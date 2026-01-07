Quién es Fernando Carrillo, el galán de telenovelas de los 90 que tuvo un romance con Delcy Rodríguez

Fernando Carrillo, actor de telenovelas y exmarido de Catherine Fulop, asegura que Delcy Rodríguez fue "el amor de su vida". Montaje de EL ESPAÑOL.

Corría la década de los 90 en España cuando el fenómeno de las telenovelas irrumpió con fuerza en la pequeña pantalla. Seriales de cosecha venezolana, como Cristal o La dama de rosa se convirtieron en todo un boom televisivo. Y convirtieron a actrices como Jeanette Rodríguez (64) y Grecia Colmenares (63) en auténticas figuras en nuestro país.

Lo mismo sucedió con los actores que salían en aquellos exitosos culebrones. Carlos Mata (73), el desaparecido Eduardo Palomo -mítico protagonista de Corazón Salvaje- o Fernando Carrillo (60) se convirtieron en los galanes del momento.

Este último ha copado todos los titulares de la prensa internacional al salir en defensa de Delcy Rodríguez (56), la nueva presidenta interina de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro (63) por parte de Estados Unidos. "Fue el gran amor de mi vida", ha revelado el intérprete, que estuvo casado con Catherine Fulop (60).

El actor venezolano Fernando Carrillo volvió a generar polémica al expresar públicamente su respaldo a la vicepresidenta y actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegurando que no existió traición alguna hacia Nicolás Maduro desde su entorno más cercano. Carrillo afirmó… pic.twitter.com/3KAlb4OQWd — 106.5 FM Radio Fuego (@FMRadioFuego) January 6, 2026

Defiende a Delcy Rodríguez

Fernando Carrillo mantuvo un breve -pero intenso- affaire con la actual mandataria de Venezuela.

"La conozco muy bien. Fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí", ha sentenciado el actor en una entrevista a la emisora de radio ecuatoriana, FM Radio Fuego.

Carrillo ha salido en defensa de la presidenta, con la que mantuvo una relación en el pasado. Asegura que sabe muy bien cómo es Delcy en las distancias cortas. Por eso está seguro de que ella no ha cometido ninguna deslealtad al detenido Nicolás Maduro.

"Estoy en desacuerdo con la matriz de opinión que tratan de imponer los medios de comunicación y las redes sociales. Totalmente falso", ha sentenciado.

La presidenta interina Delcy Rodríguez durante la jura de su cargo Reuters

Un romance de tres años

Su historia de amor comenzó en el año 2006. Solo estuvieron juntos tres años, pero la huella que la abogada, diplomática y política dejó en él ha sido imborrable.

Según ha revelado el propio actor, se conocieron en Caracas a través de unos amigos en común en la década de 2000, cuando ella ya estaba enfocada en su carrera política y él seguía ligado al mundo del espectáculo.

A partir de ese primer contacto, iniciaron un romance que ambos mantuvieron en un perfil bajo. Poco o casi nada se conocía hasta la fecha de este noviazgo, tan sorprendente como improbable, entre una estrella de la televisión y quien fuera vicepresidenta ejecutiva de Venezuela desde el año 2018.

Es ahora, a raíz de esta entrevista en la emisora de radio con sede en Guayaquil, cuando ha salido a la luz que Delcy Rodríguez fue la mujer más importante en la vida de la estrella de telenovelas.

La vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez Reuters

"La mujer más inteligente"

Delcy Rodríguez, quien también ha desempeñado funciones de ministra de Relaciones Exteriores (Canciller), ministra de Comunicación y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, será la encargada de liderar al país en estos momentos de transición.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha determinado que sea ella, como anterior vicepresidenta, quien asuma este nuevo rol. El objetivo es garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.

Según la prensa Fernando Carrillo le declaró su amor en un vídeo que se convirtió en viral. Una declaración en la que incluso decía que quería casarse con ella.

El actor sostiene que la política no ha traicionado a Maduro. Y la ha descrito como una de las mujeres más carismáticas que ha conocido.

"Estuvimos tres años, la mujer más inteligente. A esta edad puedo decir que fue el gran amor de mi vida, sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, a sus amigos. Es inteligente y triunfadora. Es una mujer brillante en la política mundial", ha destacado.

Delcy Rodríguez.

