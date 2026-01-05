La declaración de amor de Timothée Chalamet a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards de la que todos hablan

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en una gala en Roma en mayo de 2025. Gtres

La temporada de premios ha comenzado. Este domingo, 4 de enero -la madrugada del día 5 en España-, se ha celebrado la 31º edición de los Critics Choice Awards en el Barker Hangar de Santa Mónica (California).

Una gala que, como es habitual en este tipo de actos, ha dejado un sinfín de anécdotas.

Entre todas ellas, la más viral ha sido la declaración de amor de Timothée Chalamet (30 años) a Kylie Jenner (28). La pareja, cabe recordar, mantiene una relación sentimental desde hace tres años.

Timothée Chalamet junto a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards. Gtres

Este cariñoso instante se produjo después de que el intérprete subiera al escenario tras triunfar en la categoría de mejor actor por su papel en Marty Supreme, donde interpreta a un jugador de ping pong profesional que sueña con ganar el campeonato mundial de 1952.

Chalamet se ha impuesto a Leonardo DiCaprio (51), Joel Edgerton (51), Ethan Hawke (55), Michael B. Jordan (38) y Wagner Moura (49).

Antes de recoger el galardón, le ha dado un beso a su pareja, la más pequeña de las Kardashian. Ya sobre el escenario, visiblemente emocionado, ha incluido a Kylie en sus agradecimientos.

Una sorprendente declaración, debido a la discreción con la que han llevado su relación, que ha llegado al final del discurso.

Timothée Chalamet tras ganar el premio a Mejor Actor. Gtres

"Por último, solo quiero darle las gracias a mi compañera desde hace tres años", ha expresado Timothée Chalamet provocando la emoción de la modelo y los aplausos del público.

"Os amo. No podría hacer esto sin vosotros. Gracias de todo corazón, muchísimas gracias", ha concluido el joven actor mientras Jenner, desde el público, pronunciaba un cariñoso "Yo también te amo".

El mensaje ha sorprendido a todos y no ha tardado en hacerse viral, pues supone la mención más directa hasta ahora de su relación.

Su historia de amor se convirtió en noticia en abril de 2023, pero no fue hasta que fueron vistos besándose en el Renaissance World Tour de Beyoncé (44), a principios de septiembre de ese mismo año, cuando hicieron su debut público.

Más tarde, en el US Open, las cámaras los captaron especialmente cariñosos, reconfirmando así su relación.

Otras anécdotas

Los Critics Choice Awards 2026, que reconocen cada año lo mejor del cine, la televisión y el streaming, elegidos por críticos y periodistas especializados, han estado marcados por otra serie de anécdotas.

El homenaje de Chelsea Handler a Diane Keaton. Instagram

Al margen de la declaración de Timothée Chalamet a Kylie Jenner, se ha puesto el foco en el homenaje de la presentadora de la gala, Chelsea Handler (50), a Diane Keaton, quien falleció el pasado 11 de octubre. La comediante le ha rendido tributo a través de su look.

Handler, concretamente, ha copiado el icónico outfit de la fallecida actriz en los Globos de Oro 2014, compuesto por un traje negro y corbata.

Por otro lado, la presentadora ha protagonizado un momento viral, relacionado directamente con Timothée Chalamet.

Ha hecho una broma sobre una escena de Marty Supreme. Ha dicho que había una pala de ping‑pong escondida en el auditorio y que quien la encontrara podría "golpear" al actor en el afterparty.

La pala ha terminado bajo el asiento de Kathy Bates (77), que la ha levantado, lamido y reaccionado entre risas, generando uno de los clips más virales de los Critics Choice Awards 2026.