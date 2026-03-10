Carolyn Bessette, la novia que dejó plantado a Calvin Klein en el altar (de la moda) y se 'fugó' con Narciso Rodríguez

Han pasado casi 30 años de la boda secreta de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en la isla de Cumberland, y el vestido lencero que ella lució para dar el 'sí, quiero' ha vuelto al centro de las conversaciones.

El capítulo seis de la serie Love Story, que ya se emite en Disney+, narra el día más feliz para la pareja y el proceso previo hasta convertirse en marido y mujer.

El 21 de septiembre de 1996, Carolyn se casó con el hijo pequeño de los Kennedy en una ceremonia íntima, radicalmente opuesta a las celebraciones que hasta entonces reinaban en una de las familias más importantes de Estados Unidos.

John Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. Getty Images

La pareja tuvo claro desde el principio que querían huir de grandes fastos y apenas asistieron 40 personas a su enlace. La lista de invitados se redujo a los parientes más cercanos de ambos y a algunos de los amigos más íntimos.

Una pequeña iglesia de madera, iluminada con velas, fue el escenario que los novios eligieron para sellar su amor. Se encontraba en medio de la isla virgen y era imposible acceder a ella.

Solo se podía llegar en barco o en avioneta, pero aun así la pareja y los invitados vivieron unos momentos de tensión cuando un helicóptero con paparazzis en su interior comenzó a sobrevolar la zona.

Traición a Calvin Klein

Este hecho y algunos problemas con el vestido de novia, hicieron que la ceremonia se retrasara unas horas. Finalmente la boda tuvo lugar con la caída del sol en un ambiente mucho más romántico que el previsto.

Mucho se ha comentado sobre el vestido que escogió Carolyn Bessette. La publicista encargó el diseño a su amigo Narciso Rodríguez, una decisión que no estuvo exenta de polémica.

Carolyn Bessette y Calvin Klein en 1992. Getty Images

El mundo esperaba que fuera el diseñador Calvin Klein quien firmara la pieza que la 'novia de América' llevaría en su boda. Bessette había pasado casi ocho años en Calvin Klein, donde llegó a ser directora de Relaciones Públicas y de desfiles, vestía a clientas VIP y encarnaba mejor que nadie el minimalismo pulido de la marca.

Además había sido el propio modisto estadounidense el que había presentado a la pareja en una de las fiestas de la firma. En el entorno de la moda resultaba lógico pensar, por tanto, que el gran vestido de su boda sería una creación de Klein y no la de un amigo todavía poco conocido como Narciso Rodríguez.

Calvin Klein se enteró por la prensa de la elección de Carolyn Bessette. El diseñador vio publicada una imagen de su publicista con la hermana de Kennedy Jr., Caroline, y Narciso Rodríguez. Solo tuvo que atar cabos.

No se equivoca, pues esa foto fue tomada justo a la salida de una de las pruebas del vestido.

Según muestra la serie, Calvin estaba tan convencido de que sería el elegido que hasta ya tenía algunos bocetos del vestido listos.

Narciso Rodríguez

Frente a la expectativa de un gran vestido de cuento, la novia se decantó por un diseño minimalista, siguiendo la extensión lógica de su estética. El diseñador cubanoestadounidense, al que había conocido justamente trabajando en Calvin Klein, creó uno de los trajes de novia más reconocibles de los 90.

La pieza fue creada a medida: era un slip dress lencero de seda color marfil/perla, de una sencillez extrema pero muy estudiada. Iba cortado al bies, sin mangas, con un escote tipo cascada que se ajustaba al cuerpo hasta la cadera y caía luego de forma fluida, con una ligera campana en el bajo.

Narciso Rodríguez ha desvelado en una reciente entrevista para Vogue cómo fue el proceso de creación: "Le propuse un par de ideas. Una le parecía demasiado arquitectónica; bajó el escote y así nació el vestido. Para mí fue un momento bastante conmovedor: el amor de mi vida se casaba con el amor de la suya".

carolyn bessette on her wedding day wearing a $40,000 gown by narciso rodriguez with manolo blahnik shoes pic.twitter.com/kGsu4P2Dqw — ✿ (@MIUCCIANGEL) September 15, 2022

Además ha recordado el día que le pidió que fuera él quien hiciera su vestido de novia: "Recuerdo estar en Odeon, tomando cosmopolitan en la barra, cuando me contó que John le había pedido matrimonio y me preguntó si quería hacerle el vestido. Fue un instante emocionante para ambos".

El vestido, valorado en unos 40.000 dólares, fue un regalo del propio creador y se completó con un velo de tul de seda, guantes transparentes y sandalias de satén con cristales de Manolo Blahnik.

La novia se recogió el cabello en un moño bajo sujeto con una horquilla que había pertenecido a Jackie Kennedy, la madre de John. Fue su manera de honrar a la familia de su prometido.

Boceto del diseño de Narciso Rodríguez.

El diseñador de vestuario de la serie Love Story, Rudy Mance, ha explicado que su objetivo en la ficción ha sido ser "lo más fiel posible" al original. Para ello, rastrearon los mismos proveedores de tul y recuperaron de archivo los Manolo Blahnik para lograr el mismo efecto minimalista que definió a la novia en 1996.

Tres décadas después, aquel vestido lencero sigue inspirando a novias en todo el mundo.