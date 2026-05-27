Selena Gomez pone a la venta su mansión de soltera de Los Ángeles por 6,5 millones tras su boda con Benny Blanco

Selena Gomez (33 años) ha puesto a la venta su espectacular mansión de Los Ángeles, en el exclusivo barrio de Encino, por cerca de 6,5 millones de dólares (unos 5,6 millones de euros al cambio actual).

La cantante y compositora estadounidense adquirió la propiedad en marzo de 2020 dentro de una finca que se extiende sobre casi una hectárea de terreno privado.

La casa dispone de más de 1.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, donde se combinan el lujo californiano con una arquitectura clásica pensada para el confort y la creatividad.

Vista aérea de la casa que ha vendido Selena Gomez. The Beverly Hills Estates

En su interior alberga seis dormitorios con baño privado, amplias zonas de estar con grandes ventanales que inundan de luz natural las estancias, una cocina de estilo elegante con acabados en ladrillo blanco, así como espacios dedicados al ocio y el bienestar como sala de cine, gimnasio, spa con sauna, bodega y una sala de música.

El exterior es otro de sus grandes reclamos. La propiedad cuenta con piscina con cascada integrada, zona de hamacas, amplios jardines, porches y un área de barbacoa diseñada para reuniones sociales en un entorno privilegiado.

La vivienda, construida originalmente por la leyenda del rock Tom Petty en los años ochenta, cuenta además con un pasado singular. En 1987 fue completamente destruida por un incendio, pero la familia Petty la reconstruyó desde cero, dando lugar a una residencia más moderna sin perder su esencia original.

Imagen del salón. The Beverly Hills Estates

Cuando Selena Gomez compró esta casa lo hizo por aproximadamente 4,9 millones de dólares, así que se podría decir que la artista ha cerrado una buena venta ya que ha sacado un millón y medio más de beneficio.

En aquel momento de la compra, la artista estaba soltera. Ahora su situación ha cambiado. Desde 2023, la estrella comparte su vida con Benny Blanco (38) y la pareja vive en otra casa más grande. Este sería uno de los motivos principales por los que Selena habría vendido su casa de Los Ángeles.

Nueva propiedad por 35 millones

La nueva vivienda del matrimonio está en Beverly Hills y habría costado 35 millones de dólares -una de las ventas más caras de la zona-, según el portal inmobiliario especializado Realtor. Esta propiedad cuenta con una gran casa principal y otras dos de huéspedes totalmente independientes para mantener la privacidad tanto de los propietarios como de sus invitados.

La opulenta mansión, de inspiración española, cuenta con una escalera de caracol y una biblioteca. La propiedad incluye un solárium acristalado y está rodeada de una gran vegetación.

Benny y Selena se casaron el pasado 27 de septiembre en una ceremonia íntima y secreta. Entre los asistentes estuvieron nombres como Taylor Swift (36), Paris Hilton (45) y Ed Sheeran (35), amigos de la artista.

Para su gran día, Selena confió en Ralph Lauren, quien diseñó un precioso vestido de inspiración romántica con silueta fluida, escote halter decorado con motivos florales y espalda descubierta.

Nueva vivienda del matrimonio. Realtor

Su boda fue la culminación a una historia de amor que había comenzado un par de años antes. "Ella me invitó a salir. Estábamos hablando y de repente dijo: 'Oye, ¿quieres cenar? Vayamos a cenar mañana'... Primero fuimos a tomar algo, y ni siquiera me di cuenta de que estábamos en una cita. Dos días después volvimos a vernos, y ahí fue cuando pensé: 'Creo que le gusto'. Entonces, literalmente la besé, y el resto es historia", confesó el productor discográfico sobre los inicios de su relación con Gomez.

"Él es absolutamente todo en mi corazón. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Es la vez que más segura me he sentido en una relación. Veo un futuro con esta persona", ha declarado la cantante. Hoy forman una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Antes de comprometerse con Blanco, la estrella de Disney estuvo con Nick Jonas (33), Zedd (36), The Weeknd (36) y Drew Taggart (35). Sin embargo, su romance más famoso fue su relación con Justin Bieber (32), que duró desde 2011 hasta 2018.