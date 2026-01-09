Philippe Junot, el 'playboy' que ligó con todas: así fue su idilio con Marta Chávarri, quien años después sería su consuegra

Philippe Junot mantuvo un romance con Marta Chávarri en 1996, quien años más tarde se convertiría en suegra de su hija, Isabelle Junot. Montaje de EL ESPAÑOL.

Este jueves, 8 de enero, ha perdido la vida una de las personalidades que formaron parte de una generación de celebrities y socialités de las altas esferas en los 70 y los 80. Philippe Junot, padre de Isabelle Junot (34 años) y exmarido de Carolina de Mónaco (68), ha fallecido a los 85 años.

Philippe Junot se hizo famoso a nivel internacional por su matrimonio con la hija mayor del príncipe Rainiero de Mónaco y Grace Kelly, a la que dio el 'sí, quiero' en una mediática boda en junio de 1978.

Lo cierto es que años antes de cruzarse con la princesa ya se había labrado por méritos propios una imagen de playboy francés. Hijo del político Michel Junot, se movía con soltura en las fiestas más glamurosas del viejo continente. Fue, durante años, uno de los rostros habituales de la vida nocturna de París y la jet set europea.

Dotado de un enorme carisma y un poderoso atractivo físico, fue todo un bon vivant. Y un homme fatal. Mujer que conocía, mujer que caía rendida a sus encantos. A lo largo de su vida protagonizó sonados romances. Uno de ellos, con Marta Chávarri. Mantuvo un tórrido affaire con la aristócrata española a finales de los 90.

Ninguno de los dos imaginó entonces que, décadas después, iban a convertirse en consuegros. Ironías del destino. Y es que el único hijo de la aristócrata, Álvaro Falcó (41), se enamoraría de una de sus hijas...

Marta Chávarri, en una imagen de 1980. GTRES

Su romance con Marta Chávarri

Philippe Junot y Marta Chávarri mantuvieron una relación breve, pero muy mediática. En aquel momento resultaba inimaginable para ambos que tiempo más tarde, los hijos de cada uno de ellos iban a vivir un flechazo que se convertiría en matrimonio el 2 de abril de 2022.

Ambos se conocían desde los años 80. Tenían amigos en común y los dos solían coincidir en los gloriosos veranos en Marbella. En el verano de 1996, cuando ambos estaban ya separados de sus respectivos matrimonios, surgieron las chispas entre ellos.

No tardaron en convertirse en la pareja del verano. Se volvieron inseparables. Fueron fotografiados en la casa de Cari Lapique (73) y Carlos Goyanes en la Costa del Sol. Y, más tarde, en casa de unos amigos de Marta en Mallorca.

Marta Chávarri, con Fernando Falcó, padre de su hijo Álvaro, en 1988. Ocho años más tarde tuvo un idilio con Philippe Junot.

Amigos con derecho a roce

El romance salió a la luz tras ser fotografiados en el restaurante Sacha, en Madrid. Allí fueron captados por casualidad por los paparazzi. A partir de ahí, la prensa los bautizó como la pareja sorpresa del verano del 96.

Ellos nunca confirmaron oficialmente el noviazgo, pero Junot llegó a reconocer que eran "amigos desde hace muchos años" y dejó caer que la relación entre ellos siempre fue excelente.

La prensa interpretó sus palabras como una confirmación velada de su relación. Cierto es que se conocían bien. Y que eran dos amigos con derecho a algo más...

Quizás precisamente por eso duró tan poco su historia. ​Lo suyo solo duró alrededor de cuatro meses. Disfrutaron juntos de un periodo estival cerca de las costas del Mediterráneo y en el archipiélago balear. Y poco más.

Philippe e Isabelle Junot en las calles de Madrid. Año 2022. Gtres

De pareja.... a consuegros

Tras la ruptura, que no tuvo gran trascendencia en la prensa del corazón, cada uno siguió su camino. La relación se dio por terminada de manera amistosa. Sin escándalos posteriores.

Dicen que tras cerrar esa breve pero intensa etapa, la relación personal entre ellos siguió siendo cordial. Los dos se alejarían progresivamente de la vida social de sus años de juventud, por lo que escasamente volverían a coincidir.

Décadas después, la suerte volvió a unir sus caminos cuando sus hijos, Isabelle Junot, hija de Philippe, y Álvaro Falcó, hijo de Marta, se casaron en 2022. La ceremonia convirtió a los antiguos amantes en consuegros.

Junot y Chávarri fueron familia -al menos, política- hasta el 21 de julio de 2023, cuando ella falleció a los 62 años.

Philippe Junot, en su boda con Carolina de Mónaco, en 1978. GTRES

Dos matrimonios y cuatro hijos

Más allá de su relación más famosa, con Carolina de Mónaco, Junot tuvo sonadas relaciones sentimentales. Con la princesa monegasca formalizó su historia de amor a finales de los 70.

Celebraron su boda civil y religiosa en Mónaco los días 28 y 29 de junio de 1978. Se divorciaron en 1980, tras un matrimonio muy mediático y marcado por las infidelidades de él.

También dio que hablar su romance con Giannina Facio (70), actual esposa del director Ridley Scott (88). La actriz y socialité costarricense fue, según las crónicas del momento, una de las gotas que colmaron el vaso en la ruptura con Carolina.

Se le relacionó con otras mujeres de alta sociedad como Sophia de Habsburgo (66), Victoria Brynner (63) y, más tarde, con la modelo sueca Helén Wendel, madre de su hija menor, Chloé Junot Wendel, nacida en 2005 en París.

Su segundo matrimonio fue con la modelo danesa Nina Wendelboe‑Larsen (62). Se casaron en Dinamarca en octubre de 1987, con celebración posterior en Marbella. Se separaron en 1997. Fruto de su unión nacieron sus hijos Victoria, Isabelle y Alexis.

Muere Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco y padre de Isabelle Junot, a los 85 años

"Partió en paz"

Este viernes, 9 de enero, ha sido su hija Victoria Junot quien ha anunciado el fallecimiento de su padre en sus redes sociales.

"Con el corazón lleno de emoción, me entristece anunciar el fallecimiento de mi padre. Partió de este mundo en paz, rodeado de su familia, el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga, hermosa y aventurera vida. Abuelo de tres, casi cuatro", ha escrito, sin desvelar la causa de la muerte.

"A mi legendario papá, cuánto te amamos. Te vamos a echar de menos, no hay palabras suficientes", añade en el mensaje que ha compartido en su perfil de Instagram.

“Gracias por todas las risas y las aventuras, por mostrarnos tu mundo y por la inspiración para alcanzar mayores alturas. Gracias por tu amor, que nunca nos dejará. Qué privilegio haber vivido a tu lado. Fue un verdadero caballero", concluye.

Cabe recordar que el deceso del francés coincide con el segundo embarazo de Isabelle Junot.

En el ámbito profesional, Junot desarrolló su faceta como empresario, como inversor y como promotor inmobiliario con negocios en París, España y Nueva York.

A pesar de su buen hacer en el terreno financiero, su notoriedad pública siempre estuvo vinculada a su siempre intensa y ajetreada vida privada.