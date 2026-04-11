Los hijos de Michael Jackson, Prince y Blanket, regresan a la vida pública: el reencuentro con sus tíos en el estreno de su filme

Los hijos de Michael Jackson, Prince y Blanket (a la izqda.), se han dado cita con sus tíos en el estreno de la película 'Michael', basada en la vida del cantante. Gtres

Una imagen para la posteridad: Prince Michael Jackson I (28 años) y Prince Michael Jackson II ("Blanket" o "Bigi", 24 años), dos de los tres hijos del Rey del Pop, se han reencontrado con sus tíos en el estreno mundial de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, celebrada en Berlín.

La estampa, que ya es viral en las redes sociales, muestra a ambos jóvenes, más conocidos como Prince y Blanket, sonrientes junto a algunos de sus tíos en una première que ha supuesto su reaparición en la vida pública tras años apartados de los focos.

Un acto que ha estado marcado, además, por destacadas ausencias. Entre ellas, destaca la de Paris Jackson (28), la segunda hija del artista, cuya relación con sus hermanos ha sido intermitente en los últimos años por diferencias personales.

Tampoco han asistido Janet Jackson (59), hermana menor de Michael y una de las artistas más influyentes de la familia, ni La Toya (69), ni Rebbie (75).

El verdadero protagonista de la cita ha sido Jaafar Jackson (29), encargado de interpretar a su tío en la gran pantalla.

El actor, hijo de Jermaine Jackson (71), ha estado acompañado por su padre y por sus tíos, Jackie Jackson y Marlon Jackson, además de sus primos, en una noche marcada por la emoción y la expectación a nivel internacional.

Y es que, 16 años y 9 meses después de su muerte, el estreno de la cinta biográfica del intérprete promete ser el boom cinematográfico del año.

Prince, quien parecía más cómodo que su hermano menor frente a los fotógrafos, se ha atrevido a improvisar algunos pasos de baile que recordaban a los de su padre.

Un detalle de su atuendo ha llamado poderosamente la atención: llevaba un brazalete de la Fundación Heal Los Angeles, una organización que él mismo fundó.

Jermaine Jackson, cuarto hermano de Michael Jackson, con su hijo Jaafar, quien encarna a su tío en el largometraje. GTRES

Jaafar, protagonista de la velada

El debut de la película ha reunido también a parte de su reparto, como Nia Long, que interpreta a la matriarca de la familia, Katherine Jackson (96), y Miles Teller, en el papel del mánager John Branca.

Por su parte, el joven Juliano Krue Valdi, que da vida a Michael Jackson en su infancia, ha completado una alfombra roja con fuerte presencia del elenco.

Durante el evento, Jaafar Jackson ha explicado el intenso proceso de preparación para el papel, marcado por el entrenamiento físico y coreográfico.

Jaafar, que tenía 12 años cuando falleció su tío en 2009, ha destacado la emoción de verse caracterizado como su tío. "No quería rendirme", ha asegurado.

"Uno de mis momentos favoritos fue cuando lo vi por primera vez en el escenario en Nueva York, que fue la mejor experiencia para mí", ha declarado a Reuters en la alfombra roja.

Entre los miembros de la familia Jackson que se han dejado ver en el evento se encontraban Jermajesty Jackson, otro de los hijos de Jermaine, y Randy Jackson Jr., hijo de Randy.

El estreno de 'Michael', la película basada en la vida de Michael Jackson, ha reunido a dos de los tres hijos del cantante, así como a algunos de sus hermanos. Gtres

La película, dirigida por Antoine Fuqua, narra el ascenso del Rey del Pop, desde su etapa como vocalista principal del grupo de Motown Jackson 5, integrado por él y sus hermanos, hasta su carrera en solitario con éxitos como Thriller y Beat It.

La película, que se estrena en cines el 24 de abril, destaca los icónicos atuendos que lo acompañaron a lo largo de su prolífica carrera.

Según el portal Box Office Pro, la cinta podría superar con creces la recaudación de la película biográfica musical más taquillera hasta la fecha: Straight Outta Compton, que narra el ascenso y caída del grupo de rap NWA, y que, tras su estreno, en 2015, obtuvo 60,2 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

Dicho medio calcula que la película de Michael Jackson "posiblemente supere los 80 millones de dólares".

Paris Jackson.

La ausencia de Paris Jackson

Sobre los motivos que podrían explicar la ausencia de Paris Jackson en el estreno está la batalla legal por la herencia de Michael Jackson. El asunto sigue siendo un culebrón que divide a la familia.

Tras su muerte, el patrimonio del Rey del Pop, valorado en más de 500 millones de dólares, pasó a manos de los ejecutores testamentarios John Branca y John McClain. Son ellos quienes administran el fondo familiar en beneficio de los tres hijos y la madre, Katherine.

Prince y Blanket han expresado públicamente su confianza en ellos. Sin embargo, han surgido tensiones internas por el control creativo del legado, incluyendo derechos sobre música inédita y el uso de la imagen del artista en proyectos como esta película.

Michael Jackson durante un concierto. Foto: ContactoPhoto/Europa Press

El patrimonio de Michael Jackson, valorado en 2.000 millones

Paris Jackson, por su parte, ha mantenido una postura más crítica, alegando en entrevistas pasadas que la familia no siempre prioriza el bienestar emocional de los herederos.

La guerra judicial incluye demandas cruzadas por royalties de giras póstumas y el manejo de Neverland Ranch, con Katherine Jackson como figura central en varios litigios.

A pesar de las tensiones, los ejecutores testamentarios han defendido su gestión, asegurando que el patrimonio ha crecido hasta los 2.000 millones de dólares gracias a inversiones en catálogos musicales y espectáculos como Cirque du Soleil: One.