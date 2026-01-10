Retrato íntimo de Victoria, Isabelle, Alexis y Chloé, los cuatro hijos de Philippe Junot que lloran su muerte

Philippe Junot consiguió notoriedad mediática a finales de los 70 por su matrimonio con Carolina Mónaco (68 años). Una relación que incomodó a los padres de ella, Rainiero II y Grace Kelly, por su fama de playboy. Entonces, el hijo del político Michel Junot era un rostro habitual en la vida nocturna de París y la jet set europea.

El matrimonio fue breve. El empresario y la Princesa se dieron el 'sí, quiero' en junio de 1978 y en el año 1980, se separaron. Más de una década después, en 1992, la Iglesia Católica concedió la anulación eclesiástica.

Philippe, que perdió la vida este pasado jueves, 8 de enero, volvió a copar el foco en los últimos años tras la relación de Isabelle (34) Junot con Álvaro Falcó (41), primo de la marquesa de Griñón e hijo de Marta Chávarri, con la que Philippe, curiosamente, mantuvo un affaire en los 90.

Isabelle es la tercera de sus cuatro vástagos y la más conocida en los medios patrios. Es su hija más pequeña de su matrimonio con la exmodelo danesa Nina Wendelboe-Larsen.

Isabelle nació en Nueva York el 18 de abril de 1991. Creció entre la Gran Manzana y la ciudad de París, de donde era originario su padre. También vivió una temporada en Marbella.

Estudió en el internado suizo Institut Le Rosey y en el Liceo Francés de Madrid, y más tarde cursó Arte Dramático en la Universidad de Virginia. En los últimos años se ha consolidado como coach de alimentación intuitiva y nutricional, promoviendo una relación más saludable con la comida.

También ha forjado una carrera como influencer y se ha dado a conocer en la televisión, concursando en programas como MasterChef Celebrity.

El 2 de abril de 2021, Isabelle Junot se casó con Álvaro Falcó, convirtiéndose en marquesa consorte de Cubas y emparentando con la nobleza española. Es prima política de Tamara Falcó (43) y vive en Madrid, donde ha formado su familia.

Philippe Junot, de hecho, ha muerto en la capital española, donde pasaba largas temporadas junto a su hija Isabelle, su yerno Álvaro, y su nieta Philippa (2), llamada así en su honor.

Isabelle y Victoria Junot en un acto en Madrid. Gtres

Como reveló EL ESPAÑOL antes del nacimiento de la pequeña, Isabelle Junot quiso tener un detalle con su progenitor, quien ha sido una de las personas más importantes en su vida, y fue su principal apoyo cuando decidió mudarse a España.

El fallecimiento del empresario galo, además, coincide con el segundo embarazo de Isabelle Junot.

Victoria y Alexis

Pese a ser la más mediática entre sus hermanos, la noticia de la muerte de Philippe Junot la dio Victoria, su primogénita.

"Con el corazón lleno de emoción, me entristece anunciar el fallecimiento de mi padre. Partió de este mundo en paz, rodeado de su familia, el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga, hermosa y aventurera vida. Abuelo de tres, casi cuatro", escribió este pasado viernes, día 9.

Era su hija mayor. La primera de su matrimonio con Nina Wendelboe-Larsen.

Al igual que Isabelle, nació en Nueva York. También estudió en el Liceo Francés y más tarde, en el prestigioso internado suizo Le Rosey. Además, completó su formación profesional en la Universidad de Virginia, pero en su caso eligió la carrera de Historia y Ciencias Políticas.

Es aficionada a la hípica -como su hermana Isabelle- y vive en Florida junto a su pareja, el empresario Vincent Ramelli, a quien conoció trabajando en la empresa de este, WIHP Hotels. Juntos tienen una hija, quien nació con muy poco tiempo de diferencia con respecto a Philippa, la primogénita de Isabelle.

Victoria Junot, al igual que su hermana, tenía una especial relación con su progenitor. Solo hay que bucear en sus redes sociales para confirmar que seguía siendo su niña mimada.

"A mi legendario papá, cuánto te amamos. Te vamos a echar de menos, no hay palabras suficientes", compartió en el texto en el que anunciaba su fallecimiento.

A la lista de herederos de Philippe Junot se suma Alexis, el más discreto de sus vástagos con Nina Wendelboe-Larsen. Era su único hijo varón y, precisamente, es quien ha seguido el camino empresarial del francés.

Se graduó en Negocios y Gestión de Empresas en la Universidad Americana de París y más adelante en la Regent’s University de Londres. A día de hoy, sigue viviendo en la capital británica.

Allí trabaja en una plataforma de implementación, diseño e inteligencia empresarial, que acelera la evolución del comercio minorista. Una labor que compagina con sus funciones en Junot Real Estate, la compañía de su padre, especializada en bienes de lujo.

Chloé, nacida en 2005

El matrimonio de Philippe Junot y Nina Wendelboe-Larsen duró solo 10 años. Sin embargo, como quedó demostrado en el bautizo de la pequeña Philippa, mantenían una relación cordial. A aquella ceremonia, celebrada en 2022, llegaron juntos y cogidos del brazo.

Años después de su separación, Junot tuvo un affaire con otra modelo. Se trata de la sueca Helen Wendel, con quien se convirtió en padre por cuarta vez.

En 2005 nació su hija más pequeña, Chloé. Hoy, una joven de 20 años que lleva su vida con total discreción. Tiene cuenta de Instagram, pero cerrada a su entorno cercano. Entre ellos, su hermana Isabelle. En la biografía de su perfil solo descubre que tiene una firma de accesorios.