"Una mujer leal y fiel"

Según Carrillo, Delcy Rodríguez está sobradamente capacitada para sacar adelante al país: "Ella hará lo más beneficioso para solventar la situación que estamos viviendo. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y el mundo".

En otra entrevista con Chilevisión, Carrillo ha ensalzado la figura de la política: "Si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez".

"No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente", añadía.

Su matrimonio con Catherine Fulop

Tras el despliegue de calificativos que ha dedicado a la mujer en cuyas manos, de momento, está la batuta de Venezuela, todas las miradas están puestas en Fernando Carrillo Roselli (es su nombre completo).

A pesar de la efímera fama que logró en España hace 35 años, lo cierto es que en Hispanoamérica es sobradamente conocido.

Nacido en Caracas, 6 de enero de 1966, Carrillo empezó su carrera artística participando en La dama de rosa en 1986. Dos años después obtuvo su primer papel protagonista en la telenovela Abigaíl, al lado de Catherine Fulop quien se convertiría en su esposa en la vida real.

Contrajo matrimonio con la actriz venezolana en 1988. En su momento fueron la pareja del momento.

Ella era (y sigue siendo) un bellezón de escándalo. No en vano fue tercera finalista de Miss Venezuela en 1986 y finalista en Miss América Latina. Guapos, famosos y estrellas en ciernes. Parecían hechos el uno para el otro.

Infiel a la actriz venezolana

Pero, como suele pasar en todas las relaciones de pareja, lo que parecía un cuento de hadas era en realidad un auténtico infierno cargado de infidelidades, celos y enfrentamientos.

Ya en la noche de bodas, tras celebrar su boda civil, él le confesó que le había sido infiel. "Fue cuando volvíamos del civil. Nos casamos y cada uno se fue para su casa, en esa época cada uno vivía con sus papás”, ha revelado Fulop.

Según relató, él le hizo la confesión en la noche de bodas con la intención de "empezar de cero" antes de casarse por Iglesia.

Fernando Carrillo, en una imagen de 2005. GTRES

Años después, en 2016, Fernando Carrillo confirmó públicamente su deslealtad: "Tenía 19 años y estaba volviendo a casa después de mi matrimonio por civil. Vi a una vecina y nos dimos un agarrón en el ascensor. Cosas de niños, cosas de pendejos", relató.

En efecto, intentaron salvar su relación. Tras participar juntos en Abigaíl, continuaron compartiendo cartel en distintas producciones. En 1994 se instalaron en Argentina para grabar Cara bonita.

Pero, por mucho que lucharon por mantener a flote su matrimonio, resultó misión imposible. En su caso, se hizo realidad el dicho de 'lo que mal empieza, mal acaba'. Y seis años después de darse el 'sí, quiero', en 1994, anunciaron su ruptura.

Casada con Osvaldo Sabatini

Fue así como ambos iniciaron caminos separados. En 1997, él se trasladó a México para protagonizar María Isabel al lado de Adela Noriega (56). La cadena audiovisual mexicana Televisa lo invitó a protagonizar dos telenovelas más, Rosalinda y Siempre te amaré.

Aunque ya no tiene el tirón de antaño, no ha dejado de trabajar. Y es muy activo en las redes sociales, donde suma 696.000 seguidores.

Una cifra mucho mayor de usuarios sigue a su exmujer, Catherine Fulop, quien con sus 4 millones de followers sigue siendo una celebridad en el continente americano.

En la actualidad está casada con Osvaldo Sabatini (60), hermano de la famosa tenista argentina Gabriela Sabatini (55). Se casaron el 1 de abril de 1998, en una boda civil en Argentina, después de unos cuatro años de noviazgo.​

Con 'Ova', como se le conoce popularmente en su país, tiene dos hijas: Oriana (29), modelo y actriz, casada desde 2024 con el futbolista argentino Paulo Dybala (32); y Tiziana (26), quien, a diferencia de sus padres, mantiene un perfil bajo y se dedica al diseño gráfico.

Por su parte, Fernando Carrillo es padre de dos.​ Su hijo mayor se llama Ángel Gabriel, fruto de su relación con Margiolis Ramos. El menor es Milo, nacido en 2021, fruto de su matrimonio con Gabriela (María Gabriela) Rodríguez.

Carrillo y la madre de su segundo hijo celebraron una boda civil íntima en Tulum (México) el 16 de enero de 2021.​ El actor anunció su separación en enero de 2023.