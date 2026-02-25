Muere a los 42 años la hija del actor Martin Short, actual pareja de Meryl Streep: investigan un posible suicidio

Martin Short y su hija Katherine en una imagen de 2008. Gtres

Katherine Short, hija del actor Martin Short (75 años), protagonista de la exitosa comedia Solo asesinatos en el edificio, ha fallecido a los 42 años.

Ha sido hallada muerta este pasado lunes, 23 de febrero. Las autoridades investigan el caso como un posible suicidio.

"Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo", ha informado el representante del actor en un comunicado al que ha tenido acceso TMZ.

Katherine Short pudo haber fallecido de una herida de bala autoinfligida, según han indicado fuentes policiales a la citada revista estadounidense.

Tras recibir una llamada de emergencia, el Departamento de Policía de Los Ángeles y el departamento de bomberos acudieron al domicilio de la hija de Short, ubicado en el acaudalado barrio de Hollywood Hills, donde fue encontrada muerta el pasado lunes.

Los tres hijos de Martin Short en un acto celebrado el pasado mayo. Gtres

Katherine era la hija mayor de Short y Nancy Dolman, mujer de Martin durante 30 años y quien falleció en 2010 como consecuencia de un cáncer de ovario.

Ejerció como trabajadora social en la ciudad de Los Ángeles después de recibir su licenciatura en la Universidad de Nueva York y su maestría en trabajo social en la Universidad del Sur de California (USC) varios años después. También estudió Psicología, especializada en género y sexualidad, en la Universidad de Nueva York.

Respecto a su vida profesional, formó parte de una organización sin ánimo de lucro llamada Bring Change To Mind, cuyo objetivo es romper los estigmas relacionados con los problemas de salud mental.

Pese a la fama de su padre, Katherine se mantuvo alejada del foco público la mayor parte del tiempo. No obstante, acompañó al actor en diversos eventos.

Martin Short en una imagen de archivo. Gtres

Actualmente, Martin Short tiene funciones de comedia con Steve Martin programadas para los viernes y sábados. Aunque no se ha confirmado nada al respecto, es posible que el intérprete cancele sus próximos actos.

En cuanto a su vida personal, cabe recordar que a día de hoy Martin Short mantiene una relación sentimental con Meryl Streep (76), quien hoy se convierte en uno de sus grandes apoyos.

Martin Short y Meryl Streep se conocieron en el rodaje de Solo asesinatos en el edificio, serie en la que también ha trabajado Selena Gomez (33) y donde protagonizan una trama amorosa.