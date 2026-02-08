Jaafar, el sobrino de Michael Jackson que interpretará a su tío en el cine: de su pasión por el piano a una difícil infancia

Que los mitos y leyendas son eternos es algo que a estas alturas de la película no vamos a discutir. Pero entre unos y otros, hay los que son más perennes. Este es el caso de Michael Jackson quien, tras fallecer a los 50 años en 2009, su figura sigue más viva que nunca.

Especialmente, cuando un miembro de su familia se reencarna en el autor de Thriller. Jaafar Jackson (29 años), su sobrino e hijo de Jermaine Jackson (71), protagoniza el biopic Michael que llegará a los cines el 24 de abril de este año.

También actúan en la película Juliano Krue, en el rol de Michael Jackson de joven; Colman Domingo, que da vida a Joe, patriarca del clan; Nia Long, que hace de Katherine, la matriarca; Kat Graham como Diana Ross, intimísima del cantante y Miles Teller, que interpreta al abogado y mánager John Branca.

"De pequeño no sabía que podía cantar", admite Jaafar en una de las entrevistas que ha concedido a lo largo de su corta carrera. Durante su infancia lo que más le apasionaba era el golf, podía pasarse horas sin comer practicando hasta que completaba los circuitos.

Fue su progenitor quien le introdujo directamente en la música. "Crecí jugando al golf y no tenía ningún deseo de ser artista musical. Luego, a los 13 años, pareció cambiar. Mi padre me dio una canción para practicar y eso me abrió una puerta. Empecé a enamorarme de la música y del proceso creativo de hacer música", aseguró a Mogul Millennial. A partir de ese momento empezó a concentrarse en crear canciones. Asimismo, también aprendió a tocar el piano.

Jaafar es el primogénito de Jermaine y de su tercera esposa, Alejandra Genevieve Oaziaza, una atractiva empresaria y diseñadora de moda colombiana con quien también tuvo a Jermajesty (25). También adoptaron a Donte Randall (33). El matrimonio estuvo casado de 1996 a 2003.

Pero lo anecdótico es que Alejandra se enamoró previamente en 1986, con 17 años, de Randy Jackson (64), hermano pequeño de Jermaine, que en aquella época tenía 24 años. Afincada en Los Ángeles desde pequeña, Alejandra conoció a Randy a raíz de que un mánager amigo de la familia estaba buscando a una latina para un proyecto musical.

Aunque no sabía cantar, Alejandra demostró tener grandes dotes para el baile, por lo que fue contratada. De su relación con Randy nacieron Genevieve Katherine (36) y Steven Randall (33). En 1993 la familia vivió una pesadilla cuando estaban pasando una temporada en Colombia ya que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró a Randy, que dejaron libre al rehén al pensar que se trataba de un pastor cristiano estadounidense.

A raíz de este suceso, el embajador de Estados Unidos asesoró a Alejandra para que volviera a Los Ángeles, donde junto a sus hijos se instaló en la mansión de Katherine, la matriarca de los Jackson. Así fue como empezó a intimar con Jermaine, con quien protagonizó un agrio divorcio en 2004 a raíz de la custodia.

Por ello, la familia obligó a través de sus abogados a que Alejandra y sus hijos abandonaran la susodicha mansión para instalarse en otra en Encino, donde Jermaine veía a sus vástagos los fines de semana.

Jermaine Jackson, su ex mujer Halima Rashid y sus hijos Jaafar y Jermajesty. Getty Images

Tres años después saltó otro drama ya que el hermano de Michael no podía pagar la manutención, se había declarado en bancarrota y, por tanto, accedió a participar en Gran Hermano Vip en Gran Bretaña.

Después de que aquella situación influyera negativamente en el ánimo de los más pequeños, poco a poco las aguas empezaron a volver a su cauce. Jermaine enseñó a Jafaar para que aprendiera la canción Touch, que haría famosa The Jackson 5. A día de hoy, es el tema favorito del joven.

Tras la aprobación de su padre para seguir los pasos musicales de la familia, Jaafar olvidó el golf para centrarse en las partituras. Aunque no sentía la presión del apellido, lo veía como una motivación para trabajar duro cada día.

“Simplemente creo en mí mismo y confío en mi instinto. Si suena y se siente bien, entonces sé que tengo algo”, aseguró a Design Scene. En el fondo se consideraba un alma libre cuya gran ambición era la de hacer feliz a la gente.

Durante el duro proceso de convertirse en un artista con luz propia, Jaafar contó con el cercano apoyo de sus hermanastros por parte de padre.

Con su primera esposa, Hazel Gordy -hija de Berry Gordy, fundador de la Motown que lanzó a los Jackson 5-, tuvo a Jay Jr. (49), Autumn Joi (47) y Jaimy Jermaine (39) y con la segunda, Margaret Maldonado, nacieron Jeremy (39) y Jourdynn (37)

En momentos de estrés y ansiedad, Jaafar encontraba refugio en la pintura y el dibujo y también bajo la sombra protectora de su tío Michael, con quien se lo pasaba en grande jugando al escondite en el rancho Neverland en Encino (California). "Siempre fue muy amable y atento. Mucha gente lo malinterpretó", aseguró el artista a la web Designs Scene.

