durante medio siglo albergó la Embajada de Turquía y posteriormente fue sede de una importante entidad bancaria española.

Tras una profunda rehabilitación impulsada por la fundación, el palacete recuperó buena parte de su esplendor original y fue adaptado para acoger galerías expositivas, espacios de investigación, biblioteca y áreas de trabajo.

Inaugurada en 2017, la institución se ha consolidado como un centro internacional dedicado a la investigación y al debate sobre arquitectura, urbanismo, diseño y tecnología.

Su gran tesoro se encuentra en el interior: el Archivo Norman Foster y su biblioteca especializada.

Un archivo con 74.000 documentos

Entre las paredes de este histórico edificio se custodia una de las colecciones documentales más importantes de la arquitectura contemporánea.

Según los datos difundidos por Turismo Madrid, la fundación conserva más de 74.000 documentos entre planos, maquetas, dibujos, fotografías, cuadernos de bocetos, películas y obras de arte relacionadas con la trayectoria profesional del arquitecto británico, desde sus años de formación en las universidades de Manchester y Yale hasta los proyectos desarrollados por Foster + Partners y la propia entidad.

Sin embargo, la propia Fundación señala actualmente que su base de datos archivística alberga más de 115.000 registros documentales correspondientes a 226 proyectos.

El archivo es fruto del proceso continuo de catalogación iniciado en 2015 y que, a día de hoy, continúa ampliándose y digitalizándose.

Sus fondos abarcan más de siete décadas de actividad profesional, desde los años de formación de Foster en Manchester y Yale hasta los proyectos desarrollados por Foster + Partners y la propia fundación.

Además, incluye materiales vinculados a figuras fundamentales de la arquitectura y el diseño internacional, convirtiéndose en una herramienta de enorme valor para investigadores y estudiantes.

La Fundación Norman Foster se encuentra en el número 48 de la calle Monte Esquinza, en Madrid. Google Maps.

Una joya en el centro de la capital

El conjunto se distribuye en las cuatro plantas del palacete y se complementa con un pabellón contemporáneo construido en el patio interior.

Diseñado por el propio equipo de la Fundación Norman Foster, este espacio expositivo reúne objetos, referencias y materiales que han servido de inspiración al arquitecto a lo largo de su carrera.

La escultora española Cristina Iglesias participó también en la intervención con una estructura artística que cubre parcialmente el patio de acceso.

La librería de Elena Ochoa

Mientras Norman Foster custodia en la calle Monte Esquinza decenas de miles de documentos que narran su trayectoria profesional, Elena Ochoa mantiene viva, a poca distancia, una librería especializada que reivindica el libro como objeto cultural y artístico.

Se trata de la sede de Ivorypress que tiene en la calle Orfila, también en Chamberí, y a escasos minutos de la Fundación de su marido.

El espacio ocupa las históricas sedes de las galerías Marlborough y Soledad Lorenzo y se ha concebido como un centro cultural abierto a exposiciones, presentaciones y debates, consolidando un pequeño campus dedicado a la cultura impulsado por el matrimonio en el corazón de la ciudad.