Brigitte Bardot podría haber vivido un año más si no hubiese sufrido un "aislamiento emocional": sus últimos días

Brigitte Bardot falleció el pasado 28 de diciembre a causa de un cáncer en La Madrague, su casa de Saint-Tropez. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha desvelado el tipo de cáncer que padecía y cómo pasó sus últimos días.

Según desvela Paris Match, la estrella del cine llevaba tiempo sufriendo un cáncer de colon por el que tuvo que ser intervenida hasta en dos ocasiones justo antes de su muerte.

En septiembre de 2025 fue trasladada de urgencia a un hospital privado de Toulon aquejada de unos fuertes dolores. Era conocedora de su enfermedad desde tiempo atrás, pero hasta el momento se había negado a pasar por quirófano.

Su equipo médico le comunicó que para poder seguir viviendo había que extirparle el tumor aunque solo tendría un 60 por ciento de sobrevivir a la operación.

La actriz esta vez accedió. No solo superó con éxito la cirugía, sino que se sometió a una segunda intervención unos meses más tarde para terminar de limpiar la lesión maligna. Dos anestesias generales en menos de dos meses y medio con 91 años.

BB (la intérprete era también conocida por las siglas de su nombre y apellido) regresó a su casa junto a su marido, Bernard d'Ormale (85 años), quien no se separó del lado de su cama ni un segundo.

Él mismo contó que quiso cumplir con el deseo de ella de irse a La Madrague pese que allí la situación para sus cuidados era "más complicada, sobre todo por el persistente dolor de espalda que le causaba sufrimiento y agotamiento", y que le hacía estar "incómoda, incluso estando postrada en cama".

Un miembro de su equipo médico ha explicado ahora a la publicación francesa, que la actriz podría haber vivido un año más después de sus operaciones si no hubiera sido por "el aislamiento emocional".

Según relata esta persona, nadie a excepción del equipo médico entraba en la habitación de Brigitte Bardot donde ella se encontraba convaleciente. "Echaba de menos a alguien que le tomara la mano, que la besara, un amigo, alguien que la mantuviera con los pies en la tierra".

Christophe Marie, subdirector de la Federación Francesa de Bridge (FFB) hasta el verano de 2024, quien pasó más de treinta años al lado de Brigitte Bardot, ha desvelado que él le enviaba cartas y pequeños regalos, que sabía que nunca le llegaban: "Necesitaba tanto afecto y esa conexión, sentirse querida...".

Su expareja, Allain Bouggrain Dubourg, también ha denunciado que tenía dificultades para comunicarse con ella. Brigitte Bardot dormía mucho: "Era difícil contactar con ella en un buen momento, cuando podía responder y no estaba cansada", admite.

Según coinciden todos, Bernard d'Ormale les comentó que Brigitte ya no quería ver a nadie. "La agota".

La actriz empezó a dejar de comer y los médicos comenzaron a temer lo peor. Incluso cuentan un episodio en el que el marido de BB despidió a una enfermera por querer suministrarle una vía intravenosa para hidratarla.

“Había sobrevivido a dos operaciones muy delicadas, y una vez curada, aparte de Bernard, ¿no había nadie que le tomara la mano y le dijera: 'Tienes que beber y comer'?", se lamenta el médico.

Sus cenizas reposan en el cementerio marino de Saint-Tropez, bajo la ciudadela y frente al Mediterráneo, donde también están sus padres y su primer marido, Roger Vadim, el realizador de Et Dieu.. créa la femme.