En esa vasta propiedad, que contaba con parque de atracciones y zoológico privado, Michael solía llevar a niños para que pasaran ratos divertidos que, con el tiempo, se tornarían en pesadillas ya que el rey del pop sería acusado de abusos sexuales a menores.

El rancho también lo visitó su amigo Macaulay Culkin (45), que había saltado a la fama por Solo en casa (1990) y que siempre ha afirmado que Michael fue un caballero.

En la actualidad, James Safechuck y Wade Robson, que protagonizaron el documental Leaving Neverland (2019) y Leaving Neverland: Surviving Michael Jackson (2025), están a la espera de que se celebre un juicio donde ambos piden 400 millones de dólares en concepto de daños morales.

Mientras Jaafar intentaba abrirse camino en la música, en casa se respiraba cierto mal ambiente porque había problemas financieros para pagar la casa. Asimismo, los asistentes sociales tuvieron que intervenir ya que su hermano Jermajesty le comentó a un profesor que su madre le abofeteaba.

La muerte de Michael Jackson el 25 de junio de 2009 afectó considerablemente a Jafaar, que había puesto a su tío en un pedestal.

Nuevamente, al año siguiente, funcionarios del Departamento de Servicios para la Infancia y la Familia de Los Ángeles acudieron a Hayvenhurst, el complejo residencial que Joe y Katherine Jackson compraron en 1971 en Encino, porque aparentemente Jaafar había cometido un delito.

El adolescente compró por internet una taser o pistola eléctrica con la que, según se dijo, empezó a perseguir por la casa a Blanket, su primo y el benjamín de Michael. Este junto a sus hermanos Paris y Prince Michael vivían en Hayvenhurst porque su abuela había conseguido su custodia.

Se realizaron las investigaciones pertinentes en las que Jaafer quedó absuelto de cualquier delito porque “Blanket nunca vio ni oyó el taser", concluyó la declaración del abogado. Paris aseguró lo mismo.

En secreto, y sin que la prensa se diera cuenta, Jaafar empezó en 2016 una relación sentimental con Maddie Simpson, a quien presentó oficialmente como su novia dos años después. Desde entonces, ella ha sido su fan número uno.

Jaafar junto a su tía, Jannet Jackson. Getty Images

Apoyándolo desde un discreto segundo plano, Maddie le animó a que Jafaar debutara en 2017 no solo como modelo, sino también en el escenario al actuar en los Países Bajos junto a su padre su hermano Jermajesty interpretando la canción The Christmas Song.

Al año siguiente, Jafaar debutó como artista solista en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood con cuatro canciones You're The One, Take Control, Hurricane y Start Me Up. Y, por fin, en 2019 sacó su primer single y videoclip titulado Got Me Singing, con inspiración caribeña.

Como ha dicho en alguna ocasión, su música está inspirada en Stevie Wonder, Sam Cooke y Bruno Mars, así como en sonidos y diferentes elementos de varias culturas distintas.

Para escribir sus propios temas, el joven artista se inspira en las artes, las cosas sencillas de la vida y, sobre todo, se nutre de los viajes. De todos los lugares en los que ha estado destaca Austria y Hong Kong.

La llegada de la pandemia provocó el retraso de varios proyectos, pero mientras estuvo en la cuarentena el joven siguió produciendo temas. Tras pasar los momentos más duros de la Covid, el productor Graham King, que consiguió en 2019 los derechos para hacer una biografía autorizada de Michael Jackson, y el director Antoine Fuqua, realizaron durante dos años un casting para encontrar al actor ideal que interpretara al autor de Bad.

"Jaafar encarna a mi hijo", comunicó en enero de 2023 la matriarca de la familia, Katherine Jackson. "Es maravilloso verle continuar el legado de los Jackson", añadió. Por fin, Jaafar había conseguido superar todas las pruebas.

Ese mismo mes, Maddie publicó en Instagram que "durante el último año y medio he visto crecer a Jaafar de formas que no sabía que eran posibles. La dedicación, el enfoque, el amor y el cuidado que ha puesto en este papel ya son realmente inigualables. No solo ha demostrado que es más que capaz de asumir esta responsabilidad hacia los demás, sino que, lo más importante, se lo ha demostrado a sí mismo”.

La joven está tan enamorada que no le cuesta airear sus sentimientos: "Le quiero tanto y no puedo esperar a que el mundo vea lo excepcional que es. Volvemos a nuestra pequeña burbuja”, explicaba tiempo después en redes sociales. Jaafar y Maddie están comprometidos desde febrero de 2025.

Una nueva estrella ha nacido. Pero antes de que los focos de todo el planeta se ciernan sobre Jaafar, este piensa seguir su filosofía "haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti" y cumplir con el consejo de su progenitor cuando le dijo que no importa la fama y el éxito que tenga, lo importante es seguir siendo humilde.

Los otros miembros conocidos de la familia como Janet (59) y La Toya Jackson (69) están emocionadas y orgullosas con el gran trabajo que ha realizado su sobrino.

Con el biopic Michael, Jaafar Jackson debuta en su primer protagónico en la gran pantalla.