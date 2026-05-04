El accidente que marcó la vida de Michael Jackson: dolor crónico, cambio de imagen y la ruptura con su padre, Joseph

La noche del 27 de enero de 1984 marcó un antes y un después en la vida de Michael Jackson. Lo que debía ser un rodaje sin más para promocionar la inminente gira del cantante con sus hermanos acabó en un accidente que cambiaría el rumbo de la estrella pop.

El incidente, que casi le cuesta la vida, no solo alteró su salud -estuvo varios días en la UCI-, sino que transformó su existencia para siempre, su propia imagen y provocó la ruptura definitiva con su padre, Joseph.

Durante la filmación de un anuncio de Pepsi en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, un fallo en los efectos especiales provocó que su cabello se incendiara.

Michael Jackson siendo trasladado al hospital tras el accidente. Getty

Michael, que entonces estaba en la cima de su carrera, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo y tuvo que ser atendido de urgencia.

Los hermanos Jackson estaban grabando el anuncio basado en una versión especial del tema Billie Jean, con una puesta en escena pensada para ser espectacular, cuando la pirotecnia se descontroló en una de las tomas.

Estuvo ingresado varias semanas en el hospital y las quemaduras le dejaron secuelas para siempre. Una de ellas fue una calva permanente en la zona superior de la cabeza por la que tuvo que someterse a algunas intervenciones para cubrir la zona cicatrizada y comenzó a usar pelucas.

Sin embargo, lo peor de todo fueron los dolores constantes, ya que en el accidente se vieron afectados algunos nervios. Esto llevó al Rey del pop a depender de los analgésicos. Es aquí donde comienza su adicción a los fármacos.

Michael con los Jackson 5. Getty

Fin del sometimiento

El accidente ocurrió en pleno auge de su popularidad, cuando Thriller acababa de consolidarlo como el rey del pop y su figura dominaba la industria musical.

Precisamente su padre quería aprovechar el éxito musical de su hijo para que este hiciera una gira con los Jackson 5 y volver a unir al grupo que estaba de capa caída con la salida de Michael.

La relación entre ambos, en ese momento, estaba tocada y hundida. Michael había estado sometido a abusos físicos y emocionales desde su niñez. Llegó a contar que su padre lo golpeaba y lo aterrorizaba desde pequeño.

Jackson 5.

Joseph, un exboxeador y guitarrista frustrado, impulsó el éxito de los Jackson 5 con ensayos implacables, pero su método incluía castigos físicos con cinturones, cables o lo que tuviera a mano, lo que dejó en Michael un miedo profundo que perduró hasta la adultez.

"Era muy duro. Solo una mirada daba miedo", confesó Jackson en una charla con Oprah Winfrey años más tarde.

Así que unos meses antes del accidente, Michael había decidido apartar a Joseph de su carrera y lo despidió. Hasta entonces había sido su manager y el gestor de su patrimonio.

Michael buscaba independencia y control sobre su vida, cuando su progenitor obligó de nuevo a su hijo a embarcarse en la gira con sus hermanos. Fue ahí cuando se produjo el fatal accidente.

Tras las revelaciones que tuvo en las largas horas de hospital, y conmovido por la suerte de que Dios le hubiera dado otra oportunidad, Jackson decidió que la gira con sus hermanos sería la última y a partir de ahí volaría solo como parecía ser su destino.

En el último concierto de la gira de los Jackson 5 anunció, ante la mirada incrédula de su padre, que abandonaba el grupo para siempre.

Fue el principio del fin de la ruptura paternofilial, que culminó con la exclusión de Joseph del testamento del artista en 2002, dejando su fortuna a sus tres hijos -Paris, Blanket y Prince- y a su madre, Katherine.

Michael Jackson y su padre, Joseph. Getty

Aunque Michael Jackson no demandó a Pepsi por el accidente, la empresa le pagó 1,5 millones de dólares, una cantidad que donó íntegramente al Brotman Medical Center, el hospital donde fue tratado. El cantante quedó muy afectado al conocer la historia de otros quemados que no habían corrido su suerte.

El trágico suceso se recrea ahora en la película biográfica Michael, que está arrasando en taquilla con una recaudación de 217 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana de estreno.

No hay que olvidarse que Michael Jackson es el artista más rentable de la historia.