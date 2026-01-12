Juliana Awada y Mauricio Macri se separan tras más de 15 años de relación: "Hay procesos que necesitan tiempo y silencio"

Juliana Awada y Mauricio Macri, en una fotografía tomada en Argentina en marzo de 2019. Gtres

Juliana Awada (51 años) y Mauricio Macri (55) han puesto fin a su historia de amor. Tras más de 15 años de relación, la diseñadora y el expresidente de Argentina emprenden caminos separados.

La ruptura, según ha informado el periódico argentino La Nación, ha sido de mutuo acuerdo. De hecho, desde el medio se asevera que la decisión tuvo lugar antes de las fiestas de fin de año, que pasaron juntos pese a su quiebre sentimental.

Apenas unas horas más tarde de salir a la luz la noticia, Awada se ha pronunciado al respecto a través de un story de Instagram publicado este pasado domingo, 11 de enero.

"Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado", ha comenzado Juliana en su publicación. Y ha añadido: "Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida".

Juliana Awada, en un 'story' de Instagram.

Juliana, además, ha recalcado que se tomará un descanso en redes sociales para transitar esta fase con "respeto y calma". "Gracias por acompañar desde el mismo lugar", ha matizado la diseñadora en el story de Instagram.

El que fuera presidente de Argentina hasta 2019, por el momento, no ha ofrecido declaración alguna sobre la ruptura sentimental.

La historia de amor de Juliana y Mauricio se remonta más de 15 años atrás. Se conocieron allá por el 2009, cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En aquel entonces, la empresaria tenía 35 años y el dirigente 50. La diferencia de edad, sin embargo, no impidió que ambos entablaran un romance que quedó fuertemente sellado a los meses de conocerse.

Awada y Macri contrajeron matrimonio en el marco de una boda civil en noviembre de 2010. Un enlace en el que estuvieron acompañados por 400 invitados, entre los que se encontraban amigos, familiares y rostros conocidos.

Un año después de darse el 'sí, quiero', el 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija que tienen en común. Ambos, eso sí, ya habían experimentado previamente la paternidad.

Macri era padre de tres hijos fruto de su primer matrimonio con Yvonne Bordeu, Agustina, Francisco y Gimena, y Juliana tenía una hija de una relación anterior con el millonario belga Bruno Barbier, Valentina.

Mauricio Macri y Juliana Awada emprenden ahora caminos separados tras más de una década de matrimonio. Según ha confirmado la propia diseñadora, el respeto seguirá siendo premiado en esta nueva etapa.

Y es que, aunque discretos, ambos se han desenvuelto en mutuos halagos durante estos años que se ha prolongado su relación.

En 2021, en diálogo con Juana Viale en el programa La Noche de Mirtha, Macri habló del importante rol que cumplió Awada durante sus años de gestión y reveló el apodo que utilizaba para referirse a ella: la hechicera.

Juliana Awada y Mauricio Macri. Lara Fernández

"A las siete u ocho de la noche, cuando entraba a [la Quinta de] Olivos, yo me olvidaba [del trabajo]. Fue gracias a la hechicera. Juliana fue increíble", afirmó Macri entonces.

Durante sus años de mayor exposición pública, Awada se convirtió en un rostro de interés tanto en Argentina como fuera del país. Es más, numerosos fueron los medios que compararon a la exprimera dama con la reina Letizia (52).

Juliana Awada y Mauricio Macri junto a los reyes Felipe VI y Letizia. Gtres

Su estilo, además de su cercanía en el trato y los gestos cómplices, hizo que ambas coparan un sinfín de titulares en aquella época.