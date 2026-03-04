David y Victoria Beckham dejan a un lado la guerra familiar y felicitan a su hijo Brooklyn en su cumpleaños: "Te queremos"

Este miércoles, 4 de marzo, Brooklyn, el primogénito de David (50 años) y Victoria Beckham (51), sopla una vela más en la tarta y cumple 27 años. Una efemérides que viene precedida por la ruptura con su familia.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el matrimonio ha dejado la guerra familiar a un lado y no ha dudado en anteponer el amor por su hijo. Así, el exfutbolista y la diseñadora han querido felicitar públicamente a su vástago mayor.

David Beckham ha compartido un story de Instagram mostrando una tierna fotografía junto a Victoria y un pequeño Brooklyn. "27 hoy. Te queremos", ha escrito el exjugador del Manchester United.

Las felicitaciones de David y Victoria Beckham a Brooklyn en Instagram.

El modelo, además, ha sacado a la luz una segunda instantánea en blanco y negro en la que aparece sonriente junto al joven chef. Una imagen que también ha acompañado de un "Te quiero".

Victoria ha seguido la misma línea y ha aprovechado su altavoz en Instagram para felicitar a su hijo Brooklyn. En su caso, también ha compartido dos stories, aunque especialmente destacable es la segunda de ellas.

Se trata de una imagen en la que aparecen madre e hijo hace años. "Feliz 27 cumpleaños, Brooklyn. Te quiero mucho", ha apuntado Victoria Beckham.

Por el momento, el joven cocinero no ha resubido en su perfil de Instagram las felicitaciones de sus padres. Sus hermanos, Romeo (23), Cruz (21) y Harper Seven (14), no han celebrado públicamente su 27 cumpleaños.

Las tiernas palabras de David y Victoria a su primogénito no han pasado desapercibidas en redes sociales y han llamado poderosamente la atención de los usuarios en las plataformas digitales.

Brooklyn, David y Victoria Beckham en una fotografía de archivo. Getty Images

Y es que la familia Beckham ha vivido primer tercio de 2026 marcado por el distanciamiento de Brooklyn.

Tras meses de distanciamiento, rumores y un sinfín de teorías, el joven rompía su silencio el pasado 19 de enero para poner fin a la relación con sus padres.

El joven dio su versión de los hechos a través de un extenso comunicado publicado en su perfil de Instagram.

"Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací", rezaba parte del escrito de Brooklyn Beckham.

A lo largo de estos meses, el chef ha encontrado su mayor refugio en Nicola Peltz (31), su mujer y a quien ha puesto en todo momento por encima de todo y de todos.

Brooklyn Beckham y Nicola Petz, en la Fashion Week de Paris en 2024. Gtres

Los Beckham, por su parte, han mostrado unión entre ellos. Una realidad que se comprobó precisamente el pasado 17 de febrero, cuando todos ellos celebraron en Londres el cumpleaños de Cruz.

Ahora, la sorprendente felicitación de David y Victoria Beckham a Brooklyn tiende puentes y deja pensar en una posible reconciliación familiar.