La actriz francesa Nadia Farès, en coma tras desplomarse en una piscina de un exclusivo gimnasio de París

La actriz Nadia Farès (57 años) se encuentra en coma inducido desde el pasado sábado, 11 de abril, tras desmayarse en una piscina. Los hechos ocurrieron en uno de los gimnasios más exclusivos de todo París.

La intérprete de Los Ríos Color Púrpura, de Mathieu Kassovitz, estaba dentro del agua con su tabla y sus aletas cuando sufrió un desvanecimiento, según ha informado Le Parisien.

Dos nadadores, que en ese momento también se encontraban dentro de la piscina, se percataron de lo sucedido y acudieron inmediatamente a su auxilio.

El cuerpo de Farès ya se encontraba en el fondo y, según declararon ellos mismos a las autoridades, la mujer ya no respiraba.

Una ambulancia trasladó a Nadia al hospital donde tuvo que ser reanimada con un desfibrilador.

La actriz en la presentación de su serie para Netflix. Gtres

Desde entonces está en coma inducido y su estado es grave, según reporta el medio francés.

Casada con el productor Steve Chasman, forman una de las parejas más estables pero discretas de la industria.

Durante años, Nadia priorizó la crianza de sus dos hijas, Shana y Cylia. "Quería verlas crecer, no que las criara una niñera mientras yo rodaba en la otra punta del mundo", confesó en una ocasión.

Esta decisión la alejó de los focos de las grandes producciones comerciales, pero le otorgó una paz familiar que ha lucido con orgullo.

Su carrera tiene un antes y un después marcado por el año 2000. Tras años de formación en el teatro y pequeños papeles en la televisión francesa, llegó Los Ríos Color Púrpura.

Una de sus últimas imágenes públicas. Getty

Su interpretación de la enigmática Fanny Ferreira junto a titanes como Jean Reno y Vincent Cassel la situó en el radar de los grandes directores de casting de Los Ángeles.

Aquel thriller no solo fue un éxito de taquilla, sino su pasaporte directo a la meca del cine.

Otros títulos conocidos son la serie Marseille para Netflix (2016) o su último trabajo Big Little Women (2023).

Actualmente vive a caballo entre Los Ángeles y París y se ha convertido en un referente de estilo en los festivales de cine más prestigiosos, desde Cannes hasta Venecia.

Antes de este trágico suceso, una de sus últimas imágenes públicas destacadas fue en marzo de 2025, durante la Semana de la Moda de París. Se la pudo ver radiante y elegante asistiendo al desfile de Christian Dior (colección Otoño/Invierno 2025-2026) en el Jardín de las Tullerías, donde posó para los fotógrafos con la sofisticación que siempre la ha caracterizado.