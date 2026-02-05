El refugio de Can Yaman en Madrid, donde le esperan sus fans: un hotel de lujo en la Milla de Oro por 1.000 euros la noche

Can Yaman en el Festival de Cine de Roma en 2025. Gtres

Can Yaman (36 años) se encuentra en España rodando su primera gran ficción en castellano. Una producción de Secuoya, titulada El laberinto de las mariposas, que ha llevado al actor turco a recorrer diferentes enclaves del país.

El rodaje arrancó en las islas Canarias, con localizaciones en Santa Cruz de Tenerife y otros puntos del archipiélago. Ahora, las grabaciones se han trasladado a Toledo y Madrid.

Cuando está en la capital, Can Yaman se hospeda en el Bless Hotel, ubicado en el número 62 de la Calle Velázquez. Un alojamiento cinco estrellas que se ha convertido en el punto de encuentro de las fans más acérrimas del turco, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL.

Can Yaman, rodeado de fans, en la puerta de su hotel en Madrid. EL ESPAÑOL

Can Yaman se ha convertido en un fenómeno de masas y son muchas las seguidoras que se acercan hasta el hotel en el que se hospeda para hacerse fotos. Así ocurrió el pasado sábado, día 2 de febrero, a las 17:30 horas.

Aunque el actor intentó pasar desapercibido llevando gafas de sol, capucha y un estilismo desaliñado y messy, lo cierto es que sus fans le reconocieron inmediatamente.

Este periódico fue testigo del momento en el que el intérprete, amable y cercano, accedió a hacerse fotos con cada una de ellas, aunque le costara llegar al coche en el que le esperaba un chófer.

Respecto a su refugio en Madrid, se trata de un hotel referente de la industria por su calidad y excelencia. Incluso ha sido reconocido por The Leading Hotels of the World y Forbes Travel Guide.

Situado en el exclusivo barrio de Salamanca, en la Milla de Oro madrileña, está rodeado de boutiques de lujo, restaurantes y galerías de arte.

El hotel cuenta con poco más de 100 habitaciones, con un rango de precios que oscila entre los 350 y los 1.000 euros por noche, según el tipo de habitación y la temporada.

La decoración de todas ellas está inspirada en las elegantes casas del aristocrático barrio de Salamanca. Así, destacan por la calidez de las maderas, los amplios ventanales o sus magníficas terrazas, los vestidores, las bañeras de época y las bañeras de hidromasaje exteriores.

Además de las comodidades de su habitación, el intérprete tiene acceso al resto de servicios que el hotel pone a disposición de sus huéspedes. Entre ellos un completo espacio wellness con spa, que incluye sauna, baño turco y jacuzzi.

Además, varias piscinas. Una de ellas en la azotea, con zona de bar y camas balinesas para disfrutar de las vistas de Madrid.

Can Yaman también tiene a su alcance una amplia oferta gastronómica que va desde el desayuno buffet de Blessed Breakfast, con propuesta internacional y opciones saludables y veganas, hasta la cocina japonesa de SLVJ, con shows en directo y cócteles.

En la azotea, Picos Pardos Sky Lounge by Martini ofrece un rooftop con espectaculares vistas de la capital y platos de temporada.

Pinzelada Lounge, por su parte, ofrece brunch los fines de semana, exposiciones de arte, DJ sessions y afterwork de cócteles, integrando el hotel en el circuito cultural y lifestyle de la capital.

Rodaje en Toledo

Can Yaman ha regresado a Madrid tras unos días de rodaje en Toledo. En total, estuvo grabando tres días en la capital manchega entre el barrio de Corea y las inmediaciones del antiguo Hospital Virgen de la Salud, como informó a este medio un testigo directo.

Cabe recordar que cuando hicieron el nuevo hospital en Toledo, dejaron el viejo para rodajes y grabaciones.

Entonces se produjo una situación similar a la de Madrid. Durante el rodaje en la ciudad de las tres culturas, EL ESPAÑOL comprobó cómo un grupo de admiradoras esperó horas bajo la intensa lluvia para acercarse al actor y conocerle de cerca.

En este nuevo proyecto, Can Yaman da vida a Kaplan, un agente secreto de historial impecable que es traicionado desde dentro y pasa de héroe a convertirse en el hombre más buscado de España.

Clases de español

Para el turco, rodar en España es "un sueño hecho realidad".

"Yo quería vivir y trabajar en España. Así que cuando terminé de grabar Sandokán en Roma, llamé a mi agente y le dije que me quería venir aquí", explicó a Pablo Motos (60) en su última visita a El Hormiguero.

Can Yaman en le rodaje de 'El laberinto de las mariposas'. Gtres

Para aprender el idioma, Can Yaman se ha sometido a un plan de estudio intensivo y ha contado con una profesora particular durante un año y medio.

Dedicó cerca de cuatro horas diarias, cinco días a la semana, además de ver series en Netflix y practicar para mejorar su vocabulario y expresión.