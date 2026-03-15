Una víctima de Jeffrey Epstein revela las agresiones sexuales de Mohamed Al Fayed: "Me dijo que quería probar cosas nuevas"

Una víctima de Jeffrey Epstein asegura haber sido víctima de agresiones sexuales por parte del magnate egipcio Mohamed Al Fayed. Gtres

La investigación sobre los crímenes sexuales de Mohamed Al Fayed ha dado un giro inquietante al emerger, por primera vez, una conexión directa y documentada con el magnate pederasta Jeffrey Epstein.

Una exmodelo, identificada bajo el nombre ficticio de Natalie, ha denunciado que fue víctima de trata de personas y entregada por el multimillonario al magnate egipcio en el verano de 1997, cuando este era el poderoso dueño de Harrods y del hotel Ritz de París.

La narración de esta mujer, adelantada por el diario Times, es la primera conexión documentada entre ambos depredadores.

De izquierda a derecha, Puff Daddy, Jeffrey Epstein, Mohamed Al-Fayed y Harvey Weinstein. JALEOS

400 denuncias contra Al Fayed

Según el testimonio de Natalie, el financiero controlaba todos sus movimientos desde que la reclutó con 17 años y la envió a Saint‑Tropez con un mensaje que la animaba a tener un encuentro con otro hombre.

"Puede que tengas una buena oportunidad aquí, este tipo es muy influyente. Deberías reunirte con él", le dijo.

En ese momento, ella se encontraba en otra locación europea realizando una sesión de fotos para un catálogo. Tras recibir el aviso de Epstein cambió de inmediato sus planes y se dirigió al aeropuerto más cercano.

Una vez en el puerto francés, en el muelle la esperaba un "enorme barco" y "un hombre mucho mayor" que se presentó como Mohamed.

Entonces, Natalie no sabía quién era. No fue capaz, por tanto, de identificarlo. Pero años después, al ver una fotografía de Al Fayed en una noticia, no tuvo ninguna duda: "Estaba cien por cien segura de que era él cuando vi su foto. Estas cosas no se olvidan".

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La agresión sexual

Natalie relata que aquel encuentro en el yate —en el que también habría estado presente un hombre que se presentó como hermano de Al Fayed (se cree que era el difunto Salah Fayed)— derivó en presiones y, finalmente, en una agresión sexual.

Según Natalie, Al Fayed no habló mucho de Epstein durante las pocas horas que pasaron juntos, salvo para confirmar que él había organizado el encuentro: "No era una fiesta ni nada parecido, pero había algunas personas en el barco".

Según su relato, el egipcio comenzó a hacer comentarios sexuales inapropiados y le dijo que quería "probar cosas nuevas" con ella.

"Estuvimos en el barco un buen rato y recuerdo que me preocupaba quedarme atrapada porque sabía que tenía otros trabajos que realizar", revela.

Sobre la agresión sexual, confiesa que "llegué a un punto en el que ya me había acostumbrado a este trato".

Explica que no se le permitió abandonar el barco hasta que volvió a atracar: "Pedí bajar, pero no me permitieron hacerlo hasta que volvimos a atracar".

Tampoco recibió nunca una explicación concreta de cómo el millonario podía impulsar su carrera: "Sentía que solo estaba allí para complacer a Jeffrey".

Cabe recordar que Mohamed Al Fayed era el padre de Dodi Al Fayed, expareja de Diana de Gales, quien falleció junto a la Princesa el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en el túnel del Alma en París.

Jeffrey Epstein en una imagen de archivo. Europa Press.

El vínculo Epstein-Al Fayed

"Jeffrey siempre sabía dónde estaba; por ejemplo, si estaba en España, en Alemania, en Londres o en París. Siempre lo sabía”, asegura Natalie, cuyo nombre se ha mantenido en el anonimato para proteger su identidad.

Su caso encaja, según las autoridades, con el patrón ya conocido de Epstein, que traficaba con mujeres para ofrecérselas a hombres influyentes.

Este testimonio se suma a las más de 400 denuncias de violaciones y agresiones sexuales presentadas contra Al Fayed desde su muerte en 2023, a los 94 años.

Hasta la fecha, era sobradamente conocido que Epstein traficaba con mujeres para ofrecerlas a personas influyentes y poderosas, incluido el expríncipe Andrés de Inglaterra (66).

Pero la posibilidad de que ese círculo incluyera a Al Fayed, acusado de dirigir su propia red de abusos que abarcaba el Reino Unido y Francia, nunca se había reportado antes.

Según ha revelado una fuente a The Times, Al Fayed probablemente conoció a Epstein a través del traficante de armas saudí Adnan Khashoggi, cuñado del difunto empresario egipcio.

Este contrató a Epstein para recuperar dinero para él en la década de 1980. Khashoggi, fallecido en 2017, también fue acusado de tráfico de modelos.

Al Fayed se coloca una corona en un acto público.

Causas abiertas

Los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos refuerzan ese vínculo: recogen pagos directos de Epstein a empresas del grupo Al Fayed en 2006.

Entre ellas estaba incluida Harrods Aviation, que gestionaba terminales VIP para jets privados en Stansted y Luton, las mismas instalaciones que las víctimas sitúan en el centro del modus operandi compartido por ambos depredadores.

Los dos se comportaban de una manera parecida: utilizaban las mismas terminales VIP en los citados aeropuertos para manejarse con libertad en lo relativo a la trata de personas.

Sobre esta base, la Policía Metropolitana de Londres ha acelerado la llamada Operación Cornpoppy, que indaga en la red de abusos atribuida a Al Fayed en Reino Unido y Francia.

En las últimas semanas, los agentes han interrogado bajo advertencia a tres presuntas colaboradoras —mujeres de entre 40 y 60 años— por sospechas de complicidad en violaciones, agresiones sexuales y trata con fines de explotación.

Esperan tomar declaración a, al menos, media docena de personas más que podrían haber facilitado que los supuestos delitos se cometieran.

En paralelo, Scotland Yard investiga el uso que Epstein hizo de aeropuertos londinenses para el tráfico de personas, mientras las policías de Essex y Bedfordshire revisan específicamente su actividad en Stansted y Luton, donde operaba Harrods Aviation.

La policía francesa, por su parte, mantiene abierta otra causa por trata sexual, en un entramado transnacional donde dinero, mujeres y contactos de alto nivel se cruzan ahora bajo una nueva luz: la de una posible alianza en la sombra entre Epstein y Al Fayed.