Retrato íntimo de Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, protagonistas de 'La asistenta': sus parejas y una polémica

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, en la première de 'La asistenta' en diciembre de 2025. Gtres

Cuando Freida McFadden -en realidad, este no es su nombre de nacimiento, pero se desconoce su verdadera identidad- publicó en el año 2022 La asistenta no imaginaría los beneficios que este libro le acabaría reportando.

A lo largo de estos años, la autora ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo. En 2024, de hecho, consiguió hacerse con el Premio Valencia Negra a la Mejor Novela. Una serie de hitos a los que se ha sumado recientemente el más importante.

Este pasado jueves, 1 de enero, tuvo lugar el estreno de la adaptación cinematográfica del tomo. Los fans, así, ya han podido ver materializadas en la gran pantalla todas aquellas escenas que un día imaginaron en su mente. También así a los carismáticos protagonistas del libro.

Aunque apenas lleva una semana en las salas de cine españolas, lo cierto es que la película de La asistenta ha seguido la estela del libro y se ha convertido ya en todo un fenómeno.

The Guardian, de hecho, ha calificado la cinta como un "thriller de suspense escandaloso", otorgando cuatro de las cinco estrellas a la adaptación cinematográfica del exitoso libro.

La trama engancha. Todo aquel que tenga la oportunidad de leer el libro, ver la película o hacer ambas cosas puede corroborarlo. Sin embargo, y tal como señala el citado medio, la elección del elenco protagonista ha sido el mayor acierto.

Sydney Sweeney (28 años), Amanda Seyfried (40) y Brandon Sklenar (35) han sido los actores escogidos para dar vida al trío principal del libro. Eso sí, son las dos mujeres quienes han copado el foco. Todo el mundo habla de ellas.

Cierto es que ambas ya eran conocidas previo a su participación en la película, aunque sus nombres han vuelto a sonar con fuerza en los últimos meses. De ahí que muchos se pregunten quiénes son Sydney y Amanda más allá de la gran pantalla.

1. Sydney Sweeney

Sydney Sweeney. Reuters

La actriz da vida a Millie Calloway, quien llega a trabajar como asistente a la casa de la privilegiada y elitista familia Winchester.

Al comienzo de la película -y sin ahondar en spoilers-, ningún espectador desearía ser ella. En la vida real, para bien o para mal, Sydney Sweeney es un fenómeno de masas.

Su carrera comenzó de manera discreta en series juveniles, pero fue su papel en Euphoria el que la catapultó a la fama internacional allá por el año 2019.

Desde entonces, se ha convertido en una de las actrices más consolidadas del panorama internacional. También así en una influyente figura.

Sweeney atesora más de 25 millones de seguidores en Instagram. Sus publicaciones, de hecho, cuentan con numerosos likes. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en la vida de la joven estadounidense.

El pasado verano, Sydney protagonizó un anuncio de la marca de ropa American Eagle bajo el eslogan Sydney Sweeney Has Great Jeans, un juego de palabras en inglés entre jeans -vaqueros- y genes -genes- que remite al supremacismo blanco. Una situación por la que recibió numerosas críticas.

La verdadera tormenta contra Sweeney, eso sí, se desató a comienzos de 2025. Entonces, la actriz de La asistenta fue la imagen de un anuncio de gel de baño para hombres en el que aparecía desnuda y envuelta en espuma en una bañera.

El movimiento contra ella revivió para amplificarse de forma exponencial, con una avalancha de invitaciones a rechazar todo lo relacionado con la actriz.

El estreno de La asistenta y su impecable papel en la misma ha traído un poco de calma en la agitada vida de Sydney Sweeney. Ahora, además, la actriz también es afortunada en el terreno sentimental.

sydney sweeney & scooter braun recently pic.twitter.com/HMesn2OXyE — favs pop culture (@favsbackupp) November 12, 2025

Desde hace unos meses, la joven mantiene una discreta relación con Scooter Braun. Se trata de un productor musical reconocido fuertemente por su disputa con Taylor Swift (36).

2. Amanda Seyfried

Amanda Seyfried, en una fotografía tomada en un evento de Los Ángeles en diciembre de 2025. Gtres

Interpreta a la complicada Nina Winchester, el personaje más peculiar de la película. Peculiar cuanto menos es también la propia Amanda Seyfried.

Aunque a sus espaldas carga con importantes papeles como Karen en Chicas Malas o Sophie en Mamma Mia!, lo cierto es que la actriz prefiere no vivir rodeada de lujos. De hecho, a día de hoy reside en una granja situada en los Catskills, al norte del estado de Nueva York.

No habita sola allí. Junto a ella se encuentra su marido, el también actor Thomas Sadoski, sus dos hijos y un perro.

Amanda y Thomas se conocieron en mayo de 2015 mientras trabajaban juntos en una obra de teatro fuera de Broadway, The Way We Get By.

En septiembre de 2016, anunciaron su compromiso a través de un comunicado a la revista People, sin dar muchos detalles.

Menos de un año después, en 2017, Amanda se quedó embarazada de su primera hija, Nina, y poco antes del nacimiento decidieron casarse en secreto. No fue hasta el 2024 cuando dieron la bienvenida a su segundo vástago.

La discreción y la tranquilidad han sido llevadas por bandera en la vida de Amanda Seyfried. Una tendencia que viene fuertemente marcada por el Trastorno Obsesivo Compulsivo que padece desde los 19 años.

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski. Gtres

"Me hice una resonancia magnética y el neurólogo me mandó al psiquiatra. A medida que envejezco, los pensamientos y temores compulsivos han disminuido mucho. Sabiendo que muchos de ellos no están realmente basados en la realidad", confesó la actriz en una entrevista para la revista Allure.