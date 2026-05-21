Vanessa Trump, pareja de Tiger Woods, revela que padece cáncer de mama: "Me mantengo enfocada y esperanzada"

Tiger Woods junto a su actual pareja, Vanessa Trump, en una fotografía de sus redes sociales.

Difíciles momentos los que atraviesa la exmodelo Vanessa Trump (48 años). La pareja de Tiger Woods (50), y exnuera del presidente de EEUU, Donald Trump (79), ha revelado que padece cáncer de mama. Lo ha hecho público a través de un comunicado en sus redes sociales.

"Quiero compartirles una actualización sobre mi salud. Recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Si bien no es una noticia que nadie espere, estoy trabajando en estrecha colaboración con mi equipo médico en un plan de tratamiento", comienza el escrito.

"Me gustaría agradecer a mis médicos por el procedimiento que me realizaron a principios de esta semana", agrega la también empresaria. Vanessa se mantiene fuerte y esperanzada, pese al lógico mazazo con que recibió ese terrible diagnóstico.

Vanessa Trump junto a Tiger Woods.

"Me mantengo enfocada y esperanzada, rodeada del amor y el apoyo de mi familia, mis hijos y mis seres queridos", abunda. En la suerte de comunicado, además, Vanessa agradece los mensajes de ánimo y aliento, pero también aprovecha para pedir respeto hacia su privacidad.

"Gracias por su amabilidad y apoyo; significa muchísimo para mí. Les pido amablemente que respeten mi privacidad mientras me concentro en mi salud y recuperación", concluye.

Conviene puntualizar que este revés de salud acontece en un trance especialmente delicado en lo que se refiere al complicado historial personal de su pareja, el golfista Tiger, que a finales de marzo sufrió un accidente de tráfico, en Jupiter Island, Florida.

El golfista, que en su momento fue el número uno del mundo, resultó ileso, pero el incidente desencadenó una crisis personal que lo llevó a ingresar en un programa de rehabilitación.

El comunicado que ha compartido Vanessa Trump.

Días después del accidente, Woods rompió el silencio con un mensaje en redes sociales en el que reconocía la gravedad del momento que atravesaba.

"Soy consciente de la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy", escribió. "Me tomaré un tiempo para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud. Esto es necesario para priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera".

En el mismo comunicado, aseguró que se comprometía a regresar "más sano, fuerte y concentrado, tanto en lo personal como en lo profesional".

Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil bajo y no ha sido vista en público. Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron a People que siguen juntos y que se reencontraron a mediados de mayo, después de que Woods completara seis semanas de rehabilitación.

El diagnóstico de Vanessa añade ahora una nueva capa de dificultad a un periodo ya marcado por la incertidumbre y la presión mediática.

A pesar de su divorcio de Donald Trump Jr. hace más de ocho años, Vanessa continúa siendo una figura cercana a la familia Trump.

Su presencia en eventos oficiales y reuniones familiares ha sido constante, y mantiene una relación cordial con sus excuñadas, Ivanka (44) y Tiffany Trump (32).

De hecho, ambas reaccionaron rápidamente a la publicación de Vanessa. Ivanka Trump escribió un mensaje de apoyo directo y afectuoso: "Orando por tu fuerza continua y una pronta recuperación. Te amo".

Tiffany, por su parte, expresó su respaldo con un "me gusta" en la publicación, gesto que, aunque discreto, fue interpretado como una muestra de cercanía en un momento difícil.