Los marqueses de Bath consiguen que su hijo, nacido por gestación subrogada, herede parte de su millonaria fortuna

El octavo marqués de Bath, Ceawlin Thynn (51 años), y su esposa, Emma (39), han conseguido una gran victoria judicial. El matrimonio acudió al Tribunal Superior de Bristol, a principios de marzo, para que su segundo hijo, nacido por gestación subrogada, pudiera heredar parte de la fortuna familiar que se estima en 157 millones de libras (casi 180 millones de euros).

El juez acaba de pronunciarse y ha dado la razón a la pareja: Henry Thynn, de nueve años, heredará de tres fideicomisos familiares, tras la incertidumbre sobre si cumplía con la definición histórica de hijo legítimo.

Y es que la actual ley, anterior a 1970, considera al pequeño hijo ilegítimo sin posibilidad de heredar la fortuna de sus padres. Ni él ni sus descendientes. El tribunal ha considerado que ese texto es antiguo y que no es acorde a los nuevos tiempos y a los tratamientos de fertilidad modernos.

Los marqueses de Bath en una imagen de archivo. Getty

"Henry es hijo de Lord y Lady Bath. No solo es tratado por ellos, y será tratado por el mundo en general, como hijo del matrimonio de Lord y Lady Bath, sino que también es su hijo biológico. Sería injusto para Lord Bath y para Henry tratar a este último como si no fuera hijo de Lord Bath", ha dicho el juez en su resolución.

El niño llegó al mundo en una clínica privada de Estados Unidos a través de un vientre de alquiler en 2016. La decisión de acudir a la gestación no fue caprichosa, sino la consecuencia de un primer embarazo muy complicado.

Emma, que por cierto es la primera mujer negra en ostentar el título de marquesa en la historia de la aristocracia británica, sufrió hipofisitis durante la gestación de su primer hijo. Se trata de una rara enfermedad inflamatoria de la glándula pituitaria y sus médicos le advirtieron que un segundo embarazo podría resultar fatal.

No obstante, como ha reconocido el juez, Henry es hijo biológico de los Bath, pues a pesar de gestarse a través de un vientre de alquiler, el material genético aportado para ello es de los padres. Es decir, tanto los óvulos como el esperma proceden de los marqueses.