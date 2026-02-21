El estremecedor mensaje del actor Eric Dane a sus hijas en su entrevista póstuma: "El presente es lo que tenéis, vivid ahora"

La muerte del actor estadounidense Eric Dane ha provocado verdadera conmoción en Estados Unidos, así como entre los millones de seguidores de la serie que lo hizo famoso a nivel internacional, Anatomía de Grey.

Y es que son muchos los admiradores a los que aún les cuesta creer que haya perdido la vida con tan solo 53 años, a consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 10 años después de comunicar su diagnóstico públicamente, en abril de 2025.

Horas después de su fallecimiento ha salido a la luz un conmovedor vídeo del intérprete en el que se despide de sus hijas: "Billie y Georgina, vosotras sois todos mi corazón. Sois todo para mí. Buenas noches. Os amo. Esas son mis últimas palabras".

Lo cierto es que antes de morir, Dane concedió una entrevista a Netflix, bajo la condición de que se publicara una vez él ya hubiera perdido la vida. A lo largo de la conversación deja unas palabras para las personas más importantes de su vida: su mujer, Rebecca Gayheart, y sus dos hijas, Billie Beatrice (16), y Georgia Geraldine (15).

"Vivid ahora mismo"

El encuentro de Eric Dane con Famous Last Words, un espacio que graba conversaciones íntimas de grandes figuras públicas que solo se emiten tras su fallecimiento, se grabó en noviembre de 2015.

En él, el mítico Mark Sloan de Anatomía de Grey (que encarnó a Cal Jacobs en Euphoria) deja cuatro lecciones de vida y se despide diciendo unas palabras que ahora resultan estremecedoras. Este es su mensaje íntegro:

Billie y Georgia, estas palabras son para vosotras. Lo intenté.



A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial, ¿verdad? Recuerdo todos los momentos que pasamos en la playa, vosotras dos, mamá y yo, en Santa Mónica, Hawái, México. Ahora las veo jugando en el océano durante horas, mis pequeñas del agua.

Esos días, con un juego de palabras, fueron el paraíso. Os quiero contar cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad, y espero que no solo me oigan. Espero que me escuchéis.

Primero, vivid ahora. Ahora mismo. En el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo. Durante años, he estado divagando mentalmente y perdido en mi mente durante largos periodos de tiempo, revolcándome y preocupándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda.

He repasado decisiones, me he cuestionado a mí mismo. "No debería haber hecho esto. Nunca debería haber hecho aquello". Se acabó. Por pura supervivencia, me veo obligado a permanecer en el presente.

Pero no quiero estar en ningún otro lugar. El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo desconocido. Así que tenéis que vivir ahora. El presente es todo lo que tenéis. Atesoradlo. Apreciad cada momento.

Eric Dane junto a su familia en un acto público. Gtres

"Enamoraos"

Segundo, enamoraos. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamoraos de algo. Encontrad vuestra pasión, vuestra alegría. Encontrad eso que te hace querer levantarte por la mañana, que te impulsa durante todo el día.

Me enamoré por primera vez cuando tenía más o menos vuestra edad. Me enamoré de la actuación. Ese amor finalmente me ayudó a superar mis horas más oscuras, mis días más oscuros, mi año más oscuro.

Todavía amo mi trabajo, todavía lo espero con ansias, todavía quiero ponerme frente a una cámara e interpretar mi papel. Mi trabajo no me define, pero me emociona: 'Encuentra algo que te emocione. Encuentra tu camino, tu propósito, tu sueño. Luego, lánzate. De verdad, lánzate'.

"Elegid a vuestros amigos sabiamente"

Tercero, elegid a vuestros amigos sabiamente. Encontrad a vuestra gente y dejad que os encuentren. Y luego entregaos a ellos. Los mejores de ellos te darán algo a cambio. Sin juicios, sin condiciones, sin hacer preguntas.

