Anthony Radziwill, el primo de John Kennedy Jr. que murió tan solo tres semanas después que él: su fuerte y fatídica conexión

En la historia familiar de los Kennedy, hay personajes que han trascendido generaciones y permanecen intactos en el recuerdo colectivo. Otros que sostienen el relato desde un segundo plano.

Este último es el caso de Anthony Radziwill, sobrino de Jackie Kennedy. Mientras el mundo miraba a John F. Kennedy Jr. como al último príncipe de Camelot, a su lado, en silencio, caminaba el hijo de Caroline Lee Radziwill, hermana menor de la Primera Dama de Estados Unidos.

La serie de Ryan Murphy, Love Story, presenta ahora a Anthony como actor principal de una de las dinastías más poderosas y mediáticas. Su relación con Kennedy Jr. no fue simplemente por consanguinidad. Ambos fueron mejores amigos y casi hermanos.

Estaban tan unidos que, casualidades o no del destino, los dos tuvieron un trágico final. Y, además, con apenas un mes de diferencia.

Interpretado por Erich Bergen (40 años), el Anthony de la ficción aparece constantemente en los episodios como consejero y confidente de John John Kennedy, y como uno de los testigos de excepción del amor de su primo hacia Carolyn Bessette.

Anthony junto a su tía Jackie y a su madre. Getty Images

Su historia despierta especial interés cuando -en el séptimo capítulo- revela a su primo, en una conversación en su loft de Manhattan, que el cáncer ha regresado. Una noticia que el hijo de Jackie recibe con asombro y con una gran tristeza.

En la vida real, Anthony Radziwill fue diagnosticado de cáncer de testículos a finales de los 80. Logró que la enfermedad entrara en fase de remisión durante años tras someterse a un duro tratamiento.

Diez años después, el cáncer volvió a manifestarse en forma de nódulos en sus pulmones. Las informaciones de la época apuntaron a un tipo de sarcoma raro y agresivo, que terminó con su vida.

Destino

La serie, que llega a España vía Disney+, ha reabierto el interés por esta figura hasta ahora relativamente desconocida. Hijo de la socialité Lee Radziwill y del príncipe polaco Stanisław Albrecht Radziwiłł, Anthony nació en Lausana en 1959 y creció entre Europa y Estados Unidos, a la sombra del mito Kennedy pero decidido a construirse una carrera propia.

Lejos de explotar el apellido, Anthony se abrió camino detrás de las cámaras como productor de televisión. Ni en los peores momentos de su enfermedad dejó de trabajar.

Se sometió a todo tipo de terapias mientras seguía realizando reportajes y documentales. Un especial que firmó sobre el cáncer recibió un Peabody póstumo -unos premios anuales internacionales que se entregan a la excelencia de emisiones de radio o televisión en Estados Unidos.

En 1994 se casó con la periodista Carole DiFalco, en una boda en East Hampton en la que John F. Kennedy Jr. ejerció de padrino. El matrimonio nunca tuvo hijos, ya que los tratamientos a los que se sometió Anthony por el cáncer le dejaron estéril.

Anthony Radziwil junto a su madre Caroline Lee. Getty Images

Su historia de amor, y el deterioro que trajo consigo el cáncer, quedaron inmortalizados en el libro What Remains, un libro de memorias escrito por la propia Carole.

Cinco años después de aquella boda, el 10 de agosto de 1999, Anthony moría en un hospital de Nueva York.

Lo cruel del destino fue que su muerte llegó tan solo un mes después de que el avión de su primo John y su mujer Carolyn se estrellara en el océano Atlántico.

Anthony estaba ya gravemente enfermo cuando se produjo el fatal accidente, y moriría pocas semanas después a la edad de 40 años, sumando un duelo casi insoportable a la tragedia nacional.

En una entrevista en Vanity Fair a la mujer de Anthony, 26 años después de las muertes de su marido y de sus mejores amigos John y Carolyn, la periodista aseguró que daría lo que fuera "por volver a pasar un día todos juntos, como antes".

"Contarles a Anthony, John y Carolyn lo que ha pasado en mi vida, decirles que estoy bien. Aunque solo fuese un día, pero no en el pasado. Me gustaría tenerlos a todos en mi piso ahora mismo, y sé que nos reiríamos a carcajadas de las locuras que me han pasado. Siento que he vivido cuatro vidas".