Muere Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco y padre de Isabelle Junot, a los 85 años

Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco, en una imagen de archivo. Gtres

Philippe Junot ha perdido la vida a los 85 años este jueves, 8 de enero. Una triste noticia que ha comunicado su hija Victoria, hermana de Isabelle Junot (34 años), este viernes, día 9, a primera hora de la mañana.

"Con el corazón lleno de emoción, me entristece anunciar el fallecimiento de mi padre. Partió de este mundo en paz, rodeado de su familia, el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga, hermosa y aventurera vida. Abuelo de tres, casi cuatro", ha escrito Victoria Junot en sus redes sociales sin desvelar la causa de la muerte.

Cabe recordar que este triste desenlace coincide con el segundo embarazo de Isabelle Junot, mujer de Álvaro Falcó (41).

Philippe Junot ha fallecido en la capital española, donde pasaba largas temporadas junto a su hija Isabelle y su yerno Álvaro, marqueses de Cubas.

Precisamente, sus últimas apariciones públicas se produjeron en eventos familiares organizados por Isabelle y Álvaro. En 2022 acudió a la boda de ambos y, dos años más tarde, en 2024, asistió al bautizo de su nieta Philippa, primogénita de la influencer y el primo de Tamara Falcó (44), del brazo de su segunda mujer, Nina Wendelboe-Larsen (62).

Philippe e Isabelle Junot en las calles de Madrid. Año 2022. Gtres

"A mi legendario papá, cuánto te amamos. Te vamos a echar de menos, no hay palabras suficientes", ha expresado Victoria, emocionada, en el texto que ha compartido en su perfil de Instagram.

“Gracias por todas las risas y las aventuras, por mostrarnos tu mundo y por la inspiración para alcanzar mayores alturas. Gracias por tu amor, que nunca nos dejará. Qué privilegio haber vivido a tu lado. Un verdadero caballero fue", ha finalizado su primogénita.

Victoria e Isabelle, al igual que su hermano pequeño, Alexis, nacieron del matrimonio entre Philippe Junot y Nina Wendelboe-Larsen, que solo duró 10 años. Pero cabe recordar que antes, el empresario estuvo casado con Carolina de Mónaco (68). Una relación que incomodó los padres de ella, Rainiero de Mónaco y Grace Kelly, por su fama de playboy.

Fue entonces cuando Philippe Junot alcanzó gran notoriedad mediática.

Philippe Junot y su exmujer Nina Wendelboe-Larsen en el bautizo de su nieta Philippa. Gtres

El empresario y la Princesa se dieron el 'sí, quiero' en junio de 1978 y casi dos años más tarde, en el año 1980, se separaron.

Más de una década después, en 1992, la Iglesia Católica concedió la anulación eclesiástica del matrimonio, permitiendo que Carolina de Mónaco se casara de nuevo por el rito religioso.

Además de Victoria, Isabelle y Alexis, Philippe Junot tenía una hija más pequeña, Chloé, nacida en 2005 de su relación con la modelo sueca Helen Wendel.

El empresario también era abuelo. Tenía tres nietos y en los próximos meses, con la llegada del segundo bebé de Isabelle y Álvaro, daría la bienvenida al cuarto.

Carolina de Mónaco y Philippe Junot el día de su boda. Gtres

Cabe recordar que la primogénita de los marqueses de Cubas se llama Philippa, en homenaje al empresario.

Como reveló EL ESPAÑOL antes de su nacimiento, Isabelle Junot quiso tener un detalle con su progenitor, quien ha sido una de las personas más importantes en su vida, y fue su principal apoyo cuando decidió mudarse a España.

Hasta ahora -al término de esta noticia-, la mujer de Álvaro Falcó no se ha pronunciado públicamente sobre la pérdida de su padre. Tampoco han trascendido detalles de su último adiós.