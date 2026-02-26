Connor Storrie y Hudson Williams, los actores de 'Más que rivales', en la intimidad: su pasado común como camareros

Nadie tiene la fórmula exacta para hacer que una serie triunfe. Hasta los directores más veteranos -con sus incontables recursos materiales y económicos- siguen afrontando fracasos de cuando en cuando.

Luego hay proyectos que parten con un presupuesto bajísimo y se convierten en un fenómeno de masas. Ese es precisamente el caso de Más que rivales -Heated Rivalry, en inglés-.

La serie fue creada y producida en Canadá con apenas tres millones de dólares por episodio y se estrenó en Estados Unidos el pasado mes de noviembre. Eso sí, no fue hasta el pasado 5 de febrero cuando vio la luz en España en Movistar+.

Más que rivales está en boca de buena parte de la población. La historia de amor secreto entre Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas del hockey profesional, ha calado profundamente en los espectadores.

Tal ha sido el impacto en los espectadores que este jueves, 26 de febrero, el creador de la serie, Jacob Tierney, ha confirmado que habrá una segunda temporada. Aunque los fans más acérrimos tendrán que esperar hasta abril de 2027.

Ilya y Shane han roto barreras con su -ficticio- romance. Connor Storrie (26 años) y Hudson Williams (25), los actores que dan vida a los personajes de la novela de Rachel Reid, también cuentan con historias personales cuanto menos reseñables.

1. Connor Storrie

El joven nació el 22 de febrero del año 2000 en Estados Unidos. Aunque llegó al mundo en Colorado, Storrie fue criado en Odessa. Su vida, cabe recalcar, siempre ha estado marcada por la humildad.

Según informa el Daily Mail, creció en una ciudad cuyos principales reclamos de fama son grandes cantidades de petróleo y réplicas de monumentos británicos como Stonehenge y el Teatro Globe de Shakespeare.

La casa en la que creció es el reflejo de sus inicios. Y es que el joven que da vida a Ilya en Más que rivales es una modesta propiedad estilo rancho de 180.000 dólares en los suburbios de Odessa.

El medio americano, de hecho, ha tenido la oportunidad de hablar con la familia de Connor Storrie. "Siempre ha sido un niño muy feliz. He estado orgullosa de él desde que aprendió a caminar. Bueno, antes de que aprendiera a caminar, pero es un niño encantador", ha confesado su abuela Gayle al Daily Mail.

Su hermana, por otro lado, ha asegurado sentirse "muy orgullosa" del éxito que ha conseguido su hijo gracias a la serie que llegó a nuestro país este mes de febrero.

Aunque Storrie creció entrenándose como gimnasta, lo cierto es que no tardó en despertarlo curiosidad el mundo de la interpretación.

En 2018 se mudó a California del Sur, donde comenzó a presentarse a castings mientras que lo alternaba trabajando como camarero en South Beverly Grill en Beverly Hills y Laurel Grill en Culver City.

No se le conoce pareja a día de hoy. Así, no mantiene una relación sentimental en la vida real con su compañero en la ficción. "Hudson es mi mejor amigo, y literalmente no puedo imaginarme hacer esto sin él", declaró Storrie en la revista W el pasado mes de diciembre.

Y añadió: "Ambos estábamos en momentos similares antes de esto. Dejamos nuestros trabajos con un día de diferencia. Reservamos y volamos el mismo día. Ahora, se está convirtiendo en dos personas que son vistas internacionalmente por primera vez".

2. Hudson Williams

Williams acaba de cumplir 25 años. Fue el pasado 13 de febrero cuando el actor que da vida a Shane Hollander sopló una vela más en la tarta.

El joven estudió en la Escuela de Artes de Kamloops y participó en el programa de teatro de la escuela secundaria. Se graduó con un título en actuación del programa de Artes Cinematográficas en Langara College en 2020.

Una vez finalizados sus estudios, Hudson Williams comenzó a escribir y dirigir cortometrajes y a asistir a audiciones de actuación mientras trabajaba como camarero en un restaurante en Vancouver.

Pese a haberse consolidado como un icono LGTBIQ+, lo cierto es que en la vida real Hudson mantiene una discreta historia de amor con una joven de la que no se conoce el nombre.

Eso sí, ambos alardearon su amor a los cuatro vientos el pasado 14 de febrero, con motivo del Día de San Valentín. "Conmigo desde que mi Mazda Protégé dorado del 2000 echaba humo y chirriaba y no tenía trabajo", apuntó en un cariñoso story de Instagram el actor de Más que rivales.