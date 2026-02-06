Marc Anthony, sobre su dinero: "Es disciplina, hay que cuidarlo. A mis socios les digo que hay que crecer esta oportunidad"

Marc Anthony (57 años) es un referente para los nuevos artistas. El cantante sigue estando vigente y su exitosa carrera sirve de inspiración para los más jóvenes.

"Ser un ejemplo a estas alturas me encanta, porque hay tantos artistas que están en su momento, que yo me acuerdo de todo, cuando vienen y me dicen: 'Eh, quiero ser cantante", ha confesado el intérprete de Nueva York en una conversación con la revista ¡HOLA!, publicada el pasado miércoles, 4 de febrero.

A la nueva generación deja un consejo de vida: "Les digo que hay ciertas cosas que tienen que hacer. Esto es un oficio, es disciplina. Tienes que cuidar tu dinero".

Marc Anthony durante un concierto. Shutterstock

Saber cuidar y proteger su patrimonio -valorado en 80 millones de dólares (68 millones de euros), según Celebrity Networth-, ha sido una de las claves del éxito de Marc Anthony. Rodearse de los que saben siempre ha sido la máxima del artista.

A la pregunta ¿cómo haces para poder elegir bien tus proyectos y tener éxito?, el intérprete de Vivir mi vida ha respondido: "Teniendo un buen equipo. Yo no prometo saber de cada negocio, pero uno aprende. Es esa inquietud de buscar la manera de aprender".

En esta misma línea, ha insistido: "Es importante tener un equipo increíble que cumpla por ti. Es explicarles mi visión. A mis socios, que son apasionados en cada rubro, les digo: 'Vamos a buscar la manera de hacer crecer esta oportunidad'. Pero básicamente es rodearte de gente buena, un equipo capaz de cumplir con el deber".

Marc Anthony ha concedido esta entrevista en un gran momento profesional y personal.

Este 2026 tiene su residencia en Las Vegas, llamada Vegas My Way, con fechas agendadas para el 13, 14, 15, 20 y 21 de febrero, en el BleauLive Theater del Fontainebleau, uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

"Es una oferta única", ha confesado Marc Anthony sobre esta oportunidad, que no hace más que confirmar que su música sigue vigente. La residencia continuará en verano. Concretamente, los días 24, 25, 29 y 31 de julio. Además, el 1 de agosto.

No obstante, la residencia en Las Vegas no es el único trabajo que presentará este 2026. El intérprete de Ahora quién ha asegurado que tiene otros proyectos en mente: "Este año lo veo lleno de retos y oportunidades, que tuve el valor de aceptar y llevarlas al próximo nivel".

Octavo hijo

En lo que respecta a su parcela personal, este 2026 se convertirá en padre por octava vez. Se trata de su segundo hijo en común con su esposa, Nadia Ferreria (26).

"Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", anunció la pareja el pasado 29 de enero a través de sus redes sociales.

Marc Anthony volverá a vivir la experiencia de la paternidad 32 años después del nacimiento de su primera hija, Ariana, fruto de una relación que mantenía por aquel entonces con la exagente de policía Debbie Rosado. Un año después adoptaron a su segundo hijo, Chase.

Más tarde, con la Miss Universo Dayanara Torres (51), el cantante tuvo dos hijos más: Cristian (25), nacido en febrero de 2001, y Ryan Adrián (22), en el verano de 2003.

Tras el fin de su relación con la puertorriqueña, Marc Anthony recuperó la ilusión con Jennifer Lopez (56). Con ella tuvo a los mellizos Emme Maribel (17) y Maximilian David (17).

Ahora, con Nadia Ferreira, Marc Anthony espera su octavo hijo. El primer vástago en común de la pareja, Marquito, llegó al mundo en 2023.