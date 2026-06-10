La estrella de 'X-Men', Tyler Mane, revela que le han diagnosticado un cáncer de mama "super raro" a sus 59 años

Tyler Mane (59 años), conocido por su personaje de Sabretooth en la exitosa película X-Men, acaba de anunciar a sus seguidores que padece cáncer de mama. La estrella de Hollywood ha compartido un vídeo en su cuenta de Facebook en el que ha explicado que le han diagnosticado la enfermedad y que empieza el tratamiento de quimioterapia hoy mismo.

"Tengo malas noticias. Empiezo la quimioterapia hoy. Uno de cada 750 hombres será diagnosticado con cáncer de mama a lo largo de su vida, y yo soy uno de ellos", ha comenzado explicando a sus fans. "Y sí, es muy raro. Solo el 1% de los casos de cáncer de mama se dan en hombres".

El actor no solo ha querido compartir el duro momento que está atravesando, sino que ha querido mandar un mensaje de concienciación. "Como rara vez se habla de ello, suele detectarse en etapas avanzadas y tiene peores consecuencias. Quiero cambiar eso".

Lejos de adoptar un tono derrotista, el intérprete se muestra combativo y cercano, animando a su comunidad a implicarse en la difusión del mensaje: "Acompáñenme en mi aventura para darle una buena patada a esto", declara.

En esa misma línea, invita a sus seguidores a compartir el vídeo y amplificar la conversación: "Envíen esto a 10 de sus amigos y pídales que me sigan, porque la gente necesita escuchar esto".

Confiesa, que al principio quiso mantener el asunto en privado y dudó en hacerlo público, pero pronto entendió que si compartía su experiencia podría ayudar a otras personas que estuvieran en su misma situación.

El vídeo concluye con un momento especialmente íntimo: un breve fragmento grabado en el hospital, justo cuando comienza su tratamiento de quimioterapia. Con humor y valentía, lanza un mensaje final que resume su actitud frente a la enfermedad: "¡Que le den al cáncer!".

Su testimonio ha generado una oleada de apoyo en redes sociales, donde fans y compañeros de la industria han aplaudido su valentía al visibilizar una enfermedad que, en determinados casos -como el cáncer de mama en hombres-, sigue siendo poco conocida y estigmatizada.

El actor ha comenzado ya la quimioterapia. Facebook

Su esposa, Renae Geerlings, está siendo su principal apoyo. De hecho, como ha revelado él mismo, fue gracias a la insistencia de su mujer que descubrieron su enfermedad. Los médicos le habían asegurado que no tenía que preocuparse por el bulto que tenía en el pecho. Finalmente le extirparon el tumor y confirmaron que era maligno.

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, los hombres representan menos del 1 por ciento de todos los casos de cáncer de mama diagnosticados en Estados Unidos.

Los síntomas pueden incluir desde un bulto indoloro o un engrosamiento de la piel o la piel del pecho hasta cambios en el pezón como hoyuelos, descamación o decoloración, secreción o sangrado.