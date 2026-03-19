Kevin Spacey llega a un acuerdo con tres hombres para evitar otro juicio por agresión sexual en Londres

Kevin Spacey ha pactado con tres hombres para evitar un juicio por agresión sexual en el Reino Unido. Gtres

El actor estadounidense Kevin Spacey (66 años) ha alcanzado un acuerdo confidencial con tres hombres británicos que lo habían demandado ante el Tribunal Superior de Londres por supuestas agresiones sexuales ocurridas entre los años 2000 y 2013.

Una orden judicial fechada el pasado 13 de marzo indica que las acciones legales, de carácter civil, quedan en suspenso tras este pacto. Es decir, todas las demandas han quedado suspendidas tras el acuerdo entre las partes.

Esto implica que el juicio previsto para octubre ya no se celebrará. Evitará, en definitiva, que el intérprete vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados.

Kevin Spacey. Gtres

Spacey evita un juicio

Dos de los demandantes formaron parte del juicio penal celebrado en Londres en 2023, en el que Spacey fue absuelto de todos los cargos relacionados con agresión sexual.

Por su parte, el tercer hombre habría renunciado a su anonimato en las acciones civiles para relatar sus presuntas experiencias con el actor.

Por el momento, los términos económicos, así como las condiciones específicas del pacto no han trascendido.

Los abogados de Kevin Spacey no han respondido, hasta la fecha, a las solicitudes de información sobre el acuerdo; mientras que un portavoz de los letrados de los demandantes también ha declinado hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Los problemas legales de Kevin Spacey comenzaron en 2017, cuando un actor lo acusó de agresión sexual. Gtres

Acusado por más de 50 hombres

Los problemas legales del intérprete estallaron en octubre de 2017, cuando el actor Anthony Rapp lo acusó públicamente de haberse propasado con él en los años 80, cuando Rapp era menor de edad, en el contexto del movimiento MeToo.

A partir de esa primera denuncia se sucedió una cascada de testimonios en medios y tribunales.

A lo largo de este tiempo, más de medio centenar de hombres han asegurado haber sufrido desde acoso hasta agresión sexual por parte de Spacey en un arco temporal de más de 40 años, con episodios que abarcan desde los años 80 hasta la década de 2010.

Spacey, que antes de 2017 era una de las grandes estrellas de Hollywood, siempre ha negado las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Sostiene que los incidentes descritos no ocurrieron o, en caso de haber existido contacto, fueron consentidos. El actor insiste en que ha sido víctima de un "linchamiento” mediático y a un cúmulo de denuncias que, según él, distorsionan su comportamiento.

Kevin Spacey en el último juicio celebrado en septiembre de 2023. Gtres

El actor, "sin hogar" tras las acusaciones

En Reino Unido, la policía y la Fiscalía llegaron a presentar cargos por varios delitos sexuales contra cuatro hombres por hechos presuntamente cometidos entre 2005 y 2013, en buena parte durante su etapa como director artístico del teatro Old Vic de Londres.

En julio de 2023, un jurado británico lo absolvió de nueve cargos relacionados con agresiones y tocamientos a esos cuatro denunciantes, después de que Spacey declarara que tres de ellos mentían y que el cuarto había malinterpretado lo que él calificó como un "flirteo torpe".

Paralelamente, en Estados Unidos, un jurado de Nueva York desestimó en 2022 una demanda civil presentada por Anthony Rapp, al considerar que no quedaba probado un daño compensable.

Pese a los distintos fallos favorables en los tribunales penales y en algunas causas civiles, las acusaciones han tenido un efecto devastador en la vida personal y la economía del actor.

En entrevistas recientes, Spacey ha confesado que en la actualidad vive "en hoteles y en Airbnbs" y que "literalmente no tiene hogar" tras años de gastos legales y pérdida de ingresos, asegurando que sus finanzas atraviesan un momento "nada bueno".

El intérprete ha contado que se mueve allí "donde hay trabajo". Ha llegado a actuar como cantante de sala en hoteles de Chipre, mientras trata de reconstruir poco a poco su carrera.

Kevin Spacey en 'House of Cards'.

Su papel en la nueva entrega de 'Torrente'

Cabe recordar que la industria cinematográfica y audiovisual reaccionó de manera rotunda cuando estalló el escándalo.

Spacey, ganador de dos premios Óscar por Sospechosos habituales y American Beauty, fue despedido de manera fulminante de la serie de televisión House of Cards, donde interpretaba al implacable Frank Underwood.

Netflix cortó su relación con el actor y produjo la última temporada sin su personaje. Además, fue eliminado del montaje final de la película Todo el dinero del mundo, de Ridley Scott, donde fue reemplazado por Christopher Plummer. Este volvió a rodar sus escenas contrarreloj antes del estreno.

Desde entonces, Spacey se ha visto relegado a producciones independientes o de bajo perfil, mientras intenta capitalizar los veredictos absolutorios como argumento para reclamar una segunda oportunidad en la industria.

Sin embargo, las nuevas demandas que ahora se han saltado con un acuerdo en Londres, y otras acciones civiles todavía en preparación, mantienen su nombre ligado a la controversia judicial y dificultan su regreso pleno al primer plano de Hollywood.

Como dato curioso, Kevin Spacey es una de las estrellas internacionales que aparecen en la última entrega de la saga de Torrente, dirigida por Santiago Segura.

En Torrente, Presidente, estrenada el pasado 13 de marzo en cines, el actor estadounidense tiene un papel destacado dentro del elenco coral de la comedia española.