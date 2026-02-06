La desaparición de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, el caso que tiene en vilo a EEUU (incluido a Trump)

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, madre de la periodista y copresentadora de Today (NBC) Savannah Guthrie (54 años), mantiene en vilo a Estados Unidos mientras las autoridades en Arizona investigan el caso como un posible secuestro y piden la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Nancy Guthrie fue vista por última vez en la noche del 31 de enero de 2026 en su vivienda del área de Catalina Foothills, una zona residencial al norte de Tucson, donde fue dejada por un familiar alrededor de las 21:50 horas.

Al día siguiente, su ausencia en el servicio religioso dominical al que acudía de manera habitual despertó las alarmas entre miembros de su iglesia, que contactaron con la familia al no lograr localizarla.

Preocupados, varios familiares acudieron a la casa de Nancy a media mañana del domingo, revisaron el interior y el entorno y, al no encontrar rastro de ella, llamaron al 911 en torno al mediodía para denunciar su desaparición ante la Oficina del Sheriff del condado de Pima. Desde entonces, el caso ha pasado de ser una búsqueda de persona desaparecida a una investigación criminal por posible secuestro.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ha explicado que los indicios recogidos en la vivienda apuntan a que la mujer no se marchó por sus propios medios. Los investigadores han encontrado sangre y otros elementos que han descrito como “motivo de grave preocupación”, aunque no han detallado públicamente la totalidad de las pruebas por tratarse de una investigación en curso.​

Nanos ha señalado que la casa fue declarada oficialmente escena del crimen y que en el caso participan unidades de homicidios, así como equipos de búsqueda y rescate con perros, drones y apoyo aéreo. “Creemos firmemente que Nancy fue sacada de su hogar contra su voluntad”, afirmó el sheriff, subrayando que, a pesar de la gravedad de los indicios, las autoridades mantienen la esperanza de encontrarla con vida.

La investigación se ha ampliado también a nivel federal, con la participación del FBI y de agentes fronterizos, dada la proximidad de Arizona con la frontera con México y la posibilidad de movimientos fuera de la jurisdicción local.

Salud frágil y sin medicamentos

Familiares y autoridades coinciden en que Nancy Guthrie es una adulta vulnerable: tiene movilidad limitada, depende de medicación diaria y sufre problemas cardiacos y de dolor crónico, aunque no se le atribuyen deterioros cognitivos.

El hecho de que no se haya llevado consigo sus medicamentos ni sus efectos personales refuerza la hipótesis de un secuestro y aumenta la urgencia de localizarla.

En un emotivo mensaje difundido en vídeo en redes sociales, Savannah Guthrie y sus hermanos subrayaron la fragilidad de la salud de su madre y pidieron ayuda al público. “Todo el mundo te está buscando, mamá. No vamos a descansar hasta volver a estar juntos”, dice la presentadora en una de las intervenciones que se han hecho virales en Estados Unidos.​

La periodista presentando su programa 'Today'. Getty Images

El caso ha cobrado aún mayor relevancia tras la aparición de supuestas notas de rescate enviadas a medios locales y nacionales, en las que se exigiría un pago en criptomonedas a cambio de la liberación de Nancy. Las autoridades analizan si estos mensajes son auténticos y si contienen información que solo podría conocer la persona o personas responsables de la desaparición, mientras insisten en que, por el momento, no hay sospechosos identificados ni detenciones.

En su llamamiento público, Savannah Guthrie reconoció conocer la existencia de una nota de rescate y se dirigió directamente a quienes tienen a su madre: “Estamos preparados para hablar. Necesitamos saber sin ninguna duda que está viva y que la tienen ustedes. Por favor, pónganse en contacto con nosotros”, dijo, visiblemente emocionada.

Mensaje desde la Casa Blanca

La repercusión del caso ha llegado hasta la Casa Blanca. El presidente Donald Trump (79) ha expresado públicamente su apoyo a la familia Guthrie y ha asegurado que ha ordenado a las agencias federales de seguridad que pongan todos sus recursos a disposición de la investigación. En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario afirmó haber hablado con Savannah Guthrie y aseguró que “la nación mantiene a su familia en sus pensamientos y oraciones”.

La popularidad de la presentadora, una de las caras más reconocibles de NBC News, ha contribuido a que el caso reciba una cobertura mediática constante tanto en cadenas nacionales como en medios internacionales.

La periodista con Donald Trump. Getty Images

Savannah ha dejado temporalmente sus funciones, incluido el papel que tenía previsto desempeñar en la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, para centrarse en la búsqueda de su madre y en el acompañamiento al resto de la familia.

Mientras los investigadores avanzan en el análisis de pruebas forenses y revisan grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, voluntarios se han sumado a las tareas de rastreo en los alrededores de la vivienda y áreas desérticas cercanas. Organizaciones locales, comunidades religiosas y vecinos han organizado vigilias, cadenas de oración y distribuyen carteles con la fotografía de Nancy Guthrie y teléfonos de contacto de las autoridades.

A pesar de que cada día que pasa sin novedades incrementa la inquietud, la familia insiste en mantener la esperanza. “Su corazón es muy frágil, pero el nuestro es fuerte porque creemos que sigue ahí fuera”, ha señalado Savannah en otro de sus mensajes.