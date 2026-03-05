Britney Spears, detenida en California por conducir bajo los efectos del alcohol

Britney Spears (44 años) ha sido detenida en California por conducir bajo los efectos del alcohol. La artista ha pasado la noche de este pasado miércoles, 4 de marzo, en el centro de detención del condado de Ventura, según informan fuentes policiales citadas por TMZ.

La superestrella del pop ha sido arrestada por la Patrulla de Carreteras de California, alrededor de las 21:30 horas del miércoles, y trasladada a dependencias del sheriff, donde se le han tomado las huellas y la fotografía policial en torno a las 3 de la madrugada.

Los registros penitenciarios han señalado que ha abandonado la cárcel sobre las 6 de la mañana de este jueves, 5 de marzo, tras ser fichada y quedar en libertad con cargos.

El equipo de la artista, por el momento, guarda silencio. El nuevo tropiezo de Spears con la ley llega justo cuando obtiene una importante victoria judicial en el marco de su seguridad personal.

Britney Spears en una imagen de archivo.

Días antes, un tribunal de California le concedió una orden de restricción permanente contra un hombre de Luisiana que se presenta de forma inesperada en su casa de Los Ángeles tras años de supuestas "publicaciones perturbadoras en las redes sociales".

Según los documentos judiciales, este individuo de 51 años acosa a la cantante en internet desde 2013, con mensajes que su entorno considera incoherentes y, en algunos casos, potencialmente amenazantes.

En 2025 ya fue arrestado por allanamiento después de aparecer en su domicilio, lo que llevó al equipo legal de la artista a solicitar medidas más severas. La nueva orden obliga al hombre a mantenerse a 100 metros de Britney hasta, al menos, 2030, y prohíbe cualquier tipo de contacto.

Volviendo al arresto de Spears, este extremo ha recrudecido la relación de Spears con la conducción y la justicia. No es la primera vez que su comportamiento al volante acaba en los tribunales.

En 2007 se enfrentó en Los Ángeles a cuatro cargos por delitos menores vinculados a un presunto atropello con fuga en un aparcamiento.

Entonces, la artista golpeó un coche estacionado, abandonó el lugar sin dejar datos y la escena quedó registrada por las cámaras de los paparazzi.

Britney Spears. Gtres

Los cargos más graves se retiraron después de que la cantante llegara a un acuerdo económico con la propietaria del vehículo, y finalmente un jurado la absolvió del delito de conducir sin licencia californiana, tras un largo proceso.

Aquellos incidentes, sumados a otros comportamientos erráticos en público, tuvieron consecuencias devastadoras para su vida personal.

Poco después del episodio del atropello y fuga, Britney perdió la custodia de sus dos hijos, frutos de su matrimonio con Kevin Federline, en medio de acusaciones de abuso de alcohol y drogas y de una sucesión de escenas preocupantes captadas por los fotógrafos: rapados de cabeza, discusiones en la calle o entradas y salidas de centros de rehabilitación.

La acumulación de problemas desembocó en la imposición de una tutela legal que se prolongó durante 13 años y que limita, entre otras cosas, su capacidad para gestionar su patrimonio y su libertad de movimiento, incluida la de ponerse al volante de un coche.

En 2021, con el fin de la tutela, Spears recuperó el control sobre su vida y también el derecho a conducir.

Desde entonces, sin embargo, su relación con las normas de tráfico volvió a ocasionar titulares: entre 2023 y 2024 fue detenida en varias ocasiones por infracciones como exceso de velocidad, giros indebidos o no llevar consigo la documentación adecuada.