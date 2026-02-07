Katy Perry ya es la 'primera dama' de Canadá: adiós al 'look' sexy de cantante, hola a la novia de Trudeau sobria y elegante

Katy Perry y Justin Trudeau, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Lleva cerca de 20 años siendo conocida. Su debut en 2008 con el mítico I Kissed a Girl la llevó a liderar las listas musicales en más de 30 países, convirtiéndola en una absoluta figura del pop.

Ahora, dos décadas después, Katy Perry (41 años) es todo un fenómeno de masas.

Cuenta con más de 60 millones de oyentes mensuales en Spotify y a sus espaldas carga diversos reconocimientos, como el Premio Billboard a Artista Top Femenino del año 2014 o el Premio BMI a Canción Pop del año 2012.

Katy Perry, en una imagen de archivo.

La cantante ha hecho de su música un sello único. Varios de sus temas han calado en buena parte de la población mundial y no entienden de generaciones.

A lo largo de este tiempo, han nacido nuevas estrellas del pop. Katy, sin embargo, ha sabido reinventarse y adaptarse con el paso de los años. Tanto personal como profesionalmente. Buena muestra de ello son sus radicales cambios de look.

Su continuo paso al frente en el mundo del espectáculo llevó a Perry a desligarse por completo de aquella joven que creció cantando himnos de la Iglesia. En su lugar, ha optado por una arrolladora personalidad y atuendos seductores.

¿Quién no recuerda su polémico disfraz de hamburguesa gigante en la Met Gala 2019?

¿O el top que expulsaba leche en el videoclip de 'California Girls'?

Katy Perry, en la Met Gala 2019. Gtres

Dicen que la cabra tira al monte. O al menos, eso es lo parece haberle pasado ahora a la intérprete. Y es que Katy Perry ha experimentado un cambio de imagen que nadie podría haber previsto tiempo atrás: el de 'primera dama'.

A finales del pasado mes de enero, la cantante acompañaba a su actual pareja y exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau (54), al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Además de por la inusual escena, Perry se convertía inmediatamente en la comidilla de todo un planeta por sus looks escogidos durante las distintas jornadas.

Su excéntrica imagen había sido cambiada por una apariencia mucho más recatada. Katy, cabe recordar, acudió a las sesiones del acto institucional ataviada con un traje de raya diplomática de Mugler y un dos piezas de punto al más puro estilo lady.

En la misma línea, unos días atrás, la cantante de Dark Horse ofrecía un concierto en los Premios Joy enfundada en un recatado traje y un recogido clean look.

¿Ha dejado ya a un lado Katy Perry su excéntrica imagen en esta nueva etapa de su vida?

"Es una persona que sabe de moda, conoce la moda y el poder de comunicación que tiene la moda. Entiende que no está en su momento espectáculo", comienza diciendo Maripi Robles, directora de No solo una idea y experta en moda y comunicación a EL ESPAÑOL.

Katy Perry y Justin Trudeau, en el Foro Económico Mundial (FEM), en Davos. Gtres

Según la profesional, se trata de "un acto de madurez profesional como persona, y respeto hacia su pareja y hacia el contexto en el que está".

De cara a sus próximos conciertos, Robles asegura: "No es que haya renunciado a nada, simplemente va a ir viendo en cada contexto cómo se tiene que poner".

Y añade: "Katy Perry está todavía con mucha trayectoria por delante y no cambiará. Ese cambio, desde luego, si lo hace, será por su propia madurez profesional, no marcada por una relación personal".

La renovada apariencia de Katy es tendencia día tras día en redes sociales. Hasta el mismísimo Daily Mail le ha dedicado un artículo. EL ESPAÑOL, así, ha querido ir un paso más allá para conocer la opinión de diversos expertos.

“La imagen de Katy Perry en este debut institucional marca un punto de inflexión muy claro. No se trata de renunciar a su identidad, sino de ampliarla. Cuando una figura tan mediática entra en una esfera institucional, su imagen deja de ser solo artística y pasa a ser también simbólica", asegura Jesús Reyes, periodista de moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación.

Y remarca: "Es probable que veamos una Katy más medida, más estratégica, donde la excentricidad quede reservada al escenario y la elegancia funcional gane peso en actos públicos. Esto no la aleja de sus fans: la humaniza y la posiciona en una nueva etapa vital y profesional".

Ursula Hurtado, diseñadora de complementos y CEO de su firma homónima Ursula Hurtado, sostiene que "no es una pérdida de personalidad, es madurez estética y el lujo silencioso comunica mucho más que cualquier excentricidad".

Katy Perry y Justin Trudeau

Pocos meses después de conocerse su ruptura con Orlando Bloom (45), Katy Perry era relacionada con el anterior primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

El pasado octubre, el Daily Mail difundió unas fotografías de la cantante y el político a bordo del millonario yate de Perry. Un par de imágenes en las que besos, caricias y complicidad fueron los grandes protagonistas.

A lo largo de este tiempo, la pareja ha consolidado sobremanera su relación. Es más, en diciembre, Katy acompañó a Trudeau a un acto institucional en Japón, donde se reunieron con Fumio Kishida, exprimer ministro de Japón.