Estoy muy agradecido por mi familia y amigos tan cercanos. Todos y cada uno de ellos han dado un paso al frente. No puedo hacer las pequeñas cosas que solía hacer. No puedo conducir, ir al gimnasio, tomar un café, pasar el rato. Pero he aprendido a aceptar alternativas.

Mis amigos vienen a mí, comemos juntos, vemos un partido, escuchamos música. No hacen nada especial, simplemente aparecen. Ese es un gran punto. Simplemente aparece. Y amad a vuestros amigos con todo lo que tenéis. Aferraos a ellos. Os entretendrán, os guiarán, os ayudarán, os apoyarán y algunos os salvarán.

Eric Dane en un acto público. Gtres

Finalmente, luchad con cada fibra de vuestro ser y con dignidad. Cuando enfrentéis desafíos, de salud o de cualquier otra índole, luchad. Nunca os rindáis. Luchad hasta el último aliento. Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo lentamente, pero nunca me arrebatará el espíritu.

Vosotras sois dos personas diferentes. Pero las dos sois fuertes y resilientes. Habéis heredado la resiliencia de mí. Ese es mi superpoder. Me derribas, me levanto de inmediato y sigo recuperándome. Me levanto una y otra vez.

Mark dice que soy como un gato, excepto que un gato tiene nueve vidas, y yo estoy en la número 15, fácilmente. Así que cuando algo inesperado os golpee, y lo hará porque así es la vida, luchad y afrontadlo con honestidad, integridad y gracia, incluso si se siente o parece insuperable.

Espero haberos demostrado que podéis afrontar cualquier cosa. Podéis afrontar el fin de vuestros días. Podéis afrontar el infierno con dignidad. Luchad, chicas, y mantened la frente en alto.

Billie y Georgia, sois mi corazón. Sois mi todo. Buenas noches. Os amo. Esas son mis últimas palabras.

"No se compadecía de sí mismo"

El encargado de entrevistar Eric Dane para el espacio de Netflix es el ganador del Emmy, Brad Falchuk. Este ha reconocido públicamente la valentía del intérprete al acceder a aparecer por última vez ante las cámaras.

"Eric no se compadecía de sí mismo. Se negaba a quejarse. Era valiente, conmovedor, encantador, alegre, agradecido y divertidísimo; y cuando esbozaba esa sonrisa, sin duda seguía siendo un protagonista. Sus últimas palabras al final del episodio son realmente hermosas. Lo extrañaré", ha destacado.

"Eric y yo teníamos la misma edad cuando hablamos de su vida y su legado, así que la conversación fue singularmente conmovedora y personal" destacó Falchuk en un comunicado de prensa.

Eric Dane y su mujer, en una imagen de archivo. Gtres

El pasado jueves 19 de febrero, la familia de Eric Dane confirmaba el deceso a través de un comunicado en el que señaló que murió rodeado de sus seres queridos tras "una valiente batalla" contra la enfermedad.

Dane estaba casado con la actriz Rebecca Gayheart (54). Contrajeron matrimonio en octubre de 2004. Tras una crisis, en 2018, ella presentó una demanda de divorcio alegando "diferencias irreconciliables". Sin embargo, nunca llegaron a disolver su unión.

Tras varios años viviendo separados, en abril de 2025 -poco antes de que el diagnóstico trascendiera a la luz pública- Rebecca volvió a su lado para acompañarle hasta sus últimos días.

El adiós de Patrick Dempsey

Tras conocer la noticia de su muerte, el actor Patrick Dempsey (60) ha recordado a quien fue su compañero en el set de Anatomía de Grey.

"Siempre me hacía reír. Era muy divertido. Tenía un gran sentido del humor", ha dicho en una entrevista con Magic Radio, en Estados Unidos.

También ha recordado algunas de las escenas más icónicas de Dane, como su primera aparición en la serie, en la que salía de la ducha envuelto en una toalla: "Parecía un Adonis".

"Era muy profesional. Fue un auténtico placer trabajar con él. Un hombre muy inteligente. Lo pasamos muy bien juntos. Le echaré de menos", añadía. "Siempre que lo veamos en pantalla seguirá vivo".