Nick Reiner será procesado por matar a sus padres y su abogado renuncia a su defensa

Las últimas noticias sobre la muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, siguen causando una oleada de expectación dentro y fuera de Estados Unidos.

Tal y como ha adelantado NBC News, el hijo del matrimonio, Nick Reiner (32 años), será procesado por cargos de asesinato de sus padres. Estos perdieron la vida el pasado 14 de diciembre en su mansión de Brentwood, al sur de California.

El citado medio ha informado que los fiscales a cargo del caso, en Los Ángeles, han acusado al joven de dos cargos de asesinato en primer grado en relación al fallecimiento de sus progenitores.

El pasado miércoles, 7 de enero, se ha sabido que la juez que instruye el caso, Theresa McGonigle, ha decidido aplazar la lectura de cargos del acusado después de que su abogado solicitara ser reemplazado por un defensor público.

Nick Reiner junto al centro correccional Twin Towers en un montaje de JALEOS. Getty Images

El abogado de Nick abandona el caso

La juez ha accedido a la solicitud del abogado encargado hasta ahora de la defensa de Nick Reiner, Alan Jackson.

La salida del abogado se ha anunciado durante una audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde Reiner iba a ser procesado por dos cargos de asesinato en primer grado.

Jackson, un conocido exfiscal del condado de Los Ángeles que representó a Harvey Weinstein en su juicio en Los Ángeles y a Karen Read en sus juicios en Massachusetts, no ha explicado por qué abandona el caso.

Jackson no había dado indicios aún de sus planes para la defensa. Antes de su retirada, había informado a McGonigle que había 10 citaciones pendientes en la investigación de la defensa.

Tras la renuncia del letrado, la defensora pública adjunta Kimberly Greene será quien represente a Nick Reiner en el caso.

De momento se desconoce si la figura de la defensora de oficio responde a un recurso provisional hasta que otro abogado se haga cargo del caso, o si Greene tomará las riendas de la defensa a partir de este momento.

Según destaca The New York Times, la salida del abogado puede "sugerir que la familia Reiner" -Nick tiene dos hermanos- "se ha distanciado del acusado y de su caso judicial, al menos económicamente".

Dadas las circunstancias, McGonigle ha aplazado la lectura de cargos hasta el próximo 23 de febrero. La magistrada, por cierto, ha aprobado el uso de cámaras dentro de la sala del tribunal, pero ha prohibido que se tomen fotografías del acusado.

Nick Reiner es el presunto autor de la muerte de sus padres, Rob y Michele Reiner. GTRES

En prisión de máxima seguridad

Nick Reiner, el tercero de los cuatro hijos de Rob Reiner, se encuentra detenido, sin derecho a fianza y encarcelado en Twin Towers, una prisión de máxima seguridad en Los Ángeles.

El estadounidense fue arrestado apenas unas horas después de que sus padres fueran encontrados muertos. Dos días después, fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado.

En caso de ser declarado culpable se puede enfrentar a una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de pena de muerte ni libertad condicional.

Durante su breve aparición en el Tribunal Superior de Los Ángeles el pasado miércoles, 7 de enero, Nick Reiner vestía un uniforme de preso marrón y tenía el cabello rapado.

No llevaba el chaleco de prevención de suicidios con el que apareció en su primera aparición en la corte, el pasado 17 de diciembre. Y, al igual que en aquella ocasión, donde se dejó ver con grilletes, no ha prestado declaración.

Su aparición en la corte se ha producido tres semanas y media después de que el actor y director de cine y su esposa fueran encontrados acribillados a múltiples puñaladas en el dormitorio principal de su hogar.

Rob Reiner y su mujer, Michele Singer, en una imagen de archivo. Gtres

Rob Reiner y su esposa, muertos a puñaladas

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueron asesinados en la mañana del 14 de diciembre. Fueron encontrados a última hora de la tarde.

El médico forense del condado de Los Ángeles comunicó tras los hallazgos iniciales que ambos murieron por "múltiples heridas de fuerza cortante", pero no se dieron más detalles, y la policía no ha dicho nada sobre posibles motivos.

Rob Reiner fue uno de los realizadores más prolíficos de Hollywood. Su extensa filmografía incluye algunas de las películas más memorables de las décadas de los 80 y los 90.

Entre sus créditos más destacados cabe citar La princesa prometida, Algunos hombres buenos, o Cuando Harry encontró a Sally. En esta última producción conoció a la fotógrafa Michele Singer, con la que contrajo matrimonio en 1989.

Hace una década, Nick Reiner habló públicamente sobre su lucha contra la adicción y sus problemas psiquiátricos después de hacer una película con su padre, Being Charlie, que estaba basada en sus vidas.