Bill Gates admite que tuvo aventuras con dos mujeres rusas y se disculpa por su vínculo con Jeffrey Epstein

Bill Gates (70 años), cofundador de Microsoft, se ha disculpado con el personal de su fundación por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein al admitir que manchó el nombre de la asociación. No obstante, se ha desvinculado de los delitos que pesan sobre el fallecido magnate.

"Pido disculpas a otras personas que se han visto involucradas en esto por el error que cometí", ha expresado Bill Gates en una reunión pública de su fundación, según una grabación a la que ha accedido el medio The Wall Street Journal.

El filántropo ha confesado que "fue un gran error pasar tiempo con Epstein" y se ha disculpado por llevar a ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con el delincuente sexual.

Bill Gates en un acto en Londres en 2021. Gtres

Por otro lado, Bill Gates ha reconocido haber tenido aventuras con dos mujeres rusas que tuvieron contacto con Epstein, pero que, según ha explicado, no formaban parte de su red de víctimas. "No hice nada ilícito. No vi nada ilícito", ha defendido.

El cofundador de Microsoft ha asegurado que las imágenes publicadas recientemente junto al resto de documentos vinculados con el caso, en las que aparece junto a mujeres cuyos rostros fueron tapados, corresponden a fotos que Epstein le pedía que se tomara con sus asistentas tras las reuniones.

"Para que quede claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban", ha asegurado.

En una entrevista a Nine News Australia, publicada hace unas semanas, el magnate estadounidense explicó que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones. Sin embargo, negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.

El expríncipe Andrés, con Bill Gates, durante la Cumbre sobre la Malaria el 18 de abril de 2018 en Londres. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

En 2013 Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Bill Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial. Además, buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y suministrarle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda (61), sin que se diera cuenta.

Bill Gates ha negado todas las acusaciones que se han hecho en su contra y ha planteado que quizás Jeffrey Epstein intentaba atacarle porque esos correos nunca se enviaron.

Aun así, ha reconocido que siguió reuniéndose con él hasta 2014, mucho después de que se declarara culpable de solicitar los servicios sexuales a una menor en 2008 y de que su mujer expresara preocupación por sus lazos.

"Sabiendo lo que sé ahora, es cien veces peor, no solo por sus delitos en el pasado, sino porque ahora está claro que su mal comportamiento era continuo", ha expresado Bill Gates al personal de su fundación.