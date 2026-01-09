Primeras palabras de Isabelle Junot tras la muerte de su padre: "Se ha ido en paz. Ha tenido una vida muy larga y muy feliz"

Isabelle Junot ha roto su silencio tras el fallecimiento de su padre, Philippe Junot, a los 85 años. GTRES

La muerte de Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco (68 años), ha conmocionado a la crónica social. El conocido playboy francés ha perdido la vida este jueves, 8 de enero, a los 85 años.

Apenas unas horas después de conocerse la noticia de su fallecimiento, su hija Isabelle Junot (34) ha roto su silencio.

Acompañada de su marido, Álvaro Falcó (41), y con una serenidad admirable, ha agradecido el respeto a la prensa y ha revelado cómo fueron las últimas horas de vida de su padre.

"Muchas gracias por vuestro cariño y siempre estar ahí. Al final se ha ido en paz, y es muy triste obviamente, pero ha tenido una vida muy larga y muy feliz, y estamos muy agradecidos de haberle tenido como padre", ha expresado al abandonar su casa en el centro de la capital.

Isabelle Junot, acompañada de su marido, Álvaro Falcó, ha agradecido las muestras de cariño recibidas tras la muerte de su padre, Philippe Junot. GTRES

Junot está embarazada de su segundo hijo. Se trata de una niña que llegará al mundo a principios de la próxima primavera.

Durante su conversación con los medios, instintivamente, se ha tocado su abultada tripa y ha desvelado que su embarazo va fenomenal. "Ahora toca mirar hacia adelante, así que gracias", ha concluido.

El último adiós de Philippe se hará en la más estricta intimidad por deseo expreso de sus cuatro hijos -Victoria, Isabelle, Alexis y Chloé-. Sus restos mortales están a la espera de ser trasladados a Cannes cuando su familia arregle los documentos correspondientes en estos casos.

Carolina de Mónaco y Philippe Junot el día de su boda. Gtres

Además, han asegurado que más adelante se celebrará una misa funeral para que todo aquel que lo desee pueda despedirse del francés en un último acto a modo de homenaje al que fuese primer marido de Carolina de Mónaco.

A día de hoy, poco se sabe de la causa de la muerte del empresario francés, aunque quien sí ha revelado las circunstancias que han rodeado su fallecimiento ha sido Cari Lapique (73).

"Estaba con neumonía desde hace tres días", ha explicado la aristócrata a EL ESPAÑOL, que conocía perfectamente cuál era su condición de salud.

También ha destacado que tiene "grandes recuerdos" del francés. Pero, dadas las circunstancias, prefiere no hacer más declaraciones.

El popular playboy descansa en paz después de alcanzar la fama mundial tras su breve boda con Carolina de Mónaco en 1978, que llegaba a su fin dos años después por las presuntas infidelidades del empresario a la hija de Rainiero de Mónaco y Grace Kelly.